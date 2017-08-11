Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«О взаимопонимании с Путиным не может быть и речи», – заявляет заместитель председателя Европарламента Александр граф Ламбсдорф в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Понятие «временное решение» четко говорит о том, что аннексия не признается. Мы абсолютно четко поддерживаем санкции в связи с Крымом и Восточной Украиной, мы поддерживаем НАТО и размещение военных в восточных странах НАТО – все это вещи, которые укрепляют западную политику и поддерживают ее. О взаимопонимании с Путиным вообще не может быть речи. Свободные демократы безоговорочно поддерживают связь с Западом и западные ценности. О чем ранее редко говорилось, так это то, что аннексия Крыма не должна блокировать любую форму диалога. Линднер поэтому прояснил, что мы не будем считать крымский вопрос единственным фактором для сотрудничества с Россией по отдельным вопросам. Вот о чем он говорил, и это многие намеренно неправильно поняли».

«Табу» Линднера», – материал с таким заголовком опубликован в немецкой газете Die Zeit.

«Что может предложить Кристиан Линднер? В своей избирательной программе FDP призывает российское правительство прекратить незаконную оккупацию Крыма и войну на востоке Украины. В противном случае санкции против России и ее исключение из G8 будут продолжены. Дальнейшие идеи: поиск диалога и снятие санкций при существенных уступках. Но это не перезагрузка, а описание реальности. Существует консенсус в отношении того, что санкции будут отменены в случае осуществления Минских соглашений – договора, регулирующего прекращение огня на востоке Украины, – но он не соблюдается даже в первом пункте: по-прежнему пугающе растет число жертв перестрелок. Линднер считает, что ради сотрудничества в других областях проблема Крыма как должна быть «заморожена». Это неправильно, но это также давно уже реальность. Так о чем бы хотел поговорить Линднер? Что самый крупный внешнеполитический кризис в Восточной Европе, кульминацией которого стала война в Украине, состоялся в каденцию полномочий министра иностранных дел от FDP? Остается только одна возможность, почему Линднер высказался так: в разгар избирательной кампании он хотел «нарушить табу». Возможно, для привлечения новых избирателей, возможно, для того, чтобы дать германской экономике намек, что что-то может измениться в вопросе о санкциях».

«Российская подлодка вернулась в крымский порт после миссии вблизи Сирии», – сообщает иракский портал NRT.

«Новая дизель-электрическая подводная лодка России «Краснодар» прибыла в крымский портовый город Севастополь в среду (9 августа) после завершения боевой миссии вблизи берегов Сирии. По заявлению ВМФ, «Краснодар» является четвертой новой подводной лодкой, которая присоединится к российскому Черноморскому флоту в порту аннексированного Москвой полуострова. Командующий Черноморским флотом России Александр Витько сказал, что подводная лодка совершила рекордный четырехмесячный переход. Недавно Министерство обороны России сообщило, что его военно-морские суда нанесли ракетные удары по объектам «Исламского Государства» в сирийской провинции Хомс и недалеко от города Пальмиры, уничтожая командные пункты, склады оружия, боеприпасов и живую силу. Министерство сообщило, что крылатые ракеты «Калибр» были запущены с фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также с подводной лодки «Краснодар».

«Украинский спасатель дрейфовал в Крым после того, как заснул на надувном матраце», – пишет британская газета The Telegraph.

«Крымские пограничники спасли украинского подростка, который три дня дрейфовал в открытом море после того, как заснул на надувном матраце. Михаил Дорошенко, 19-летний спасатель в Лазурном, курорте на юге Украины, решил провести ночь на надувном матраце, который был прикреплен к пирсу на пляже. Когда он проснулся на следующее утро, он был уже в открытом море. Инцидент произошел в субботу, но об этом российские СМИ сообщили только на этой неделе.

«Сначала я рассматривал это как забавное приключение. [Я думал], что продрейфую пару часов, а потом какое-то судно спасет меня, – цитирует Дорошенко газета «Комсомольская правда». – Но на второй день это было совсем не весело». Молодой человек провел три дня на матраце без еды или питьевой воды в 40-градусную жару. «В какой-то момент я увидел вдали корабль, – рассказал Дорошенко. – Я начал махать и кричать, но они меня не видели. Затем прошла другая яхта, не заметив меня. Время от времени я чувствовал себя в отчаянии».

В субботу крымские пограничники получили сообщения о том, что человек на надувном судне нуждается в помощи. Они развернули его и обнаружили, что он сильно обезвожен, истощен и страдает от теплового удара. Его положили в крымскую больницу, а в среду выписали, сообщает «Комсомольская правда». Пока не ясно, предъявят ли ему обвинение в несанкционированном пересечении границы».