В начале августа исполнился ровно год с момента задержания в Крыму жителя Энергодара, активиста и участника АТО Евгения Панова. Российские спецслужбы обвинили его в диверсионной деятельности в интересах украинской разведки. Спустя год дело о «диверсии» Панова начинает разваливаться, поэтому его пытаются убедить пойти на сделку со следствием, заявляют родные задержанного. Как прошел год заточения Панова для него самого и его родных, выясняли Крым.Реалии.
За год нахождения сначала в застенках ФСБ, а затем в российском и крымском СИЗО Евгению Панову пришлось пройти через ряд непростых испытаний: от пыток током до административного давления со стороны следствия. Изначально его заставили отказаться от защиты. Но когда к делу подключились правозащитники, в процесс над энергодарцем вступили авторитетные российские адвокаты.
По их информации, следствие за целый год не смогло найти ни обоснованных доказательств причастности Панова к диверсионной деятельности, ни даже свидетелей. Поэтому теперь его всячески пытаются убедить пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Для этого применяют различные методы воздействия: от предложений максимально мягкого наказания до физического и психологического давления.
В тяжелой ситуации оказались и родные Евгения Панова, которые на целый год потеряли покой и, как могут, добиваются его освобождения.
«Меня хотели похоронить, но я выжила»
Особенно сложно пришлось пожилой матери Панова Вере Котелянец. Она говорит, что поскольку Евгений – ее старший ребенок, он всегда был главным в семье, зарабатывал деньги и помогал ставить на ноги своих младших братьев.
На нервной почве у меня отказали руки и ноги. Меня хотели похоронить, но я выжила
После того как он был задержан ФСБ, Вера Котелянец оказалась на грани жизни и смерти. «Когда Женю задержали, у нас был такой шок, что невозможно передать словами. Два месяца мы жили в прострации, это был ужас. Я месяц пролежала в больнице, две недели была без сознания. На нервной почве у меня отказали руки и ноги. Меня хотели похоронить, но я выжила. Помню, как в 2010 году я перенесла онкологию и тоже готовилась умирать. Но Женя меня оживил, везде со мной мотался, и я встала на ноги. Я думала, что самое страшное время мы пережили, когда он был в АТО, а оказалось, что более ужасные испытания были впереди», – рассказала она Крым.Реалии.
Вера Котелянец на сегодня единственная в семье, кто периодически видится с сыном в СИЗО Симферополя и на суде. Говорит, что поездки в Крым даются ей очень тяжело. На российских пунктах пропуска ее нередко унижают.
При переходе через российскую сторону унижают, могут как попало назвать. Я попыталась это пресечь, но мне сказали: «Закрой рот! На своей Хохляндии будешь командовать!»
«При переходе через российскую сторону унижают, могут как попало назвать. Если ты пытаешься за себя постоять, могут высыпать из сумки все вещи, перевалять на полу, облапать грязными руками. Я попыталась это пресечь, но мне сказали: «Закрой рот! На своей Хохляндии будешь командовать!». Я скручиваю себя в пружину и иду, потому что знаю, что мне надо обязательно попасть к Жене. В Крыму я хожу и в ФСБ, и в суд. У них там такое отношение, что они – хозяева жизни, а мы второсортные», – говорит она.
На полуостров женщина ездила трижды. За это время ей удалось повидать сына и пообщаться с ним сквозь стекло в СИЗО. Говорит, что в последний раз им дали свидание, но отключили переговорное устройство: «Я орала через стекло, сколько у меня было сил. Что-то рисовала на стекле, где-то удавалось докричаться. Вот как издеваются над нами. Я рассказала Жене, что за него беспокоятся, борются, что мы всему миру рассказываем о нем».
«Будешь, как Сенцов, мучиться. Оно тебе надо?»
По словам Веры Котелянец, за время нахождения в СИЗО состояние здоровья Евгения Панова значительно ухудшилось. В феврале, когда его доставили в Симферополь из московского СИЗО «Лефортово», он с трудом передвигался. Сейчас он может ходить, но у него немеют руки и ноги, есть проблемы с позвоночником, но медицинской помощи ему не предоставляют.
Родные Панова утверждают, что следствие оказывает на него давление, убеждая признать свою вину. Среди методов воздействия: предложения принять российское гражданство и обещания максимально мягкого наказания.
