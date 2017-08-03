Так уж повелось, что День воздушно-десантных войск примечателен пьяным мордобоем в парках, а День военно-морского флота (ВМФ) – показухой для неискушенных туристов. О плюсах и минусах празднования Дня ВМФ я размышлял на днях, наблюдая и слушая очередной морской парад в Севастополе. Очевидные плюсы последнего праздника: парад прошел, ничто не взорвалось и никто не погиб. Минусов немного больше.

Начнем с того, что многие севастопольцы смотреть День флота не ходят – по их словам, «там все время одно и тоже». Лично я с этим утверждением не согласен. по моим наблюдениям, морской парад в Севастополе существенно меняется в зависимости от политической обстановки.

Неравенство зрителей – это реальность.

Начинается праздник ранним утром, когда неорганизованные туристы, прибывшие в Севастополь на День флота, маются и мечутся, не зная, где поставить машину и как ее потом найти. В связи автомобильным столпотворением в центре города, туристы оставляют свои автомобили в спальных районах города, затем садятся на рейсовые микроавтобусы, едут в исторический центр Севастополя и там видят столпотворение людей и шлагбаумы силовиков, которые пропускают граждан на набережную только по пропускам или пригласительным билетам, досматривая и обыскивая подозрительных.

Тут надо заметить, что власть имущие и те, кто с ними, наблюдают парад, сидя на удобной главной трибуне, в то время как обычные граждане с пригласительными билетами низкого класса смотрят зрелище стоя на набережной Приморского бульвара пять часов подряд под палящим южным солнцем, боясь потерять свое смотровое место в толпе.

Ну а те, у кого совсем нет никаких разрешительных документов, делают вид, что смотрят парад с удаленных холмов с расстояния в километр или больше, откуда почти ничего не видно. Или же смотрят сквозь спины впереди стоящих людей на Приморском бульваре и слушают неразборчивую трансляцию по динамикам.​

​Зрелища, которых больше нет

Старые люди обычно говорят, что раньше все лучше было. Как старожил Севастополя, я помню, что раньше на День ВМФ можно было увидеть, как надводный корабль выполняет стрельбу крылатой противокорабельной ракетой класса «Термит».

Несколько секунд огня и оглушительного грохота – и большая крылатая ракета без боевого заряда улетала из бухты в сторону моря. Это было зрелище, ради которого многие любители морских парадов издалека ехали в Севастополь. А сейчас его нет. Почему? Видимо, потому что опасно. Потому что изменилась эпоха и пришло время повсеместного терроризма и умышлено подстроенных техногенных аварий и катастроф, и связанных с этими бедами тотальных мер безопасности и запретов.

Главных эпизодов морского парада просто нет – пришло время терроризма и запретов

А стрельба противолодочной ракето-торпедой из комплекса «Метель»? Тоже ведь было зрелище с огнем и грохотом. И тоже ушло в морскую историю по тем же причинам. Теперь этих некогда главных эпизодов морского парада просто нет.

Раньше средняя подводная лодка класса «Варшавянка» появлялась перед зрителями прямо из-под воды. Теперь же она просто пассивно проходит по фарватеру в надводном положении под болтовню дикторов.

Остались безопасные и скучные эпизоды

Да, именно так. На морских парадах в Севастополе остались второстепенные эпизоды, которые со временем становятся все более безопасными и все менее зрелищными.

Например, я обратил внимание на то, как теперь стреляет противолодочный корабль из реактивно-бомбовых установок (РБУ), имитируя уничтожение условной подводной лодки. Корабль скромно проплывает мимо главной трибуны, затем приближается к выходу из бухты и где-то там далеко выпускает свои реактивные бомбочки. Понятно, что безопасно – но это уже не зрелищно. Даже с «президентской» трибуны смотреть неудобно. А ведь раньше, в лихие 1990-е годы, корабли стреляли по условной подводной лодке чуть ли не от главной трибуны.

Хотя в те годы на морских парадах в Севастополе были и серьезные ЧП. Как-то несколько зрителей были ранены осколками ракеты, выпущенной из военного корабля, а у одного из спортсменов-парашютистов во время показательного прыжка над бухтой парашют раскрылся у самой воды – он остался жив.

