Около пятидесяти граждан Украины удерживает Россия на своей территории и на территории оккупированного Крыма, утверждают правозащитники. За освобождение украинских политзаключенных борются не только в Украине, но и во всем мире ‒ политики и дипломаты, общественные активисты и художники. Государственные деятели, международные организации, такие как ОБСЕ, «Международная амнистия» и другие неоднократно обращались к руководителям России с требованием освободить украинских пленников.

Только в этом году с требованием к России освободить граждан Украины, которых она незаконно арестовала и удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму, обращались Государственный департамент США, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие. Этот же вопрос обсуждали участники саммита Украина-ЕС в Киеве 13 июля.

Но до сих пор из российских тюрем домой вернулись только Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко.

Афанасьев рассказал Радіо Свобода, насколько важна международная поддержка для украинских «пленников Кремля», при этом роль играют не только переговоры на высшем уровне, обращения и требования международных организаций, но и поддержка обычных людей. И если политические лидеры и государственные деятели обращаются непосредственно к руководству России, то общественность работает в двух направлениях: с одной стороны, через свои правительства и международные организации пытается давить на Кремль, с другой ‒ пишет письма самим заключенным, объясняет Афанасьев.

Ты чувствуешь, что твоя страна, все свободные люди во всем мире ‒ все они вместе с тобой

«Я помню, когда пришло мне письмо: «Я ‒ Иринка с 5-го класса, Вы мой герой, мы Вас ждем» ‒ оно, это детское послание, очень поддерживает тебя, когда ты там (в тюрьме ‒ КР). Это дает силу двигаться дальше и выдерживать те препятствия, ту борьбу, которую на тебя оказывает российская правоохранительная система. То есть, ты чувствуешь, что твоя страна, все свободные люди во всем мире ‒ все они вместе с тобой. И это все действительно работает», ‒ говорит Геннадий Афанасьев.

Постоянное напоминание Москве об украинцах, заключенных на территории России и в оккупированном Крыму, должно напоминать миру о страданиях этих людей, с одной стороны, и о нарушении россиянами своих международных обязательств в области прав человека ‒ с другой, добавляет Афанасьев.

Делать огласку ‒ это больше всего помогает нашим ребятам

«Делать огласку ‒ это больше всего помогает нашим ребятам. За последний год, к сожалению, не было освобождений именно потому, что Россия выбрала политику замалчивания этой проблемы. Но наша работа, всех вместе, привела к тому, что Россия признана агрессором. Наша главная задача ‒ не давать людям этого всего забывать», ‒ объясняет Афанасьев.

Он сам, как волонтер и общественный активист, проводит встречи с людьми в Украине и за ее пределами, рассказывает об украинских «пленниках Кремля» и противоправных действиях России в аннексированном Крыму и на временно оккупированной части Донбасса.

Дети мира рисуют и пишут «пленникам Кремля»

Кроме политиков и дипломатов, одними из первых к борьбе за освобождение украинских пленников присоединились украинские организации и общественные активисты в разных странах мира. Как вспоминает координатор общественной организации «Всемирное движение патриотов Украины» Ирена фон Бург, если сначала на акции в поддержку Украины и украинцев выходили в основном «местные» украинцы, то со временем к ним присоединились грузины, русские, сирийцы, чеченцы.

В арсенале участников международных акций ‒ флешмобы и пикеты у дипломатических учреждений России, сбор подписей под письмами в международные организации с требованием заставить Россию отпустить арестованных украинцев. Не менее важно информировать о событиях в Украине, об агрессии России против Украины политиков, журналистов, публичных персон в европейских городах, говорит фон Бург.

А летом этого года по инициативе «Всемирного движения» украинские дети в разных странах мира рисуют картинки, которые будут пересылать в Россию, в места лишения свободы, где содержатся украинцы.

«Дети сделали рисуночки для Романа Сущенко и других заключенных. Это Париж, школа Святого Владимира Великого; Украинская школа «Наше будущее» в Мадриде; Украинская диаспора в Ванкувере, Канада. По просьбе Конгресса украинцев Латвии рисунки делали, среди прочих, и маленькие латыши. Также украинским пленникам передают свои рисунки дети из Великобритании (Евромайдан ‒ Лондон), представители украинской общины из Мюнхена (Германия) и других стран и городов», рассказывает фон Бург.

Освобождение украинских пленников зависит исключительно от Путина ‒ эксперты

Координатор международного проекта «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак считает: международное давление ‒ единственный шанс на освобождение той категории лиц, которых называют политическими заключенными. Если проследить истории тех, кто был освобожден путем договоренностей, то это всегда происходило в результате переговоров на высшем уровне. И как следствие ‒ подписание Путиным помилования, как в случаях Надежды Савченко, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, говорит правозащитница.

По мнению Томак, украинская власть должна не только настойчиво вести переговоры на различных уровнях, в различных международных форматах, но и отчитываться перед родными пленников, что Киев сделал для освобождения их родных.

«По меньшей мере, что нужно делать ‒ это регулярно должно отчитываться перед родственниками лицо, ответственное за ведение переговоров или вообще за этот вопрос (освобождение пленников ‒ КР), что именно сделали? Какие форматы предложили? Каких переговорщиков назначили, чтобы освободить этих людей?», ‒ отмечает правозащитница.

По словам Томак, Украине не стоит надеяться на чудо, а нужно самостоятельно искать пути для освобождения своих граждан. Власти готовы помочь правозащитники и общественные активисты, разработавшие возможные пути для этого. Свои предложения предоставили Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Харьковская правозащитная группа и «Медийная инициатива за права человека», сообщила эксперт.