Специально для Крым.Реалии

Годовщину войны в «Южной Осетии» Путин неожиданно решил отметить в Абхазии. Конечно, в Цхинвали можно послать Суркова или еще какого-нибудь мелкого кремлевского клерка, но почему-то праздновать оккупацию решили в Сухуми. За последние несколько недель в Абхазии случилось много неприятного – нападения на российских туристов, уничтожение склада боеприпасов. Праздник ожидается оригинальный.

Российская пропаганда и спустя девять лет продолжает писать по-старому – про «мирно спящий Цхинвали», про коварство «грузинских фашистов», напавших на «миролюбивых российских миротворцев». Казалось бы, уже давно известно – в том числе и со слов Путина, – что война готовилась задолго, что целью была не «защита осетинского населения», а банальная геополитика – страх от сближения Грузии с НАТО и ненавистные трубопроводы, разрушающие энергозависимость европейских стран от российского газа.

Время все расставило по своим местам, Россия осталась такой же агрессивной страной, и, как предсказывали, напала на Украину. Единственное разочарование спустя девять лет после событий – Кремль так и не был в полной мере наказан за войну в Грузией, а после порицания, высказанного новым американским президентом Бараком Обамой, Путин принялся готовить новую войну, с Украиной. Сейчас известны некоторые детали и подробности событий той войны – про военные корабли США, пришвартовавшиеся в Батуми с упаковками минеральной воды на палубе и «чем-то еще», что испугало доблестную российскую армию. Что достаточно было одного звонка Джорджа Буша-младшего, чтобы воинственный пыл Кремля сдулся.

Во многом российские «подвиги» войны – начиная с «миротворчества» российской армии – придуманы пропагандой

Во многом российские «подвиги» той войны придуманы пропагандой, начиная с «миротворчества» российской армии, на самом деле ничего не делавшей, чтобы предотвратить обстрелы грузинской полиции. Грузинской армии никогда не было рядом с Цхинвали, поскольку ее присутствие было бы признанием сепаратисткой «Южной Осетии» в качестве «независимого государства». Как нет там военных и сейчас. А вот 58-я армия стала проникать в Цхинвали еще с начала августа, перебрасывая по узкому с однорядным движением 4-километровому Рокскому тоннелю бронетехнику и живую силу. Не верить же утверждению генерала Хрулева, что вся 120-тысячная 58-я армия вдруг приехала за одну ночь, чтобы спасти сепаратистов.

Российская пропаганда продолжала врать даже когда ее опровергали с помощью документов и свидетельств, когда правозащитники зафиксировали несколько смертей мирных жителей, а не «более 3 тысяч», как врала пропаганда. До сих пор пропагандисты пишут о «бегстве» грузинской армии, упорно забывая о разгроме штабной колонны 58-й армии у селения Джава, когда и сам командующий армией, генерал Анатолий Хрулев остался без доброй половины своей задницы, оторванной осколком грузинского снаряда. Совсем не замечают и сбитые за пять дней 12 российских самолетов, два из которых сбили осетинские ополченцы, боевики из бандформирований, принявших российские самолеты за грузинские. Сейчас генерал Хрулев продолжает традиции оккупантов – в мае 2015 года его назначили начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Казалось, они затеяли войну, чтобы ограбить колбасный цех, утащить унитазы из военной базы и своровать банки с маринованными огурцами у бабушки в Гори

Российская пропаганда старалась скрыть не только реальные события – бомбардировки Поти и Гори, 292 ракетно-бомбовых удара, нанесенных по всей территории Грузии, включая горную Аджарию, – но и многочисленные случаи мародерства. Тогда казалось, что они затеяли войну, чтобы ограбить колбасный цех фирмы «Никора» в Поти, чтобы разбомбить монастырь Никози, чтобы утащить унитазы из военной базы в Сенаки, чтобы банально своровать банки с маринованными огурцами у бабушки в Гори, как боевики чеченского батальона ГРУ «Восток» угоняли ворованные джипы и гнали их на продажу в Цхинвали.

