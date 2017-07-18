Народный депутат Мустафа Джемилев 13 июля​ внес в Верховную Раду Украины законопроект о поддержке политзаключенных​. В нем идет речь о том, что украинские граждане, лишенные свободы по политическим мотивам в Крыму или в соседней России, должны получать ежемесячные денежные выплаты и льготы. На какие преференции смогут рассчитывать политзаключенные и их семьи в случае принятия документа – выяснял корреспондент Крым.Реалии.

Законопроект «О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот» зарегистрировали под номером 6700​. Автор проекта Мустафа Джемилев надеется, что за документ проголосуют этой осенью – после парламентских каникул.

«Надеюсь, осенью мы с коллегами-народными депутатами Украины рассмотрим и примем этот закон и таким образом, имплементируем в законодательство Украины соответствующие нормы международного права в отношении лиц, признанных политическими заключенными. И главное – наши политические заключенные, их семьи получат поддержку от государства», – заявил Мустафа Джемилев.

4,5 миллиона для жертв репрессий

В случае, если законопроект примут, в законодательстве Украины появится новый юридический термин – «политические заключенные». Согласно документу, это граждане Украины, которые лишены свободы по политическим мотивам в России или Крыму «в связи с их гражданской или общественной деятельностью, направленной на отстаивание территориальной целостности страны и национальное единство».

Проект закона в нынешней редакции содержит четыре критерия для претендентов на получение этого статуса. Во-первых, лицо могут признать политзаключенным, если его лишили свободы в нарушение основных прав, гарантированных Европейской конвенцией. В частности, речь идет о свободе слова, совести и религии, свободе выражения мнения и информации, а также свободе собраний и объединений.

Второй критерий – когда лицо лишили свободы по явно политическим причинам – без связи с каким-либо правонарушением.

Третий – если продолжительность заключения и его условия из-за политических мотивов не соответствуют правонарушению, в совершении которого лицо подозревают.

И четвертый – лицо лишили свободы на дискриминационной основе.

Размер соцвыплаты – две минимальных зарплаты в месяц. Сейчас это 6400 гривен (14,5 тысяч рублей)

Согласно законопроекту № 6700, политзаключенные имеют право на получение денежной помощи. Ее планируют выплачивать после обращения от самого лица. Выплаты прекращаются через два месяца после освобождения заключенного.

Размер соцвыплаты – две минимальных зарплаты в месяц. Сейчас это 6400 гривен (14,5 тысяч рублей). В соответствии с законопроектом, на денежные выплаты могут претендовать и политзаключенные, которые вышли на свободу до вступления закона в силу. Они получат деньги за весь период заключения.

Законопроектом предусмотрен ряд льгот для политзаключенных: бесплатное ежегодное медицинское обследование, диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и безвозмездная путевка в санаторий. Дети политзаключенных также имеют право на льготы при поступлении в вуз – они получают место вне конкурса. Кроме того, согласно документу, лицам, лишенным свободы по политическим мотивам, компенсируют затраты на правовую помощь.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что социальные выплаты политзаключенным в 2018 году обойдутся украинскому бюджету в 4,5 миллиона гривен. Такая сумма понадобится, чтобы выплачивать пособия 50 лицам.

«Диверсанты» не у дел

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров считает важным и нужным этот законопроект. Он поддерживает связь со многими крымскими семьями, пострадавшими от политических преследований. Почти все они нуждаются в финансовой помощи, говорит правозащитник.

«У этих людей есть проблемы, в том числе и материальные. При этом не всегда их можно решать на уровне общественной помощи. Общественность пытается быть активной и включаться по всем аспектам проблем, возникших у этих людей. Но не всегда, потому что бывают такие тяжести, которые невозможно поднять», – отметил Джеппаров в комментарии для Крым.Реалии.

Его коллеги из Крымской правозащитной группы также поддерживают принятие законопроекта, но считают, что текст нуждается в доработке. По словам координатора КПГ Ольги Скрипник, определение термина «политический заключенный» в документе прописано некорректно. В связи с этим, по мнению правозащитницы, статус политзаключенного рискуют получить не все, кто этого заслуживает.

Часть граждан, которые просто стали заложниками ситуации, могут выпасть из этого определения

«Законопроект предлагает сделать обязательной характеристикой политзаключенного наличие гражданской и политической деятельности, направленной на отстаивание территориальной целостности и национального единства Украины. Это рискованная норма. Потому что часть граждан, которые просто стали заложниками ситуации, – как, например, фигуранты «дела крымских диверсантов» – могут выпасть из этого определения. Их не коснется этот статус, а значит они не получат помощи», – считает Ольга Скрипник.

По мнению правозащитницы, есть и другие фрагменты, нуждающиеся в доработке. В текущей редакции законопроекта семьи политзаключенных могут получить соцвыплату только по месту жительства. Но многие из них живут в Крыму, где подобные выплаты невозможны.

Кроме того Крымскую правозащитную группу не устраивает механизм, по которому лицо будут признавать политическим заключенным. Согласно документу, этот статус будет присваивать межведомственная комиссия, ответственность за формирование которого возлагается на Кабинет министров Украины. По мнению Ольги Скрипник, правительство может не справиться с этой задачей. Она считает, что в законопроекте следует прописать порядок формирования межведомственной комиссии и предусмотреть профильные правозащитные организации в ее составе.

Автор законопроекта Мустафа Джемилев признает, что поданный текст нуждается в доработке.

Нужно еще очень много поправок. Поэтому в первом чтении мы его примем, а потом выслушаем...

«Сразу скажу, нужно еще очень много поправок. Поэтому в первом чтении мы его примем, а потом выслушаем... Там все комитеты будут его рассматривать», – сказал Мустафа Джемилев для Крым.Реалии.

Соавтором этого документа указан министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш. Его пресс-служба недавно выпустила заявление, в котором выразила надежду на скорейшее принятие документа. В сообщении говорится, что вначале проект закона должен утвердить Комитет по правам человека, потом еще 12 комитетов, и только после этого его рассмотрят в сессионном зале.