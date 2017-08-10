Украина выходит из-под культурного влияния России. Это констатируют исследователи-культурологи, это как факт отмечают специалисты в различных областях. Украина становится самостоятельной не только в политическом и государственном смысле, но и в культурном, отмечают эксперты.

Потеря влияния России на культуру Украины началась с провозглашением независимости Украины, хотя в течение 1990-х годов российская массовая культура заполонила украинский книжный, эстрадный и кинорынок. Но падение пророссийского режима президента Виктора Януковича, аннексия Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе развернули этот процесс. Директор Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко отмечает, что уменьшение роли России происходило на всех уровнях: политическом, экономическом и культурном. Он объясняет это тем, что выросло новое поколение украинцев, живущих в другой реальности, не являющейся ни советской, ни российской.

Политическое влияние постепенно сокращалось. Сокращалось и культурное влияние. Выросло новое поколение

«Политическое влияние постепенно сокращалось, потому что ставка все время делалась на какие-то личности, на людей, которые приезжали сюда, в Москву, и убеждали российское руководство в том, что они выражают доминирующие тенденции в Украине, интересы граждан Украины. Конечно, сокращалось и культурное влияние. Выросло новое поколение», ‒ отмечает Мироненко.

Языковое пространство

Ставка на русский язык как на проводника российского влияния сработала не всюду. Русский, как и раньше, остается в культурном пространстве Украины, но это уже другая ситуация. Русскоязычные авторы и читатели, исполнители и слушатели имеют в Украине свободу выбора.

По мнению историка Виктора Мироненко, серьезный дрейф в сторону большего использования украинского языка начался после событий 2014 года.

«Несравненно уменьшился в средней школе и объем изучения русского языка. Появилась своя эстрада, свое кино и так далее. Я думаю, что российское влияние, в том числе и культурное, конечно, за эти годы последовательно сокращалось. Я не думаю, что оно полностью исчезло, оно остается, поскольку живы носители русского языка, носители культуры в Украине. Там все же русский язык и российская культура представлены очень серьезно среди граждан. Но это влияние уменьшается. А с тем, что произошло с 2014 года, по-моему, и это остаточное влияние поставлено под очень сильную угрозу», ‒ говорит историк.

​Новый вектор

Литературный критик и писательница Мария Галина обратила внимание на то, что в Украине даже поэты, писавшие ранее исключительно на русском, сегодня выбирают украинский язык. В частности, Галина называет имена Бориса Херсонского и Александра Кабанова. Те же авторы, которые на равных использовали два языка, все больше стремятся писать на украинском.

Поле украинского языка стало гораздо глубже и шире. Пожалуй, в нем сейчас гораздо интереснее работать

​«На моих глазах произошел отказ моих близких друзей, русскоязычных поэтов, не полностью отказались, но сделали попытки перейти на украинский язык. Это отказ абсолютно добровольный. Он, скорее, имеет идеологический характер, чем какой-то вынужденный. Просто поле украинского языка стало гораздо глубже и шире. Пожалуй, в нем сейчас гораздо интереснее работать. Насколько осталось влияние российских авторов на украинскую культуру? Да, осталось. Потому что у нас есть интернет, у нас есть межличностные связи. Российские авторы, авторы, пишущие на русском языке, приезжают на украинские литературные фестивали, где их встречают очень дружелюбно. В принципе, в этом смысле влияние российской культуры на украинскую сохранилось», ‒ отмечает Галина.

Без «трэша»

Исчезла с книжных полок украинских магазинов и российская массовая литература, но, по мнению Марии Галиной, украинскому рынку это, скорее, пошло на пользу.

Конфликт, развязанный Россией в Украине, фактически переформатировал украинский рынок

​«В принципе, оказалось, что сегмент российской литературы, в том числе литературы, которую мы бы условно назвали «трэшевой», сейчас в Украину практически не поступает. Насколько это хорошо или плохо? Конечно, поступают и книги по литературоведению, книги научные, книги специальные. Это, конечно, не очень хорошо. Но то, что там отсутствует «трэшевый» сегмент ‒ это, по-моему, прекрасно. Поэтому конфликт, развязанный Россией в Украине, фактически переформатировал украинский рынок», ‒ констатирует литературный критик.

Свои звезды

По словам Марии Галиной, в Украине сейчас формируется новая плеяда молодых авторов, авторов-звезд. По сравнению с Россией эти авторы намного моложе, им не более 50 лет. Как говорит Галина, эти авторы в Украине имеют огромное влияние. И этот процесс уже не вернуть назад.

Такого мощного разворота в сторону России, который был до российской интервенции, уже не будет

​«Я так считаю, что постепенно, конечно, российская культура будет означать для Украины примерно столько же, сколько значит, условно говоря, польская культура. Некоторое влияние будет, личные контакты будут, какие-то книги будут поступать, но такого мощного разворота в сторону России, который был до российской интервенции, уже не будет», ‒ считает она.

Разрыв на пользу

Писательница и литературный критик Мария Галина с сожалением отмечает, что разрыв культурных связей между Украиной и Россией означает не только уменьшение культурного влияния России на Украину, но и обратного влияния ‒ Украины на Россию, а это значительная потеря для российского культурного развития.

«Любая культура подвержена влиянию очень плодотворных смежных культур. Скажем, в России нет поэта и писателя такого уровня влияния, не только медийного, но и интеллектуального, как Жадан. И, конечно, его тексты имели бы огромное влияние и на молодое поколение российских литераторов. Поэтому то, что вот эти контакты сейчас прерываются, с моей точки зрения, для России это довольно плохо. Плохо ли это для Украины? Я не уверена. Потому что там идет нациестроительство. Там идет заново открытие, строительство, становление молодой украинской литературы. И в этом смысле, конечно, то, что они, зная русскую литературу, используют, разрабатывают свою ‒ это, с моей точки зрения, очень хорошо и плодотворно», ‒ отмечает писательница.

Культурный обмен

Сокращение культурных связей с Украиной, по мнению руководителя Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, будет иметь и обратное воздействие ‒ политическую и культурную изоляцию.

Если культурное сотрудничество, культурный обмен начинают сокращаться, рано или поздно это все скажется и на экономическом развитии, и на модернизации

​«Свободный обмен людьми, свободное перемещение товаров, идей, культуры и так далее ‒ это обязательное условие быстрого развития, модернизации. Поэтому если культурное сотрудничество, культурный обмен по каким-либо причинам (политическим, правовым или иным) начинают сокращаться, рано или поздно это все скажется и на экономическом развитии, и на модернизации. Это сейчас уже сказывается», ‒ считает Виктор Мироненко.

И если в Украине культурный обмен в западном направлении теперь облегчился в связи с возможностью путешествий и процессами европейской интеграции, то Россия после аннексии Крыма остается во все большей политической, экономической и культурной изоляции.