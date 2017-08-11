«Зачем вам свет, если Крым ваш?» – из крымских сетей

Крым продолжает жить в условиях дефицита электроэнергии. Чтобы спасти ситуацию, в Краснодарском крае России, который связан с полуостровом энергомостом, будут отключать свет. В соцсетях смеются, но вот жителям Кубани не до смеха
Бьёт из керосинки прямо в морду дым...
Радуется сердце: светлым будет Крым!
А зачем вам свет, если Крым ваш?!
Треба ще з пенсій податок на Крим знімати.
Надо отключать начиная с Владивостока до Калининграда, каждый часовой пояс на час. Чтобы вся страна Крыму помогла!!!
Жаль, что не начали отключать с Кремля. А так было бы красиво- Ночь. Кремль. Свечи.
За все придется платить и это лишь начало))
Это называется: "Жену отдай дяде, а сам иди к [женщине с низкой социальной ответственностью]".
Мало кто знает, что на самом деле дедушко, суко, Ленин завещал не "учиться-учиться-учиться!", а ДЕЛИТЬСЯ! И да - трижды, до последней шкуры...
Вот и начинается время расплаты за чемодан без ручки...
Самое главное - подвезти в Краснодарский край передвижные экраны с киношкой про путина и едимроссию, про их всенощную заботу о населении, а там, глядишь - можно будет и с 16 часов отключать.
Для Краснодарского край Крым стал чуть менее наш
Судя по дискуссиям в краснодарских группах и пабликах, страдать ради Крыма жители Кубани не готовы.
Прекрасное решение! Зачем нам электроэнергия в +40?!
Долбаный Крым!
То им садики, школы и вузы вне очереди подавай, то на работу принимай куда хочешь, то доплаты им из бюджета нехилые, мост для них строим... теперь еще свет ради них отключать будут…
Ну, да! На Кубани же люди второго сорта живут, а в Крым приезжают отдыхать люди первого!
Да нафиг он сдался этот #крымнаш. Одни проблемы от него. Задолбали уже со своими полит. Играми. Кто то играет, а кто то без света, воды, садов и школ, все в крым
Да мне наплевать на Крым. Пусть в темноте сидят. В следующий раз думать будут
Да нахрен нас ваш Крым. Мы что не люди на Кубани? Охренели уже.
и до каких пор нас будут ущемлять ради этого яблока раздора? Я все понимаю, там тоже люди живут. Но в 40 градусную жару без света я чихать хотела на этот крым
А можно Кубань тоже войдет в состав РФ:-)))
Отключения электричества в Краснодарском крае, видимо, Крыму не помогли. На полуострове, как и прежде, выключают свет.
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