Следствие прессует Женю, чтобы он пошел на сделку. Они ему говорят: согласись с нами и за это мы дадим тебе всего лишь пять лет
«Часть псевдодоказательств уже отмели, свидетелей тоже нет, поэтому в последние два-три месяца следствие прессует Женю, чтобы он пошел на сделку. Они ему говорят: мы тебе дадим 20 лет, будешь, как Сенцов, мучиться где-нибудь в России при -45, выйдешь в 60 лет, зачем оно тебе надо? Согласись с нами и за это мы дадим тебе всего лишь пять лет, не будем отправлять далеко, отсидишь и выйдешь. А вообще мы даже инициируем переговоры с властями Украины по поводу обмена. У них даже хватает цинизма выдумывать, что ведутся какие-то переговоры. К нему разных людей подсылали, в клоповник засовывали, водили с мешком на голове из камеры в камеру, возили в автозаке с мешком на голове без еды и воды», – рассказывает брат Панова Игорь Котелянец.
Напомним, несколько человек, которых тоже обвинили в диверсионной деятельности в Крыму, пошли на сделку со следствием и им тоже обещают меньшие сроки заключения.
Мы все равно знаем, что они обманут. У следствия задача, чтобы Женя обвинил, очернил Украину
Вера Котелянец в обещания следователей не верит: «Женя на сделку со следствием не идет. Ему предлагали поменять гражданство, обещали «теплую тюрьму» и выпустить условно-досрочно. Но мы все равно знаем, что они обманут. Потому что он для них АТОшник, враг и именно поэтому его задержали. У следствия задача, чтобы Женя обвинил, очернил Украину».
Женя готов к тому, что ему дадут 20 лет, но на сделку со следствием он не пойдет
Брат «диверсанта» надеется, что украинские власти помогут вернуть Евгения Панова домой. «Женя готов к тому, что ему дадут 20 лет, но на сделку со следствием он не пойдет. Мы, естественно, ни в какие 20 лет не верим. За 20 лет не только режим Путина передохнет, а вообще весь мир изменится. И произойдет это гораздо раньше, чем нам кажется. Если украинские власти напрягутся, то благодаря обменам мы вообще очень скоро могли бы забрать его домой. Поэтому мы не сдаемся, мы становимся сильнее и увереннее в том, что сможем его вытащить», – говорит Игорь Котелянец.
На последнем заседании суда Панову продлили срок ареста до 10 октября.
«Остались самые стойкие»
Произошедшее с Евгением Пановым значительно сказалось на окружении его семьи. По словам Игоря Котелянца, за год от семьи отдалились многие друзья и даже родные. Но вместо них активную помощь оказывают волонтеры, правозащитники и другие неравнодушные люди.
В первые две недели я спал по четыре часа в сутки, остальное время занимался ситуацией с братом. Сейчас мы более-менее «встали на рельсы»
«В первые месяцы все было очень ужасно, потому что нужно было много денег, ресурсов и прочего. В первые две недели я спал по четыре часа в сутки, остальное время занимался ситуацией с братом. Сейчас мы более-менее «встали на рельсы». Правозащитники помогают нам оплачивать адвокатов, помогают разные люди в Украине – и знакомые, и незнакомые. Так получается, что если нам что-нибудь нужно, это что-нибудь неожиданно появляется благодаря всем этим людям. Друзья и даже некоторые родственники, которые вроде были близки, сами собой отстранились, не всем нужны проблемы. Остались только самые стойкие и отважные», – рассказывает он.
Семья Панова также тесно общается с родственниками других политзаключенных, которые удерживаются в Крыму и соседней России. Общая беда их сплотила.
Сейчас родные Панова просят земляков писать ему письма в СИЗО, поскольку они его «подбадривают и дают силы бороться».
Агеева на Панова: возможен ли обмен?
В родном для Панова Энергодаре тоже ждут его освобождения. Депутаты Энергодарского горсовета, в исполкоме которого работал Панов до задержания, обвинения российских спецслужб называют сфабрикованными. Сразу же после задержания Панова депутаты направили обращение к президенту Украины, генпрокурору, в СБУ, Нацполицию Украины и МИД Украины с просьбой «принять неотложные меры, направленные на правовую защиту, освобождение и возвращение Евгения Панова на подконтрольную территорию Украины».
Как стало известно Крым.Реалии, на ближайшей сессии энергодарские депутаты инициируют рассмотрение вопроса об обмене Панова на российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного в конце июня и находящегося в Старобельском СИЗО Луганской области.
«Всем нам сегодня необходимо продолжать принимать все возможные меры для освобождения Евгения Панова с территории временно оккупированного Крыма. На ближайшую сессию Энергодарского городского совета депутат Иван Морщавка выносит проект решения об обмене Евгения Панова на пленного Виктора Агеева», – сообщила Крым.Реалии помощник мэра города Татьяна Стулень.
По ее информации, решением сессии горсовета Евгению Панову как участнику боевых действий в зоне АТО выделен земельный участок на территории города.
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