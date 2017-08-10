Сепаратисты "Луганской народной республики" предлагают жителям подконтрольных им территорий связываться с руководством региона через интернет и делиться жалобами и предложениями.

Источники украинского телеканала Hromadske International передали редакции большое количество писем, отправленных администрации "ЛНР". Журналисты проверили: письма действительно написаны жителями территории, подконтрольной сепаратистам.

Настоящее Время публикует скриншоты электронных писем и рассказывает, на что жалуются жители Донбасса.

Насилие

Девушка жалуется так называемому "Министерству юстиции", что ее избил военный.



"Теперь работаю на двух работах,чтобы отдать долги за лечение. И в итоге он молодец, он защитник родины, а я всю жизнь буду мучиться с травмой головы".

В другом письме говорится, что военные избили не только человека, который пишет письмо, но и его всю семью – в его собственном доме.



"Эти военные как ходили раньше к моим соседям за самогоном так и ходят. А я не могу, боюсь ходить пешком мимо их части на работу".

Женщина пишет, что начальник полиции города Первомайска отобрал у нее машину. Вообще, пишет она, вместо того, чтобы жить в "честном государстве", жители города страдают от поборов начальника полиции.



"Я пошла к [начальнику полиции] Пащенко Ю.А. на прием, и он мне в глаза сказал, что машину я свою не получу. Что он решает в городе все, и на все жалобы он гадил с большой горы. Что в нашей республике нет такого человека, который мог бы на него повлиять".

Местная власть

Денис из города Ирмино жалуется на "нелегитимную власть", якобы оставшуюся еще от Украины. По его словам, сотрудники местного исполкома регулярно получают зарплату, а "толку от их работы нет никакого".



"Земельные вопросы в городе не решаются, так как в городе правят депутаты еще старого созыва, при Украине. Они там на сессии собираются, что-то принимают и все: дальше города эти решения никуда не уходят, так как нет администрации в городе, а существует исполком при старой власти".

Сотрудник больницы в городе Лутугино жалуется на беспредел в работе руководства – по его словам, те нечестно вручают премии, неадекватно ведут себя с пациентами и берут взятки.



"А на хоздворе – анархия! Нагло воруют списанный бензин, продукты вывозятся с кухни и кладовой. Кухонные работники гуманитаркой кормят себя и всех родственников".

Встречаются проблемы и более тривиальные – продвижение "фаворитов" на руководящие должности.



"Некий Алексей Иванович продвигает начальника … отдела судебных приставов Марию Махайловну, с которой состоит в интимных связях. А реальные специалисты не могут устроиться".

Анонимки

Обратную связь с сепаратистами местные жители используют и для жалоб на других жителей неподконтрольных Украине территорий.



"Прошу строго не винить".

Есть в так называемой "ЛНР" и те, кто переживает за жизнь ее лидера, Игоря Плотницкого. Мол, в Луганске есть люди, которые при "госперевороте" выступят против него.



"Обращаться в органы не вижу смысла, так как у них там все схвачено".

Жизнь в так называемой "ЛНР"

Екатерина жалуется на то, что лидер сепаратистов "красиво говорит", но для того, чтобы повысить уровень жизни на подконтрольной ему территории, делает мало. По ее словам, ее семье нечем обогревать дом, а "скоро и картошка закончится", и есть будет нечего.



"Простые работники просто выживают кое-как, а их дети даже забыли, какие на вкус конфеты. Да я еще не пенсионер, да и навряд ли до нее доживу в таких условиях в нашей любимой Республике. А так хотелось верить, что у нас будет лучше, чем в Украине".

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