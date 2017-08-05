Немецкая группа Scooter выступила на фестивале в Крыму (видео)

Немецкая группа Scooter вечером 4 августа выступила перед на сцене фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Видео выступления опубликовали организаторы фестиваля, а также пользователи соцсетей.

«Легендарный Scooter на сцене #ZBFest. Непередаваемые ощущения», – говорится на странице организатора фестиваля – компании «Золотая Балка» – в Фейсбуке.

Музыканты представили на сцене фестиваля мультимедийное шоу, исполнили свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз».

Участникам немецкой группы Scooter, которые 4 августа прилетели в аннексированный Крым, тем самым нарушив закон Украины, грозит до 8 лет лишения свободы. По факту нарушения музыкантами порядка въезда на аннексированный полуостров прокуратура АРК накануне внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Музыканты Scooter прибыли в Крым 4 августа, чтобы выступить на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.

17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву.

За планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты «становятся на сторону Путина», выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале «исключительно музыкальное событие».

На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор – компания «Золотая Балка».

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве, подтверждения этой информации пока нет.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.