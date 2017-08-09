Политика молдавского правительства может привести к обострению ситуации вокруг непризнанного Приднестровья. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, которого накануне в Молдове объявили персоной нон грата. Комментируя ситуацию, эксперты из Украины, Молдовы и России считают маловероятным размораживание приднестровского конфликта. В то же время они отмечают, что Украине все же стоит быть готовой к провокациям и другим неожиданностям в этом регионе.

По словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, сейчас молдавские власти и службы безопасности не дают возможности проводить ротации российского военного контингента в Приднестровье. Сейчас на территории самопровозглашенной ПМР находятся около тысячи российских военных в составе миротворческого контингента, кроме того, около полутысячи россиян охраняют военные склады.

Россияне проводят совместные парады с незаконными военными формированиями этой псевдореспублики. Это чистой воды провокационное поведение

​«Начиная с прошлого года, россияне проводят совместные парады с незаконными военными формированиями этой псевдореспублики, совместные учения. То есть, это чистой воды провокационное поведение», ‒ рассказывает молдавский политический эксперт Оазу Нантой.

Вместе с сотрудниками спецслужб российский военный контингент на территории Приднестровья насчитывает около 2 тысяч человек. По словам экспертов, этого недостаточно для того, чтобы начать широкомасштабный конфликт, однако вполне достаточно для обострения ситуации.

«Думаю, что это может завершиться провокациями: если не прямыми диверсиями, то инспирацией так называемых маршей гражданских лиц, которые будут перекрывать коммуникации или штурмовать украинских пограничников», ‒ предполагает политолог Виталий Кулик.

Рогозин блефует?

Разжигание нового приднестровского конфликта эксперты считают маловероятным.

Обострение ситуации в Приднестровье может иметь слишком высокую цену для путинского режима. Поэтому Рогозин блефует

​«Путинская Россия находится в довольно изолированной международной обстановке. Американские санкции это лишний раз подчеркнули. При таких условиях обострение ситуации в Приднестровье, как мне кажется, может иметь слишком высокую цену для путинского режима. Поэтому Рогозин блефует», ‒ отмечает Оазу Нантой.

Похожего мнения придерживается и российский политический эксперт Павел Мезерин, некоторое время работавший в Молдове.

«Считаю, что эскалация далеко не зайдет: этого не хотят ни в Кишиневе, ни в Тирасполе. Поэтому Кремль в лице Рогозина просто впадает в истерику», ‒ говорит он.

Неопределенности ситуации добавляет политическое противостояние в самой Молдове, где президент Игорь Додон выступает с пророссийских позиций, а правительство придерживается проевропейского курса. Молдавский президент назвал глупостью объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата и во время встречи с российским чиновником попросил не инициировать введение дополнительных санкций против Молдовы. Однако молдавские политики едины в желании избежать эскалации конфликта.

В Тирасполе воевать не хотят, но в Москве спрашивать не будут

Ранее Украина начала вводить общий таможенный контроль на приднестровском участке украинско-молдавской границы. Власти непризнанной ПМР расценили этот шаг как враждебный, однако они не желают эскалации конфликта.

Не стоит преувеличивать роль этих клоунов из Тирасполя ‒ они послушно озвучивают то, что им пишут из Кремля

​«Только 8% экспорта из так называемого Приднестровья идет в Россию, а остальное ‒ на правый берег Молдовы, на рынок ЕС, в Беларусь. Правда, не стоит преувеличивать роль этих клоунов из Тирасполя ‒ они послушно озвучивают то, что им пишут из Кремля», ‒ говорит Оазу Нантой.

Между тем, публикации о возможной эскалации конфликта в Приднестровье с привлечением Украины появились и в российской прессе. Эксперт по вопросам безопасности Центра Разумкова Андрей Мельник предполагает, что подобные публикации вместе с заявлениями Рогозина могут быть отвлекающим маневром, а вместо этого возможно обострение на Донбассе. По его словам, «одна из целей, преследуемая подобным заявлением, возможно, заключается в том, чтобы Украина оттянула часть сил и сосредоточила на приднестровском участке границы».

В общем, эксперты отмечают, что, в отличие от 2014 года, сейчас большой угрозы со стороны Приднестровья для Украины нет, однако этот подконтрольный России регион остается потенциально опасным.