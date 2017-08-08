В правительстве Германии заверили в неизменности позиции по аннексии Крыма

В правительстве Германии заверили, что не изменили своей позиции по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Об этом сказала пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Bild.

По ее словам, озвученная позиция лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму не соответствует позиции правительства Германии.

Как отметила Деммер, позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной.

Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, что поставило под сомнение европейский порядок.

При этом Деммер напомнила слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана и государственные границы следуют уважать.

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер на днях заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на время «загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Впоследствии глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер прояснил свою позицию касательно улучшения отношений с Россией и признания аннексии Крыма. Немецкий политик разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором утверждает, что признание аннексии полуострова является неприемлемым.

После этого последовало заявление уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, который считает, что сначала нужно сконцентрироваться на решении кровавого конфликта на востоке Украины, а уже потом вернуться к вопросу аннексированного Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».