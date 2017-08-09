На днях в Севастополь из Средиземного моря прибыла новейшая российская дизельная подводная лодка «Краснодар». О ее перебазировании сообщила пресс-служба Министерства обороны России на своем сайте. Согласно этому источнику, во время пребывания в Средиземном море «Краснодар» дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения «по объектам террористов в Сирии». Пресс-служба ведомства также сообщает, что «подводная лодка «Краснодар» – четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» для Черноморского флота».

Кстати, 27 июля на генеральной репетиции морского парада в Севастополе дикторы, озвучивавшие праздник, объявили в ходе трансляции, что в параде участвует российская дизельная подводная лодка, имеющая на вооружении крылатые ракеты. Правда, не помню имя той лодки.

Открытые источники в Интернете сообщают, что лодки проекта 636.3 – это модернизированные «Варшавянки» (проект 877), имеющие на вооружении новейшие российские крылатые ракеты типа «Калибр».

Те же источники говорят, что при стрельбе по наземным целям ракеты «Калибр» имеют максимальную дальность полета от 1500 до 2500 километров (от Севастополя до Киева по прямой меньше 800 километров).

Согласно фотографии, размещенной на сайте Минобороны России, «Краснодар» внешне очень похож на обычную старую советскую «Варшавянку», которую СССР экспортировал своим союзникам в годы первой холодной войны.

Лодки этого проекта были относительно дорогими, но достаточно комфортными для моряков по сравнению с обычными советскими лодками проекта 641 типа «Запорожье» (Foxtrot по классификации НАТО), рассчитанными на быструю ядерную войну и неприхотливый личный состав. Поэтому подводники предпочитали служить на «Варшавянках». Хотя их тогдашние боевые возможности были скромными. Ведь что такое торпеда? Это 10-15 километров – и дальше она не убежит. В принципе, дизельная торпедная лодка – это оборонное оружие.

​После распада СССР лет десять от российского Военно-морского флота почти ничего не было слышно, но в 2000-е годы в прессе уже появились сообщения о модернизации различных систем российских вооружений, в том числе и морских.

Этот процесс проходил без особой рекламы, но как-то я выловил иностранную статью о том, что Индия начала приспосабливать российские подводные лодки типа «Варшавянка» для стрельбы из подводного положения ракетами с ядерным боезарядом, то есть для выполнения почти стратегических задач. Но как-то Индия меня тогда мало интересовала, и я не придал значения той статье.

Хотя можно было покопаться и докопаться, что это были не индусы, а россияне. Они первыми начали усиливать «Варшавянки» и превращать их из оборонного в наступательное полустратегическое оружие.

Многие старые советские проекты субмарин ушли в архив истории, а «Варшавянки» остались в России в строю, что связано, предположительно, с их относительной малошумностью и относительной комфортабельностью. Последний фактор – тоже важный, если учесть, что подводные корабли в условиях политического кризиса и военного противостояния могут подолгу находиться в море, и люди на лодках тоже должны сохранять боеспособность.

Несколько ракетных подводных лодок, базирующихся в Севастополе, – это военная сила, с которой принято считаться

​После марта 2014 года российское военное командование объявило о планах модернизации Черноморского флота, в том числе о грядущем поступлении в Севастополь новых дизельных подводных лодок, однако на эти планы обратили внимание преимущественно узкие специалисты.

Прозрение политической публики наступило после того, как российские ракетные корабли, находившиеся в Каспийском море, нанесли серию ракетных ударов по наземным целям в Сирии, и там кто-то погиб, и что-то было разрушено. Об этом громко сообщили российские официальные СМИ. Затем были сообщения об ударах российских крылатых ракет с кораблей в Средиземном море.

Пока трудно говорить, насколько высокоточны и эффективны новые российские крылатые ракеты типа «Калибр». В Интернете пока идет дискуссия по этому вопросу, а кто располагает объективными данными, те молчат.

Но, в любом случае, несколько ракетных подводных лодок, базирующихся в Севастополе, – это военная сила, с которой принято считаться.

Судя по открытым источникам, в Украине нет ничего подобного.

Любое государство только тогда чего-нибудь стоит, если оно может защищаться

​В конце 1990-х и начале 2000-х годов автор этих строк беседовал с разными теоретиками, практиками и должностными лицами, которые заявляли, что в Украине нет своих технологий по созданию субмарин и своих систем для управления крылатыми ракетами.

В те бурные годы наша элита была занята в основном личным обогащением, перетоком денег из государственного бюджета в корпоративные карманы, а на оборону выделялись копейки. Такое отношение к обороне оправдывалось тем, что у нас якобы были бумажные гарантии безопасности – Будапештский протокол.

Придет 2014 год и бумажные гарантии не смогут обеспечить безопасность Украины. И всем станет ясно, что кроме бумаг для настоящей безопасности нужно еще и железо – танки, артиллерия, надводные корабли, подводные лодки и прочая военная техника. Ведь любое государство только тогда чего-нибудь стоит, если оно может защищаться. А в деле военного строительства любой иностранный опыт может оказаться полезным, в том числе и российский опыт по модернизации подводных лодок класса «Варшавянка».

Сергей Александров, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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