В Общественной палате Севастополя продолжается конфликт: половина общественников, требуя исключить зампредседателя органа Олега Гасанова, подали в суд на других членов Палаты.

Междоусобицы между членами Общественной палаты, избранными по квоте Законодательного собрания и экс-губернатора Сергея Меняйло, длятся с декабря прошлого года. Тогда общественники, избранные по квоте Заксобрания Севастополя, потребовали лишить членства их соратника Олега Гасанова. Это решение поддержали 12 членов Палаты. Но достаточно ли для исключения зампредседателя половины голосов? Одни говорят – да, другие – нет. Ни городской парламент, ни врио губернатора Дмитрий Овсянников в этот конфликт не вмешиваются, рекомендуя Общественной палате самороспуститься.

ОП не работоспособна. Ее нужно сформировать заново

«Дело не только в Олеге Гасанове, а во всей Общественной палате. Она не работоспособна. Ее нужно заново сформировать из настоящих общественников», – считает вице-спикер Законодательного собрания Александр Кулагин.

По причине междоусобиц общественники не смогли в нужные сроки делегировать своего члена в Общественную палату России.

До встречи в суде

До регистрации искового заявления основным оружием общественников были средства массовой информации и публичные заявления. А 18 июля они подали иск в Ленинский районный суд Севастополя, требуя «привести в соответствие» с законом протокол, принятый на заседании Палаты в декабре.

Ответчиками по этому делу заявлены аппарат Законодательного собрания и глава Общественной палаты Евгений Халайчев, которого в декабре 2016 года коллеги якобы сняли с должности. Однако сам он легитимность этого решения не признает.

В комментарии севастопольскому информационному ресурсу ForPost Халайчев так прокомментировал предстоящее судебное производство:

Лучше бы работали. Ни на одно совещание не приходят, ничем не занимаются, не реагируют на указания

«Люди, которые не хотят работать, ищут любые причины, чтобы сорвать работу тех, которые хотят работать. Пожалуйста, пусть заявляют сколько угодно. Закон стоит на страже, и я думаю, вряд ли у них что-то из этого получится положительное. Зря они этим занимаются, лучше бы работали. Ни на одно совещание не приходят, ничем не занимаются, не реагируют ни на какие указания. Поэтому для меня это неинтересно», – сказал он.

На предварительном судебном заседании, которое прошло 8 августа под председательством судьи Константина Кукурекина, до рассмотрения сути исковых требований дело так и не дошло. Олег Гасанов попросил отложить слушания. Его ходатайство удовлетворили.

Жалобы на протокол

Накануне суда Гасанов снова высказался о нелегитимности решения членов ОП, которые подали иск и требуют его исключения. Он заявил, что те якобы нарочно нагнетают политический популизм накануне выборов губернатора Севастополя, а также обратил внимание на противостойние различных групп влияния в городе.

Ситуация в Общественной палате Севастополя отражает раскол внутри общества. Без его преодоления невозможно избрать жизнеспособную ОП

«Ситуация в Общественной палате Севастополя зеркально отражает раскол, сложившийся внутри общества. Без его преодоления невозможно будет избрать жизнеспособную Общественную палату», – добавил Гасанов.

Член Общественной палаты Иван Комелов – один из тех, кто поддержал двенадцати истцов по этому делу – ​рассказал Крым.Реалии, что целью иска было исключительно приведение протокола декабрьского заседания в соответствие с нормами законодательства.

«Тут нет какой-то глобальной причины. Мы требуем, чтобы протокол заседания имел тот вид, который он должен иметь по закону. В то же время мы не говорим, что общественная палата в том виде, в котором она у нас есть – нелегитимный орган. Наша позиция заключается в том, что на данный момент членов общественной палаты – 23, а не 24, как это утверждают некоторые наши коллеги», – заявил Комелов.

Наша позиция заключается в том, что членов ОП – 23, а не 24, как это утверждают некоторые наши коллеги

Отвечая на вопрос Крым.Реалии о том, почему ответчиком по делу привлекается аппарат Заксобрания, Комелов сказал: «Дело в том, что общественная палата администрируется аппаратом Законодательного собрания. Соответственно, наше требование – приведение протокола в надлежащий вид – должно предъявляться именно к аппарату парламента», – подытожил член ОП Иван Комелов.

Следующее заседание суда в рамках этого процесса назначили на 10:00 14 августа. Оно также обозначено как предварительное.