От этой информации никуда не денешься, и если ее не распространяли российские СМИ, то помогали интернет-ресурсы – прежде всего блогосфера. Теперь уже никто не пытается увиливать и называть ту войну конфликтом. Она была настоящей. И, судя по событиям, это была реальная военная операция по захвату Грузии под предлогом защиты «мирно спящих осетин». Война с определенной целью – дойти до Тбилиси, выгнать опостылевшего Саакашвили, привезти своих марионеток, отрезать Европу от трубопроводов с азербайджанским газом и разом поставить на колени весь Кавказ. Получив по зубам в 2008 году, Кремль не успокоился, и спустя семь лет все повторилось с дьявольской точностью: опять два фронта – с Крыма и на востоке Украины, опять блицкриг, но опять удар по зубам и скулеж на тему – «мы так не хотели» и «настамнет».

Ситуация в Абхазии катастрофическая и крайне нервозная не только из-за острой криминальной обстановки, но и постоянных игр команды Суркова с марионетками

Зачем Путин едет в Абхазию? Наверное, опять продемонстрировать, что он непреклонен и считает целью своей жизни поддержку сепаратистов. Но денег уже нет, а «демонстрировать» надо. Правда, теперь Путину придется оправдывать свое пребывание в оккупированной Абхазии многочисленными фактами нападений и убийств российских туристов за последние два-три года. Ситуация в Абхазии катастрофическая и крайне нервозная не только из-за острой криминальной обстановки, но и постоянных игр команды Суркова с марионетками. Это абхазам кажется, что Кремль с ними считается, на самом деле Москве крайне безразлична судьба тех, кто за 24 года финансирования из государственного бюджета не сделал ровным счетом ничего, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги, а не сидеть на шее у российских налогоплательщиков.

Теперь у абхазов пропал единственный источник дохода – туризм: по официальной информации, спрос на туристические путевки снизился на 30 процентов, а неофициально – намного больше. Сможет ли Россия компенсировать эти 15-20 процентов дохода абхазского бюджета – вопрос уже даже не риторический, он – в пустоту. В социальных сетях абхазы рассуждают о будущем, и никто из них уже не уверен в том, что оно будет светлым или хотя бы нетревожным. Паники добавил взрыв на военном складе в селении Приморское Гудаутского района, который сдетонировал и уничтожил несколько помещений с боеприпасами. Никто не говорит о том, сколько было уничтожено, но взрывы огромной мощности потрясли округу – погибли две отдыхающие в поселке россиянки, пострадало более 50 человек.

Абхазы рассуждают о будущем – и никто уже не уверен в том, что оно будет светлым или хотя бы нетревожным

Единственной «приятной новостью» для Путина стала передислокация полторы тысячи срочников для прохождения службы на российской военной базе в Абхазии. Вряд ли эти мальчишки представляют собой реальную угрозу, но настойчивость, с которой Россия милитаризует Абхазию, свидетельствует об упорстве Путина, а не об оценке ситуации. В самой Грузии проходят военные учения НАТО – Noble Partner 2017, в которых участвует 2800 военнослужащих из восьми стран, как членов, так и партнеров НАТО – США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, Украины, Армении и Грузии. Кроме солдат и офицеров в Грузию переправлено большое количество техники – американские танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley и военного самолета типа С-130, также впервые к учениям подключится американский бронетранспортер Stryker и немецкий бронетранспортер GTK Boxer.

Западные партнеры не первый год выказывают свою поддержку Грузии и предостерегают своим присутствием Россию остеречься от попыток осложнить ситуацию. Последний год был самым активным на заявления со стороны руководителей западных стран и НАТО о том, что они не оставят Грузию и будут поддерживать ее, в том числе и в желании интегрировать в Североатлантический блок. У Кремля пропал последний аргумент, которым он козырял все эти годы – что НАТО не нужны страны, в которых есть отторгнутые территории. Но, видимо, на Западе стали понимать необходимость и защиты Грузии для предотвращения дальнейшей российской экспансии, и того, что временно потерянные территории имеют все шансы вернуться.

Но Путин бы не был бы Путиным, если бы отказался от возможности покрасоваться перед камерами в оккупированной Абхазии, подбодрить россиян, еще раз заявить о величии России, пожать руки марионеткам. Что дальше произойдет, не знает никто, абхазские «руководители» – тем более. Марионеточные власти, устроившие в 1993 году этническую чистку по приказу Кремля, изгнавшие более 60 процентов населения, более 300 этнических грузин, полагают, что будут находиться под прикрытием российских хозяев вечно. Но времена меняются, санкции подтачивают российскую экономику и финансы. Будущее самой России непредсказуемо, что же произойдет с Абхазией и «Южной Осетией» – предположить невозможно.

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