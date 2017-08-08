«Туристы кондиционеры включают – гады!» – из крымских сетей

Крымчане переживают дежа-вю – в разных регионах полуострова стало пропадать электричество.

О грядущих проблемах со светом крымчан предупредили заранее. Министерство энергетики России сообщило, что из-за превышения нагрузки на воздушной линии «Симферопольская – Ялта» вводят графики временного отключения электричества на южном берегу полуострова. Однако свет стал пропадать и в других регионах Крыма.

Те же, у кого свет есть, говорят о другой проблеме – низком напряжении в сети.

Помимо света, в домах крымчан периодически стала пропадать вода.

Предприятие «Крымэнерго» поясняет, что блэкауты случаются, когда крымчане начинают более активно использовать электроприборы:

«Повышение температуры воздуха до 30 и выше градусов традиционно сопровождается в Крыму резким скачком потребления электроэнергии: крымчане и гости полуострова включают на полную мощность кондиционеры, вентиляторы и холодильники. Это нередко приводит к повреждениям в электрических сетях – энергооборудование не выдерживает перегревов», – сообщили крымские энергетики.

Тимур Нигмаджанович Маджидов

Если бы в Крыму не остались без света, то там давно бы уже оставались без света солдаты НАТО

Konstantin Kukushkin

100 тис кримчан знов залишилось без світла. А як же енергомост, не імеющій анало говно?

Я вам скажу шо той мост у Крим шо вони будуть - буде приблизно таким самим. Ймовірно шо його таки побудують, бо вся країна працює на ту чудо-стройку, як у часи БАМ і прочих товаріщей Сраліних.

Але потім воно рухне. Пошті як в німців, але [дуже] громко. Втопляться у морі машинки, а може навіть паровоз…