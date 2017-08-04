Немецкая группа Scooter прилетела в Крым

Музыканты известной немецкой группы Scooter прибыли в аннексированный Крым, где планируют 4 августа выступить на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.

Фотографии фронтмена группы Эйч Пи Бакстера опубликовали в ночь на пятницу, 4 августа, на странице аэропорта Симферополь в Facebook.

17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву.

За планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты «становятся на сторону Путина», выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале «исключительно музыкальное событие».

На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор – компания «Золотая Балка».

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.