Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Сделка на 10 млрд долларов как бы говорит, что Запад готов забыть о Крыме и о 10 тысячах человек, погибших на востоке Украины из-за российской агрессии

​«Реально сговорился с Россией не Трамп, а Германия», – полагает американский журнал Forbes. «В то время как немецкие СМИ распространяют фантастические рассказы о порочных связях Трампа с Россией, они не обращают внимания на глубокую связь собственной страны с Россией, которая охватывает весь политический спектр. Бывший канцлер Герхард Шредер является членом правления «Газпрома», государственной газовой монополии России. Министр экономики Германии и министр иностранных дел (оба члены немецкой большой коалиции) открыто поддерживают более тесные деловые связи с Россией, несмотря на незаконную аннексию Крыма, вооруженный конфликт в Украине и тайные кибератаки по всей Европе. По поводу этих проступков влиятельные немецкие сторонники Путина говорят, что политика не должна мешать бизнесу. Россия нуждается в деньгах из-за плохих экономических показателей, дорогостоящего наращивания обороны, санкций, введенных за Крым, Восточную Украину и сбитый MH17. Проект «Северный поток-2», похоже, преодолел финансовые препятствия, когда пять крупнейших энергетических компаний Европы (три крупнейших участника – немецкие и австрийские) договорились 24 апреля 2017 года о финансировании половины проекта стоимостью 10,3 млрд долларов США. «Газпром» оплатит оставшуюся половину, сохраняя контроль над проектом. Неужели корпоративная Германия не понимает, что сотрудничество самых мощных немецких энергетических концернов с «Газпромом» подает недвусмысленный сигнал о нормализации отношений? Сделка на 10 млрд долларов как бы говорит, что Запад готов забыть о Крыме и о 10 тысячах человек, погибших на востоке Украины из-за российской агрессии. Да, Европа готова признать утверждения Путина о том, что в Украине нет российских солдат. Нет, госпожа Меркель, вы не можете отделить политику от бизнеса. Если вы поступите так, то сыграете только на руку Путину».

Источник отметил, что в порт Севастополя доставлены турбины модели SGT5-2000E. Турбины такой модификации производятся только Siemens и ее дочерними компаниями

​«Газовые турбины Siemens доставлены в Крым, несмотря на санкции», – сообщает американское информагентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. «Россия поставила газовые турбины производства Siemens в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний, сообщили Reuters три источника, знакомых с проектом. Reuters не удалось установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens. Но немецкая компания может оказаться под угрозой потенциального обвинения в нарушении санкционного режима и в том, что не приняла достаточные меры, чтобы ее оборудование не попало на территорию аннексированного Москвой Крыма. Поставка турбин Siemens для строящихся в Крыму двух электростанций ранее в этом году была заморожена из-за риска нарушения санкций, введенных Евросоюзом после аннексии Россией полуострова три года назад. Неясно, появились ли новые обстоятельства, позволившие поставить турбины в Крым сейчас, и будет ли поставка трактоваться как нарушение санкций, если Siemens в ней не участвовал. «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», – сказал представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в ответ на просьбу подтвердить передачу Крыму турбин. Сославшись на конфиденциальность, он не ответил на письменные вопросы о том, известно ли Siemens, что их турбины отправлены в Крым и будет ли концерн участвовать в их установке и обслуживании. Московский офис Siemens не предоставил комментарий на запрос Reuters. Министерство энергетики РФ, курирующее проекты в Крыму, отказалось от комментариев, адресовав вопросы к исполнителю проекта – государственному Технопромэкспорту. Представитель Технопромэкспорта отказался от комментариев. Близкий к проекту источник сказал Reuters, что две из четырех турбин были доставлены морем в Крым. По его словам, они предназначены для использования на Севастопольской электростанции. Турбины были выгружены в порту Севастополя, на площадке станции проведена работа для их установки и запуска, сказал он. Источник отметил, что в порт Севастополя доставлены турбины модели SGT5-2000E. Турбины такой модификации производятся только Siemens и ее дочерними компаниями».

(Позднее в компании Siemens выступили с официальным заявлением, что не собираются обслуживать незаконно ввезенные в Крым турбины – КР)

«В Президентском дворце прошли переговоры по проблемам крымских татар», – информирует испанская редакция турецкого портала TRT. «Турецкий президент Реджеп Эрдоган принял лидера крымских татар и украинского депутата Мустафу Джемилева. На переговорах в президентском комплексе главным в повестке дня было улучшение отношений между двумя странами. Встреча, на которой обсуждались проблемы крымских татар, проходила за закрытыми дверями и длилась 45 минут».

«Турция будет продолжать «говорить» о правах крымчан», – сообщает турецкое информагентство Anadolu Agency. «Турция продолжит «становиться на сторону международного права и высказываться за права крымчан» на фоне незаконной оккупации территории Украины, заявил в четверг замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз. Выступая на международной конференции по Украине в Лондоне, Йылдыз сказал: «Усталость от Крыма будет такой же контрпродуктивной, как и более широкая усталость от Украины, и это то, что международное сообщество должно стремиться предотвратить». Йылдыз, представляя Турцию на конференции, сказал, что Турция «решительно считает, что хорошо реформированная, единая независимая Украина, которая сохраняет свою территориальную целостность, в том числе и Крым, хороша для всего региона… но самое главное – важна для украинцев». «Что касается Крыма, мы будем продолжать стоять на стороне международного права и выступать за права крымчан вообще и крымских татар», – добавил он».