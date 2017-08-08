Не поднимать тему возвращения Украине аннексированного Крыма могли договориться участники «нормандского формата» еще на своей первой встрече в Нормандии, в июне 2014 года. Такое предположение в эфире Радіо Свобода высказал экс-народный депутат и бывший депутат Верховного Совета Крыма Андрей Сенченко, комментируя заявление Уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернота Эрлера о необходимости отложить вопрос Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе. Эксперты также связывают такое заявление немецкого дипломата с внутриполитическими процессами в ФРГ и влиянием российского лобби.

Комментируя заявления Гернота Эрлера, экс-народный депутат и бывший депутат Верховного Совета Крыма Андрей Сенченко отмечает: позиция немецкого дипломата ‒ не такая серьезная проблема, как отсутствие четкой позиции официального Киева по возвращению Крыма. Это, по его мнению, может быть следствием негласных договоренностей между участниками «нормандского формата».

К нашему великому счастью, есть украинское общество, которое никогда не позволит забыть о проблеме Крыма

«Президент Порошенко, к нашему большому сожалению, и в «нормандском формате», и в Минских «тусовках» умалчивал проблему Крыма. Думаю, это было стартовой договоренностью еще на первой встрече в Нормандии. По сути, он был согласен с тем, чтобы ему позволили управлять остальной территорией Украины, взамен выполнять требование России ‒ не поднимать проблему Крыма, ‒ предполагает политик. ‒ К нашему великому счастью, есть украинское общество, которое никогда не позволит забыть о проблеме Крыма».

Более того, Сенченко уверен, что такое поведение президента ослабляет международные позиции Украины в целом.

«Порошенко не представляет интересы большинства украинских граждан, об этом говорит социология. Но об этом знаем не только мы, граждане Украины, но и партнеры по переговорам. Поэтому доверие к тем позициям, с которыми выступает президент Украины, достаточно низкое», ‒ говорит он.

Политический эксперт Евгений Магда вместо этого обращает внимание на то, что предложение «отложить» вопрос Крыма на потом прозвучало из уст не кого-нибудь, а «официального лоббиста отношений с Россией». Кроме того, он призывает не забывать о внутриполитических процессах в ФРГ.

В немецком истеблишменте есть достаточно много людей, заинтересованных в полномасштабном восстановлении экономических отношений с Россией

«В Германии в сентябре выборы в Бундестаг и выборы канцлера. Будет увеличиваться интерес к весомым вопросам внешней политики: критики Меркель будут дистанцироваться от ее позиции, ‒ прогнозирует Магда. ‒ Я бы советовал не драматизировать эти заявления и просто осознавать, что в немецком истеблишменте есть достаточно много людей, заинтересованных в полномасштабном восстановлении экономических отношений с Россией».

Магда уверен, что Украина не будет реагировать на заявления Эрлера. «Будем реалистами: в политическом плане Украина и Германия все же в разных весовых категориях, и демонстрировать публично свой гнев Киев не станет», ‒ признает он.

Политтехнолог и руководитель проекта Free Crimea Тарас Березовец опасается, что высказывания Гернота Эрлера отражают позицию правительства этого государства и в определенной мере являются эхом февральского заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии там российских войск.

Березовец считает Крым одной из наиболее раздражающих тем для Германии, ведь связанные с аннексией полуострова санкции существенно ограничивают заработки там немецкого бизнеса.

«Потери только немецкого бизнеса от невозможности осуществлять нормальную торговлю с Россией исчисляются в сумму более чем 100 миллиардов евро», ‒ утверждает политтехнолог. Так, по его данным, потери компании Siemens в результате скандала с турбинами, которые оказались на полуострове, достигают десятков миллиардов долларов, ведь компания сокращает свое сотрудничество с Россией.

Формального признания Германией аннексии не будет, однако федеральное правительство и в дальнейшем будет стремиться смягчить соответствующие санкции, апеллируя к тому, что решение крымского вопроса растянется на десятилетия, говорит Березовец. Поэтому Украине следует воспринимать такую позицию как «прощупывание почвы» и реагировать соответственно.

Не Украиной единой

В правительстве Германии заверили в неизменности своей позиции, как и в целом позиции ЕС: российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейскую безопасность. Об этом сказала пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер и напомнила слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана и государственные границы следует уважать.

Андрей Сенченко соглашается с тем, что ФРГ официально не признает аннексии, но подчеркивает, что проблема не была бы сейчас актуальной, если бы реакция Запада на действия Кремля была более действенной.

Выход в том, чтобы сделать санкции настолько эффективными, чтобы не стоило продолжать их на десятилетия, чтобы поставить Россию на место

​«Выход в том, чтобы сделать санкции настолько эффективными, чтобы не стоило продолжать их на десятилетия, чтобы поставить Россию на место», ‒ считает он и в качестве примера эффективных санкций приводит эмбарго на покупку российской нефти. Такой жесткий подход, уверен экс-депутат, был бы в интересах самой Германии и Евросоюза в целом.

«У части немецких политиков есть иллюзии, что усилия Путина направлены только на Украину. На самом деле Путин несколько раз высказывал свой взгляд на развал СССР как на личную трагедию, считает личной трагедией и падение Берлинской стены. Под угрозой не только Украина, но и многочисленные европейские государства и, по сути, объединенная Европа», ‒ предостерегает он.

Евгений Магда добавляет к этому, что Россия продолжает практику СССР в том, что касается сотрудничества с европейской политической и экономической элитой: «В свое время Россия косвенно финансировала и Романо Проди и Сильвио Берлускони ‒ политических оппонентов в Италии, ‒ напоминает он. ‒ Она работает в этом плане системно и достаточно профессионально использует и технологии мягкой силы, и особенности европейской демократии».

В свою очередь, эксперт по международным отношениям Олеся Яхно убеждена, что не стоит драматизировать заявление уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией. Урегулирование вопросов Донбасса и Крыма, говорит она, действительно, находятся на разных этапах: Кремль признал свое присутствие в Крыму и там сейчас не ведутся боевые действия, а вот от участия в боевых действиях на востоке Украины Москва постоянно «открещивается», добавляет эксперт.

«Не нужно забывать о Крыме, не нужно делать вид, что мы можем на некоторое время исключить его из повестки дня, потому что это неправильно. И я думаю, что эта позиция не изменится даже несмотря на заявления отдельных политиков Германии», ‒ говорит Яхно.