Немецкая группа Scooter нарушила украинское законодательство и прибыла в Крым, где выступила с концертом. Украинские поклонники ветеранов электронной музыки разочарованы и возмущены. Прокуратура АРК уже начала расследование по факту незаконного посещения полуострова.

Многие до последнего не верили, что Scooter решится на поездку в Крым. От этого шага музыкантов отговаривали немецкие политики и посол Украины в Германии Андрей Мельник. А депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс открыто предупредила, что, поехав в Крым, участники Scooter «становятся на сторону Путина».

Все эти увещевания не возымели нужного результата. Вечером 4 августа Scooter во главе с лидером группы Эйч Пи Бакстером выступил на сцене фестиваля #ZBFest в Балаклаве, о чем даже упомянул на своей странице в Фейсбуке. «Спасибо, Крым, потрясающая публика!», – говорится в посте.

Валентина Пустовит

Шо? Совсем никуда не зовут? :-)

Сергей Тюря

Був скутером, а тепер – просто мопед

Максим Баланцов

Опыт Siemens не учит....

Буквально сразу после приезда Scooter в Крым прокуратура АРК внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения иностранцами порядка въезда на полуостров. По этой статье немецким музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы. С просьбой изучить законность поездки Scooter в Крым в надзорное ведомство обратился народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.

Александр Мунч

Разницы нет, кто ты, нарушил законодательство Украины о порядке въезда в страну – будешь отвечать. Крым составная часть Украины, и если кто-то хочет поприветствовать оккупацию, то и будет нести ответственность. И эти все визги до одного места. Скоро Украина вступит в Шенгенскую зону и всем кому запрещено въезжать в Украину не смогут въезжать в страны Шенгенской зоны.

Сергей Ниткин

Все правильно. В Крым должны ездить через двери. Не через пролом в стене, а через двери . Что за идиоты.

Oleg Nazaroff

Смешно им... будет, когда по запросу Украины в Интерпол за незаконное пересечение госграницы, в каком-нибудь международном аэропорту их попросят пройти в отдельный кабинет, а не на выход. Давно нужно было это делать, но лучше поздно, чем никогда, с кого-то надо было начинать – вот Скутер и подвернулись

Некоторые комментаторы считают, что невелика беда: от былой популярности Scooter давно не осталось и следа.

​Ryzhouk Roman

Они уже настолько никчемные и никому ненужные,что им самим пофиг!Осталось только гастролировать по перифериям!

Konstantin Lyovin

Им пофигу, они на старость уже собирают. Лучшие годы этой группы-то давно прошли. Вот и гребут любую возможность.

Степан Бучек

Спросить у немцев, кто такие "скутер", 70 процентов ответят: не знаю; 25% скажут, что это мопед; лишь только 5 процентов скажут: "а это те, что по пивбарам и свадьбам пели" ...Вот и скитаются по "помойкам" хоть что-то урвать....

Rizvan Amiraslanov

Потухшие, уже не столь интересные личности в большинстве случаев прыгают в объятия России. Не важно что да как, главное бабла срубить, как в лихие времена, да о себе напомнить, в лишний раз.

Неля Ботова

Ну шо тут сказать?))) Спасибо "перчинкам" 50-летним из "Спайз герлз", что они не приехали в Крым

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