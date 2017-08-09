Крымские газеты пишут об аномальной жаре на полуострове, визите в Крым российского премьер-министра Дмитрия Медведева, а также о том, как возможное введение визового режима между Украиной и Россией отразится на крымчанах.

«Крымская правда» в статье «Кондиционеры плавят провода» рассказывает о проблемах с электроснабжением полуострова. «В минувшие выходные более сотни тысяч крымчан вновь на некоторое время остались без света. Сначала не выдержала техника, а потом крымские энергетики решили действовать на опережение, дважды отключив в некоторых регионах полуострова электричество из-за перегрузки высоковольтной линии электропередачи «Симферополь ‒ Ялта», спровоцированной работой кондиционеров и прочей охлаждающей техники», ‒ отмечает издание. Газета пишет, что сейчас на полуострове царит аномальная жара, поэтому люди вынуждены использовать на полную мощность свои кондиционеры, вентиляторы и холодильники. По данным специалистов, суммарное потребление электроэнергии Крыма составляет около 1280 МВт.

«Крымская газета» разместила мнение политолога Сергея Михеева под названием «Нельзя затягивать с ответом». Эксперт рассуждает о необходимости ответных мер со стороны России в случае, если Украина введет визовый режим. «Я думаю, что новый закон может отразиться и на Крыме. Введение визового режима – одна из мер, направленная против крымчан, чтобы затруднить им общаться с родственниками на Украине и вызвать их недовольство, – считает автор. – Украинские власти действуют согласно своей логике – сделай людям хуже, чтобы они нас полюбили. К сожалению, визовый режим с Украиной будет иметь достаточно негативные последствия для всех граждан России, вне зависимости от того, где они живут. Но я хочу подчеркнуть, что это не российская инициатива, а украинских властей. Россия против введения виз, но если украинская сторона введет полноценный визовый режим, нам придется на это отвечать». По мнению Михеева, Россия может ответить «введением визового режима для отдельных регионов Украины».

«Крымские известия» пишут о визите в Крым российского премьера Дмитрия Медведева. Он и его заместители в сопровождении подконтрольных Кремлю крымских властей осмотрели реконструированный производственный цех завода «Море» в Феодосии. Именно Феодосия, Керчь и Севастополь, по словам главы российского правительства, всегда считались крупными центрами гражданского судостроения и судоремонта. По словам Медведева, в постсоветский период судостроение на полуострове практически было уничтожено, другие виды промышленности также оказались далеко не в лучшем состоянии. «Сразу после возвращения полуострова в состав Российской Федерации мы начали исправлять ситуацию, занимаясь одновременно включением крымских предприятий в российскую юрисдикцию, определили важнейшие промышленные предприятия и, чтобы обеспечить их долгосрочную загрузку, за каждым закрепили стратегических партнеров», ‒ заявил Медведев.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове