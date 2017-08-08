Август 2008: Грузия девять лет спустя

Грузия вспоминает войну 2008 года. Накануне официальной даты начала пятидневного конфликта оппозиция проводит поминальные акции и протестует у разделительной линии. Правительство Грузии выступает с официальными заявлениями и обещает помочь жителям сел, расположенных вдоль той же линии.

В Грузии 8 августа проходят мероприятия, приуроченные к девятой годовщине начала августовской войны 2008 года. Представители оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», которые в то время были у власти, почтили память бойцов, погибших за территориальную целостность страны. На военном кладбище в Мухатгверди близ Тбилиси оппозиционеры возложили венки к братской могиле. Один из лидеров «Нацдвижения» Георгий Барамидзе заявил о необходимости дальнейшего сближения с Западом:

Наша страна не должна склонять голову перед Россией

«В сложившихся обстоятельствах наша страна не должна склонять голову перед Россией, несмотря на то, что она очень сильна, а консолидироваться с нашими еще более сильными западными друзьями. Мы должны совершать разумные, патриотичные, компетентные, адекватные, целенаправленные действия, чтобы рано или поздно с помощью наших друзей восстановить целостность нашей страны мирным путем».

О том, что Тбилиси должен найти мирный путь урегулирования конфликтов, и о том, что этот путь ведет на Запад, говорил сегодня и бывший единомышленник Барамидзе, а ныне один из лидеров отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Экс-спикер парламента возглавил акцию протеста у разделительной линии в селе Эргнети, расположенном на административной границе Цхинвальского региона:

Мы никогда не смиримся с оккупацией, с той несправедливостью, которую навязала нам Россия

«Этой акцией «Европейская Грузия» хочет показать, что мы никогда не смиримся с оккупацией, с той несправедливостью, которую навязала нам Россия. Отсюда до Цхинвали 500 метров. Здесь тянется оккупационная линия, которая проходит и в сердце каждого патриота. Сегодняшний день напоминает нам о двух вещах. Первое: необходимо, чтобы Грузия твердо продолжила путь к НАТО и Европе, так как в долгосрочной перспективе именно Европа и НАТО являются лучшей защитой от двухвековой российской агрессии. И второе: необходимо очень спокойно, но очень твердо продолжать борьбу за дело, за которое погибли наши герои. Вместе с нашими иностранными партнерами и друзьями мы должны завершить процесс восстановления территориальной целостности Грузии дипломатичным, мирным путем».

При этом оппозиционеры акцентировали внимание на том, что жители деревень, расположенных вдоль линии разделения, спустя девять лет после войны продолжают ежедневно подвергаться опасности со стороны российских военных.

О том, что Москва не выполняет условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с «полным пренебрежением фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых регионов» Грузии, заявил и МИД страны. Как говорится в официальном комментарии грузинского внешнеполитического ведомства, «регулярно происходят незаконные задержания и похищения людей на оккупационной линии, а также ограничения свободного передвижения населения, проживающего на своей земле».

Сегодня власти самопровозглашенной республики Южная Осетия закрыли пункты пропуска на Ахалгорском направлении. Как отметили в Цхинвали, решение связано с вопросами безопасности в связи с годовщиной августовской войны. Ограничение будет действовать до 9 августа. Сегодня людям, которые намеревались поехать в Ахалгори из Тбилиси, пришлось вернуться домой. Микроавтобусы, работающие на этом направлении, до грузинской столицы не доехали, югоосетинские силовики машины не пропускают. Говорит работница вокзала Мария Сонгулашвили:

«7 и 8 августа движение микроавтобусов из Ахалгори обычно ограничено. Я знала об этом. Работала вчера, и водители мне сказали, что завтра их не будет. На сегодняшний восьмичасовой рейс пассажиры были, но я объяснила им, в чем дело, и все развернулись без единого слова. Сейчас все уже в курсе».

Между тем власти Грузии уверяют, что делают все возможное, чтобы облегчить жизнь людям, проживающим вблизи разделительной линии. Сегодня госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили побывала в селе Дици, в котором после августовской войны происходят постоянные перебои с подачей воды. Как заявила Цихелашвили, эта проблема уже практически решена:

«Для этого села и других сел, расположенных вдоль линии оккупации, проблема водоснабжения была очень актуальной на протяжении многих лет. Вы знаете, что после августовской войны 2008 года в эти районы практически не подавалась вода, как питьевая, так и для ирригации. За последние четыре года мы осуществили целый ряд программ, направленных на помощь жителям, живущим вдоль линии оккупации. Мы создали специальную комиссию, которая выявила наиболее необходимые направления, и с помощью Министерства инфраструктуры мы решаем эти проблемы. В частности, мы объявили тендер на строительство еще семнадцати водонапорных станций, и в ближайшее время проблема водоснабжения этих сел будет полностью решена».

Но если Тбилиси проблемы с водоснабжением сел решить в состоянии, то в том, что касается сдерживания ползучей аннексии территорий, ситуация гораздо сложнее, отмечают наблюдатели. Спустя девять лет после августовской войны положение жителей деревень, находящихся вблизи разделительной линии, остается очень тяжелым.