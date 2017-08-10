Украина выходит из-под культурного влияния России. Это констатируют исследователи-культурологи, это как факт отмечают специалисты в различных областях. Украина становится самостоятельной не только в политическом и государственном смысле, но и в культурном, отмечают эксперты.
Потеря влияния России на культуру Украины началась с провозглашением независимости Украины, хотя в течение 1990-х годов российская массовая культура заполонила украинский книжный, эстрадный и кинорынок. Но падение пророссийского режима президента Виктора Януковича, аннексия Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе развернули этот процесс. Директор Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко отмечает, что уменьшение роли России происходило на всех уровнях: политическом, экономическом и культурном. Он объясняет это тем, что выросло новое поколение украинцев, живущих в другой реальности, не являющейся ни советской, ни российской.
Политическое влияние постепенно сокращалось. Сокращалось и культурное влияние. Выросло новое поколение
«Политическое влияние постепенно сокращалось, потому что ставка все время делалась на какие-то личности, на людей, которые приезжали сюда, в Москву, и убеждали российское руководство в том, что они выражают доминирующие тенденции в Украине, интересы граждан Украины. Конечно, сокращалось и культурное влияние. Выросло новое поколение», ‒ отмечает Мироненко.
Языковое пространство
Ставка на русский язык как на проводника российского влияния сработала не всюду. Русский, как и раньше, остается в культурном пространстве Украины, но это уже другая ситуация. Русскоязычные авторы и читатели, исполнители и слушатели имеют в Украине свободу выбора.
По мнению историка Виктора Мироненко, серьезный дрейф в сторону большего использования украинского языка начался после событий 2014 года.
«Несравненно уменьшился в средней школе и объем изучения русского языка. Появилась своя эстрада, свое кино и так далее. Я думаю, что российское влияние, в том числе и культурное, конечно, за эти годы последовательно сокращалось. Я не думаю, что оно полностью исчезло, оно остается, поскольку живы носители русского языка, носители культуры в Украине. Там все же русский язык и российская культура представлены очень серьезно среди граждан. Но это влияние уменьшается. А с тем, что произошло с 2014 года, по-моему, и это остаточное влияние поставлено под очень сильную угрозу», ‒ говорит историк.
Новый вектор
Литературный критик и писательница Мария Галина обратила внимание на то, что в Украине даже поэты, писавшие ранее исключительно на русском, сегодня выбирают украинский язык. В частности, Галина называет имена Бориса Херсонского и Александра Кабанова. Те же авторы, которые на равных использовали два языка, все больше стремятся писать на украинском.
Поле украинского языка стало гораздо глубже и шире. Пожалуй, в нем сейчас гораздо интереснее работать
«На моих глазах произошел отказ моих близких друзей, русскоязычных поэтов, не полностью отказались, но сделали попытки перейти на украинский язык. Это отказ абсолютно добровольный. Он, скорее, имеет идеологический характер, чем какой-то вынужденный. Просто поле украинского языка стало гораздо глубже и шире. Пожалуй, в нем сейчас гораздо интереснее работать. Насколько осталось влияние российских авторов на украинскую культуру? Да, осталось. Потому что у нас есть интернет, у нас есть межличностные связи. Российские авторы, авторы, пишущие на русском языке, приезжают на украинские литературные фестивали, где их встречают очень дружелюбно. В принципе, в этом смысле влияние российской культуры на украинскую сохранилось», ‒ отмечает Галина.
Без «трэша»
Исчезла с книжных полок украинских магазинов и российская массовая литература, но, по мнению Марии Галиной, украинскому рынку это, скорее, пошло на пользу.
Конфликт, развязанный Россией в Украине, фактически переформатировал украинский рынок
«В принципе, оказалось, что сегмент российской литературы, в том числе литературы, которую мы бы условно назвали «трэшевой», сейчас в Украину практически не поступает. Насколько это хорошо или плохо? Конечно, поступают и книги по литературоведению, книги научные, книги специальные. Это, конечно, не очень хорошо. Но то, что там отсутствует «трэшевый» сегмент ‒ это, по-моему, прекрасно. Поэтому конфликт, развязанный Россией в Украине, фактически переформатировал украинский рынок», ‒ констатирует литературный критик.
Свои звезды
По словам Марии Галиной, в Украине сейчас формируется новая плеяда молодых авторов, авторов-звезд. По сравнению с Россией эти авторы намного моложе, им не более 50 лет. Как говорит Галина, эти авторы в Украине имеют огромное влияние. И этот процесс уже не вернуть назад.
Такого мощного разворота в сторону России, который был до российской интервенции, уже не будет
«Я так считаю, что постепенно, конечно, российская культура будет означать для Украины примерно столько же, сколько значит, условно говоря, польская культура. Некоторое влияние будет, личные контакты будут, какие-то книги будут поступать, но такого мощного разворота в сторону России, который был до российской интервенции, уже не будет», ‒ считает она.
Разрыв на пользу
Писательница и литературный критик Мария Галина с сожалением отмечает, что разрыв культурных связей между Украиной и Россией означает не только уменьшение культурного влияния России на Украину, но и обратного влияния ‒ Украины на Россию, а это значительная потеря для российского культурного развития.
«Любая культура подвержена влиянию очень плодотворных смежных культур. Скажем, в России нет поэта и писателя такого уровня влияния, не только медийного, но и интеллектуального, как Жадан. И, конечно, его тексты имели бы огромное влияние и на молодое поколение российских литераторов. Поэтому то, что вот эти контакты сейчас прерываются, с моей точки зрения, для России это довольно плохо. Плохо ли это для Украины? Я не уверена. Потому что там идет нациестроительство. Там идет заново открытие, строительство, становление молодой украинской литературы. И в этом смысле, конечно, то, что они, зная русскую литературу, используют, разрабатывают свою ‒ это, с моей точки зрения, очень хорошо и плодотворно», ‒ отмечает писательница.
Культурный обмен
Сокращение культурных связей с Украиной, по мнению руководителя Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, будет иметь и обратное воздействие ‒ политическую и культурную изоляцию.
Если культурное сотрудничество, культурный обмен начинают сокращаться, рано или поздно это все скажется и на экономическом развитии, и на модернизации
«Свободный обмен людьми, свободное перемещение товаров, идей, культуры и так далее ‒ это обязательное условие быстрого развития, модернизации. Поэтому если культурное сотрудничество, культурный обмен по каким-либо причинам (политическим, правовым или иным) начинают сокращаться, рано или поздно это все скажется и на экономическом развитии, и на модернизации. Это сейчас уже сказывается», ‒ считает Виктор Мироненко.
И если в Украине культурный обмен в западном направлении теперь облегчился в связи с возможностью путешествий и процессами европейской интеграции, то Россия после аннексии Крыма остается во все большей политической, экономической и культурной изоляции.
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