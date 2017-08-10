Сепаратисты "Луганской народной республики" предлагают жителям подконтрольных им территорий связываться с руководством региона через интернет и делиться жалобами и предложениями.
Источники украинского телеканала Hromadske International передали редакции большое количество писем, отправленных администрации "ЛНР". Журналисты проверили: письма действительно написаны жителями территории, подконтрольной сепаратистам.
Настоящее Время публикует скриншоты электронных писем и рассказывает, на что жалуются жители Донбасса.
Насилие
- Девушка жалуется так называемому "Министерству юстиции", что ее избил военный.
"Теперь работаю на двух работах,чтобы отдать долги за лечение. И в итоге он молодец, он защитник родины, а я всю жизнь буду мучиться с травмой головы".
- В другом письме говорится, что военные избили не только человека, который пишет письмо, но и его всю семью – в его собственном доме.
"Эти военные как ходили раньше к моим соседям за самогоном так и ходят. А я не могу, боюсь ходить пешком мимо их части на работу".
- Женщина пишет, что начальник полиции города Первомайска отобрал у нее машину. Вообще, пишет она, вместо того, чтобы жить в "честном государстве", жители города страдают от поборов начальника полиции.
"Я пошла к [начальнику полиции] Пащенко Ю.А. на прием, и он мне в глаза сказал, что машину я свою не получу. Что он решает в городе все, и на все жалобы он гадил с большой горы. Что в нашей республике нет такого человека, который мог бы на него повлиять".
Местная власть
- Денис из города Ирмино жалуется на "нелегитимную власть", якобы оставшуюся еще от Украины. По его словам, сотрудники местного исполкома регулярно получают зарплату, а "толку от их работы нет никакого".
"Земельные вопросы в городе не решаются, так как в городе правят депутаты еще старого созыва, при Украине. Они там на сессии собираются, что-то принимают и все: дальше города эти решения никуда не уходят, так как нет администрации в городе, а существует исполком при старой власти".
- Сотрудник больницы в городе Лутугино жалуется на беспредел в работе руководства – по его словам, те нечестно вручают премии, неадекватно ведут себя с пациентами и берут взятки.
"А на хоздворе – анархия! Нагло воруют списанный бензин, продукты вывозятся с кухни и кладовой. Кухонные работники гуманитаркой кормят себя и всех родственников".
- Встречаются проблемы и более тривиальные – продвижение "фаворитов" на руководящие должности.
"Некий Алексей Иванович продвигает начальника … отдела судебных приставов Марию Махайловну, с которой состоит в интимных связях. А реальные специалисты не могут устроиться".
Анонимки
- Обратную связь с сепаратистами местные жители используют и для жалоб на других жителей неподконтрольных Украине территорий.
"Прошу строго не винить".
- Есть в так называемой "ЛНР" и те, кто переживает за жизнь ее лидера, Игоря Плотницкого. Мол, в Луганске есть люди, которые при "госперевороте" выступят против него.
"Обращаться в органы не вижу смысла, так как у них там все схвачено".
Жизнь в так называемой "ЛНР"
- Екатерина жалуется на то, что лидер сепаратистов "красиво говорит", но для того, чтобы повысить уровень жизни на подконтрольной ему территории, делает мало. По ее словам, ее семье нечем обогревать дом, а "скоро и картошка закончится", и есть будет нечего.
"Простые работники просто выживают кое-как, а их дети даже забыли, какие на вкус конфеты. Да я еще не пенсионер, да и навряд ли до нее доживу в таких условиях в нашей любимой Республике. А так хотелось верить, что у нас будет лучше, чем в Украине".
Бизнес-предложения
- Сепаратистам пишут и те, кто бы хотел с ними сотрудничать. В частности, поднимать бизнес на Донбассе.
"У меня есть идея открыть бизнес: пиво, вино, производство детских колясок, пошив подростковых джинсовых юбок. Я дилетант, у меня есть 300 одних эскизов и 500 других, денег у меня нет совсем".
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