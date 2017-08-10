«Матильду» прокатят в Крыму?

Фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» должен выйти в прокат 25 октября. Главная противница этого кино – Наталья Поклонская – уже добивается того, чтобы картину не показывали в Крыму. По ее требованию прокуратура Симферополя направила кинотеатрам предостережение с требованием не показывать трейлер фильма. Но после протестов авторов «Матильды» российская прокуратура признала, что действия их сотрудников были незаконными.

Скандал вокруг фильма «Матильда» не утихает уже больше года, а разгорелся он задолго до того, как само кино было готово. Главным оппонентом выхода картины является депутат Госдумы России и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, известная своей фанатичной любовью к российскому императору Николаю II.

Фильм «Матильда» повествует о романе последнего российского императора и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская его не смотрела и отказалась это делать даже после предложения Алексея Учителя. Однако она убеждена, что эта картина оскорбляет чувства верующих, что в России расценивается как уголовное преступление.

Наталья Поклонская направила массу запросов во все инстанции с требованием провести проверку «Матильды» и запретить к показу. Также она стала добиваться того, чтобы фильм не демонстрировали в Крыму. Для этого экс-прокурор обратилась к бывшим подчиненным – подконтрольной России прокуратуре Симферополя.

«Не понаслышке знаю, что сотрудники прокуратуры Крыма принципиально и объективно реагируют на нарушения закона! Горжусь, что мы вместе прошли самый ответственный для полуострова период 2014 года со словами: «Хранить офицерскую честь и достойно выполнять долг перед Родиной, людьми и руководством страны». Именно поэтому мной в прокуратуру Крыма направлены материалы проверки по факту оскорбления религиозных чувств верующих фильмом «Матильда», – пишет Поклонская в фейсбуке.

Превышение полномочий и коррупция

Симферопольские прокуроры отреагировали на обращение бывшего шефа оперативно. 2 августа замглавы прокуратуры города Александр Шкитов направил в кинотеатры крымской столицы предостережение «о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино и видеопродкции, и о противодействии экстремистской деятельности».

Согласно тексту письма, трейлер «Матильды» сейчас не транслируют в симферопольских кинотеатрах. Но поскольку фильм скоро должен появиться на экранах, замглавы прокурора требует от прокатчиков не показывать рекламу картины. Он заявляет, что есть «обоснованные подозрения в возможности оскорбления и унижения достоинства большого количества людей, относящих себя к православным христианам, по мотивам их религиозной убежденности».

В документе, который получили кинотеатры, на нескольких страницах расписано, почему фильм «Матильда» и трейлер к нему противоречат российскому законодательству. В частности, приводится аргумент, что ряд сцен в киноленте направлены «на достижение интроекции заведомо ложного и крайне дегенеративного образа святых императора Николая II и его супруги». В завершении предостережения сказано, что его нарушители могут понести ответственность.

Копия письма, направленного дирекции кинотеатра им. Шевченко, попала в руки авторам «Матильды». Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин в ответ на предостережение направил жалобу генпрокурору России Юрию Чайке. Юрист обращает внимание на то, что все проверки трейлера «Матильды», инициированные Генпрокуратурой, не выявили нарушений российского законодательства. В своей жалобе Добрынин заявил, что действия зампрокурора Симферополя носят признаки превышения полномочий и коррупционного преступления.

«При этом возможно предположить, что прокурорский работник руководствовался не требованиями российского законодательства и руководящих приказов Генерального прокурора РФ, а иными, в том числе коррупционными соображениями», – говорится в письме Константина Добрынина.

Адвокат попросил генпрокурора России провести проверку действий автора предосережения и Натальи Поклонской, а также отменить меры прокурорского реагирования, которые, по мнению Добрынина, нарушают права Алексея Учителя.

1:0 в пользу Учителя

В ответ на жалобу адвоката прокуратура Крыма осудила действия зампрокурора Симферополя. В отношении него начали служебную проверку, сообщила 8 августа пресс-служба ведомства.

«Согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения», – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба прокуратуры Крыма добавила, что обращение Натальи Поклонской по поводу трансляции трейлера «Матильды» рассмотрят повторно – «в соответствии с установленным порядком».

Крымские прокатчики не дают однозначного ответа на вопрос, будут ли они показывать «Матильду».

В симферопольском кинотеатре им. Шевченко пока не комментируют эту тему – главный бухгалтер учреждения сказала корреспонденту Крым.Реалии, что их директор находится в отпуске, а сама она такие вопросы не решает.

Руководство кинотеатра «Спартак» заявляет, что они будут показывать «Матильду», если фильм получит прокатное удостоверение.

У кинотеатра позиция такая: дадут прокатное удостоверение – будем показывать

«У кинотеатра позиция такая: дадут прокатное удостоверение – будем показывать. Все зависит от Министерства культуры. Будет прокатное удостоверение – мы имеем право показывать», – сказали корреспонденту Крым.Реалии в коммерческом отделении «Спартака».

В еще одном кинотеатре – ялтинском «Сатурн IMAX» – пока не решили, показывать «Матильду» или нет.

«Мы пока еще не рассматривали роспись этого фильма. Он, насколько я помню, в конце октября выходит. Я думаю, что нам материалы покажут на кинорынке, который будет осенью. После этого уже можно будет принимать решение. Пока еще информации нет», – сказал директор «Сатурн IMAX» Роман Гостев в комментарии для Крым.Реалии.

Он добавил, что в кинотеатр не приходило предостережение от прокуратуры о запрете на показ трейлера. Но, по информации Гостева, в администрацию Ялты поступало обращение от общественности с призывом не допустить демонстрацию фильма. Пока, по информации прокатчика, это не вылилось в какое-либо административное решение.

В начале августа по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в храме Трех Святителей провели молебен против фильма «Матильда». Аналогичное мероприятие состоялось в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии – в этом поселке находилась летняя резиденция Николая II. За запрет «Матильды» там молилась и главный борец с этим фильмом – Наталья Поклонская.