«Зачем вам свет, если Крым ваш?» – из крымских сетей

Крым продолжает жить в условиях дефицита электроэнергии. Чтобы спасти ситуацию, в Краснодарском крае России, который связан с полуостровом энергомостом, будут отключать свет. В соцсетях смеются, но вот жителям Кубани не до смеха

Irina Ochkovska

Бьёт из керосинки прямо в морду дым...

Радуется сердце: светлым будет Крым!

Тимофій Мельничук

А зачем вам свет, если Крым ваш?!

Антон Ходза

Треба ще з пенсій податок на Крим знімати.

Николай Жигалин

Надо отключать начиная с Владивостока до Калининграда, каждый часовой пояс на час. Чтобы вся страна Крыму помогла!!!

Светлана Горюнова

Жаль, что не начали отключать с Кремля. А так было бы красиво- Ночь. Кремль. Свечи.

Олег Малюгин

За все придется платить и это лишь начало))

Валерий Трошев

Это называется: "Жену отдай дяде, а сам иди к [женщине с низкой социальной ответственностью]".

Сорокин Дмитрий

Мало кто знает, что на самом деле дедушко, суко, Ленин завещал не "учиться-учиться-учиться!", а ДЕЛИТЬСЯ! И да - трижды, до последней шкуры...

Вот и начинается время расплаты за чемодан без ручки...

Vitaly Grozny

Самое главное - подвезти в Краснодарский край передвижные экраны с киношкой про путина и едимроссию, про их всенощную заботу о населении, а там, глядишь - можно будет и с 16 часов отключать.

Влад Галков

Для Краснодарского край Крым стал чуть менее наш

Судя по дискуссиям в краснодарских группах и пабликах, страдать ради Крыма жители Кубани не готовы.

Елена Князева

Прекрасное решение! Зачем нам электроэнергия в +40?!

Емельян Пугачев

Долбаный Крым!

Elena Serebryakovisch

То им садики, школы и вузы вне очереди подавай, то на работу принимай куда хочешь, то доплаты им из бюджета нехилые, мост для них строим... теперь еще свет ради них отключать будут…

Cherepaha Aleksei

Ну, да! На Кубани же люди второго сорта живут, а в Крым приезжают отдыхать люди первого!

Оксана Ермакова

Да нафиг он сдался этот #крымнаш. Одни проблемы от него. Задолбали уже со своими полит. Играми. Кто то играет, а кто то без света, воды, садов и школ, все в крым

Емельян Пугачев

Да мне наплевать на Крым. Пусть в темноте сидят. В следующий раз думать будут

Роман Дерявко

Да нахрен нас ваш Крым. Мы что не люди на Кубани? Охренели уже.

Вероника Казанская

и до каких пор нас будут ущемлять ради этого яблока раздора? Я все понимаю, там тоже люди живут. Но в 40 градусную жару без света я чихать хотела на этот крым

Anisa Zuko

А можно Кубань тоже войдет в состав РФ:-)))

Отключения электричества в Краснодарском крае, видимо, Крыму не помогли. На полуострове, как и прежде, выключают свет.