Для искушенного зрителя никакие самолеты и никакие пулеметы не могут заменить залп крылатой ракеты

На последнем параде были и привычные холостые выстрелы из корабельных пулеметов и 76-миллиметровых орудий, и полеты разных самолетов, но все это – тоска зеленая. Потому что для искушенного зрителя никакие самолеты и никакие пулеметы не могут заменить залп крылатой ракеты.

В общем, идет время – и морской парад на День флота в Севастополе становится все менее зрелищным. По большому счету, это хорошо и правильно – ведь жизнь и здоровье человека важнее любой показухи.

Бесплатные билеты

За несколько дней до морского парада я вышел в интернет и запросил в поисковых системах, продаются ли нелегально билеты на День ВМФ? Ответов было много, и цены на билеты были разными. Представленные в интернете туристические фирмы хотели за билет на морской парад в Севастополе 2000 рублей или более – в зависимости от престижности трибуны или смотровой площадки.

А в сам День флота индивидуалы-фарцовщики на входе на Приморский бульвар продавали непрестижные билеты по дешевке – всего за 1000 рублей. Кто купил такой непрестижный билет, тот мог простоять в плотной толпе пять часов под палящим солнцем и наблюдать спины стоящих впереди людей. Ну это же просто неуважение к себе. А сколько стоят солнечные удары и потерянное здоровье?

Проблема с билетами – давняя. Официально нам объясняют, что пропуска и билеты – бесплатные. Командование Черноморского флота бесплатно передает сотни пригласительных билетов так называемым патриотическим организациям, а те уже продают полученные билеты через индивидуалов-перекупщиков или через туристические фирмы. Все довольны, все при своих вистах, и никто не видит в этом ни коррупции ни нарушения моральных устоев общества.

Все довольны, никто не видит в этом ни коррупции ни нарушения моральных устоев общества

Однако 2000 рублей – это не предел. Со мной на Приморском бульваре стояла одна местная пенсионерка, которая хотела на День флота посадить своих иногородних родственников в бар на набережной Приморского бульвара, откуда видна Севастопольская бухта и морской парад. Так ей сотрудники бара предложили заплатить по 6000 рублей с человека за эту услугу – она включала еще бутылку вина или сок. А соседний ресторан за такую же услугу запросил по 10 тысяч рублей с человека. Сервис. Понятно, что наша пенсионерка не пошла на сделку с бизнесом, чтобы «осчастливить» своих иногородних родственников.

Скептические отклики туристов

Что касается моих случайных знакомых – туристов, которым я утром на День флота помогал найти Приморский бульвар и объяснял местную обстановку, то они остались ни с чем, так как у них не было ни служебных пропусков ни пригласительных билетов. В тот день сотни туристов лениво и растеряно бродили по Приморскому бульвару, ничего толком не видя, кроме быстро пролетающих самолетов, и пытаясь слушать трансляцию праздника через громкоговорители. Даже дети, сидящие на плечах у родителей, почти ничего не могли увидеть через толпу.

Кто виноват в испорченном празднике, понятно – туристические фирмы, телевидение и политики. Они заманивают в Севастополь на День флота тысячи людей, которые не помещаются на главной трибуне и набережной Приморского бульвара – и потому зрители не могут наблюдать обещанное зрелище.

Впрочем, те туристы, которые не прошли на набережную Приморского бульвара и не увидели морской парад, могли посетить выставку российских сухопутных вооружений на соседней площади Нахимова и погладить броневик или пощелкать затвором пулемета.

Однако бесплатно потрогать бронемашину и пощелкать затвором можно в любом другом гарнизоне, в любом мало-мальском крупном городе, и не нужно ради этого преодолевать тысячи километров. Овчинка выделки не стоит. Такое мнение высказали мне несколько туристов и туристок в частных беседах на Приморском бульваре. В общем, они заявили, что морской парад не оправдал их надежд и не стоит запрашиваемых за него денег, и не надо было ехать черт знает откуда, чтобы упереться в полицейский шлагбаум и ничего не увидеть. При этом люди высказались однозначно: не надо покупать билеты на День флота за деньги.

Мое же мнение такое: ехать в Севастополь из-далека ради одного морского парада не стоит. Это потускневшее зрелище можно спокойно и бесплатно посмотреть в телевизоре или через интернет и сберечь свое здоровье, время и деньги.

Сергей Александров, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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