Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Грубое давление на крымских татар», – материал с таким заголовком опубликован в датской газете Jyllands-Posten.

«Крымские татары были группой населения, которая наиболее активно выступила против оккупации – в частности они проводили многолюдные манифестации в главном городе Крыма, Симферополе. И это им дорого обошлось. Власти запретили самую мощную политическую организацию этнического меньшинства, Меджлис, закрыли крымскотатарские СМИ и начали преследовать активистов. Многие оппозиционно настроенные украинцы и крымские татары в итоге были вынуждены покинуть свою землю. В основном они уехали на материковую Украину.

«После российской оккупации десятки тысяч покинули Крым, цифры приводятся разные, от 40 до 60 тысяч», – пишет Freedom House, неправительственная организация, которая занимается проблемами демократии, прав и свобод, в докладе, посвященном анализу ситуации.

С самого начала говорили, что это политический заказ, надеяться на справедливый суд бессмысленно

Одним из тех, кто решил остаться на полуострове и бороться за права крымских татар, был 60-летний Ильми Умеров. Он стал центральной фигурой в политическом сопротивлении оккупационным властям, и это привело к серьезным последствиям. В мае 2016 года власти обвинили Умерова по статье о подстрекательстве к сепаратизму, в результате чего его могут приговорить к пяти годам тюремного заключения.

Дело против столь известной и популярной персоны привлекло к себе большое внимание на полуострове. «В день, когда предъявили обвинение и устроили обыск в нашем доме, несколько сотен человек собрались вокруг дома, на каждое заседание приходит много людей, – рассказывает его дочь Айше Умерова в беседе с Jyllands-Posten. – С самого начала говорили, что это политический заказ, так что надеяться на справедливый суд бессмысленно», – говорит Айше».

«Крым: Европейский Союз ввел новые санкции против России», – сообщает французская газета Le Monde.

«Европейский Союз ввел в пятницу, 4 августа, новые санкции против России, в том числе заместителя министра энергетики и трех компаний, обвиняемых в перемещении в Крым четырех газовых турбин, поставленных немецким производителем Siemens. Частные лица и компании, вовлеченные в это, способствовали «созданию независимого источника электроснабжения для Крыма и Севастополя с целью поддержать их отделение от Украины и подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – сказано в решении ЕС. Три человека, в том числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, и директор российской компании, приобретшей турбины у Siemens, попадут в черный список Европейского Союза, что запрещает им путешествовать в ЕС и замораживает их средства на этой территории, информирует Совет ЕС в своем заявлении. Третья индивидуальная мишень этих санкций – глава департамента Министерства энергетики России.

Россия раскритиковала санкции как «враждебные и необоснованные».

«Крымский концерт техно-группы вызвал гнев Украины», – пишет немецкое информагентство Deutsche Welle.

«Это не просто скандал – это преступление с серьезными юридическими последствиями», – сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник группе газет после того, как техно-группа Scooter прибыла из России в Крым, чтобы сыграть на музыкальном ZBFest в Севастополе в эти выходные. Закон Украины запрещает людям путешествовать в аннексированнный Крым через любой пограничный переход, не укомплектованный украинцами. Министерство иностранных дел Германии выступает категорически против поездок (своих граждан) в Крым, как и министерства иностранных дел многих других стран. ЕС поддерживает ряд санкций против Крыма.

Это не проступок – это серьезное преступление, которое преследуется по всему миру

«Это не проступок – это серьезное преступление, которое преследуется по всему миру», – сказал Мельник, добавив, что уже началось уголовное расследование – Scooter может быть приговорен к восьми годам лишения свободы. Мельник также предположил, что фронтмен Scooter должен быть отстранен от своей роли в самом популярном в Германии телешоу. Мельник сказал, что продюсеры шоу должны спросить себя: может ли Эйч-Пи-Бакстер, который сознательно нарушил законы страны и поддержал незаконную аннексию Крыма, стать судьей для «Следующей суперзвезды Германии»?».

«Немецкий депутат призывает к новому подходу к российской аннексии Крыма», – сообщает Reuters​.

«Германия, возможно, должна согласиться с аннексией Россией Крымского региона в 2014 году как «временным соглашением на неопределенный срок», – сказал глава Свободной демократической партии FDP Кристиан Линднер журналистам в субботу. Руководитель FDP подчеркнул важность хороших отношений с Москвой для Германии и Европейского Союза и сказал, что может потребоваться «заморозить» проблему Крыма, чтобы предложить президенту России Владимиру Путину сохранить лицо и изменить его политику.

«Мы должны выбраться из тупиковой ситуации, – сказал Линднер. – Боюсь, Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние – по крайней мере, на данный момент».