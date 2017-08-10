«Крымнаш» и немецкие друзья Кремля

Специально для Крым.Реалии

Категорический отказ США признавать аннексию украинского Крыма и ужесточение санкций против России не устраивают некоторых представителей деловых и политических кругов ЕС. Немецкие сторонники Кремля призвали де-факто согласиться с захватом украинской территории в обмен на экономическое сотрудничество с российскими госкорпорациями.

На днях сразу два немецких политика высказались по поводу Крыма. Общий посыл был таким: предоставить президенту Владимиру Путину возможность «сохранить лицо», решение крымской проблемы «отложить» на неопределенный срок, занявшись урегулированием ситуации на Донбассе. Первым об этом заявил глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. По его мнению, «вопрос аннексии Крыма необходимо на время загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. «Боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», – отметил он.

Речь идет о старой кремлевской «хотелке» – вывести Крым за скобки переговорного процесса, «обменяв» его на «мирное урегулирование» на Донбассе

Линднер предложил разработать такие варианты решения конфликта, которые бы позволили Путину изменить свою политику «без потери лица». «Безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой», – заявил немецкий политик. Линднера поддержал уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер. Он также высказался против обсуждения крымской проблематики до урегулирования конфликта в ОРДЛО. По словам Эрлера, в Европе оформился некий консенсус относительно того, что «сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины», а уже потом, на более позднем этапе «политического процесса», переходить к обсуждению темы аннексированного полуострова. По сути, речь идет о старой кремлевской «хотелке» – вывести Крым за скобки переговорного процесса, «обменяв» его на «мирное урегулирование» на Донбассе.

Путин и его окружение в начале аннексии предполагали, что вопрос Крыма будет «закрыт» до 2016-2017 годов, но их прогнозы не сбылись

Заявления о том, что Путину необходимо «сохранить лицо», следует понимать следующим образом. Первое, перестать упрекать Россию за аннексию Крыма. В последние месяцы крымская тема, как полагают европейские русофилы, «слишком часто» всплывала в политической повестке США и ЕС. Звучали публичные требования убраться с захваченной территории, выносились решения политических структур НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН, в которых Россия прямо названа оккупантом, а Крым – захваченной территорией. Европейские сторонники Путина хотят, чтобы о полуострове забыли или, как минимум, перестали о нем говорить. Такая позиция полностью соответствует агрессивным интересам Кремля. Путин и его окружение в начале аннексии предполагали, что вопрос Крыма будет «закрыт» до 2016-2017 годов, но их прогнозы не сбылись.

Второе, позволить Кремлю «аккуратно» обходить санкции по Крыму. Высказывание указанных деятелей продиктовано интересами немецкого бизнеса. Скандал с турбинами Siemens их ничему не научил. Напротив, они хотят и дальше получать сверхприбыли, пользуясь уязвимым положением Москвы. Заметьте, нигде не была названа конечная стоимость поставленных турбин. Велика вероятность, что россияне отвалили за них тройную цену или больше. Для Путина поставки на полуостров имеют стратегическое и имиджевое значение. Кремль в такой ситуации не станет считать бюджетные деньги.

Россия катастрофически зависит от иностранного оборудования, технологий и инвестиций. Без этого Москва не может полноценно «переварить» захваченную территорию и создать там мощный военный плацдарм, подкрепленный местным предприятиями ВПК. Крым не представляет стратегической ценности. Территория не имеет надежного тылового прикрытия, Черноморский флот «заперт» в проливе, который контролирует Турция – страна участник Североатлантического альянса. Поэтому Москве придется идти на крайне затратные проекты по реанимации крымских оборонных предприятий, дабы полуостров в случае гипотетического противостояния со странами НАТО смог некоторые время обеспечить себя боеприпасами и военной техникой. Равно как мощная военная группировка – один из элементов устрашения местного населения, зараженного духом «украинской вольницы».

Немецкие друзья Путина лишь приближают большую войну. Все их заявления по Крыму можно интерпретировать как «нам нужны российские деньги»

Немецкие друзья Путина, потворствуя кремлевским авантюрам, лишь приближают большую войну. Все их заявления по Крыму можно интерпретировать как «нам нужны российские деньги». Европейские аналитики даже придумали определение такой политики – «шредеризация» элиты. Выражение произошло от фамилии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. После отставки россияне наняли его руководителем в ряде российских энергетических проектов в ЕС. Сейчас он является членом правления «Газпрома», что дало повод западным наблюдателям говорить о сговоре части немецкой элиты с Кремлем.

Пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер заверила журналистов, что власти ФРГ не изменили позиции по аннексии Крыма. Берлин не намерен признавать полуостров российским, а заявление лидера немецких либералов не является официальной позицией государства. Высказывания Линднера и Эрлера не будут иметь ощутимых политических последствий, но они указывают на большую проблему. Россияне воспринимали экс-президента США Барака Обаму как «слабого» руководителя, но они ошиблись. Белый дом и руководство Государственного департамента в течение 2014-2015 годов приложили титанические усилия для нейтрализации европейских «шредеров», готовых закрыть глаза не только на Крым, но даже на расчленение Украинского государства.

Россия, захватив Крым, стала «токсичным» союзником. Сторонники Путина в Германии воспользовались последней возможностью публично поддержать «крымнаш». Уже через полгода, когда американская финансовая разведка подготовит отчет о счетах, активах и связях путинской команды за рубежом, такой возможности не будет.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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