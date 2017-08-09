Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Спустя три года после аннексии Крым страдает от тяжелого экономического похмелья», – считает датская газета Jyllands-Posten.

«Если кто-то в Крыму забыл обо всем хорошем, что обещали полуострову после аннексии в марте 2014 года, он может об этом вспомнить, взглянув на щиты вдоль всех главных дорог. На них изображен Путин, из чьего рта вылетают бодрые изречения о большом потенциале полуострова. Со своей стороны Москва приложила немало усилий, чтобы стимулировать экономические изменения.

Они говорят, что все будет хорошо через пять лет, но я ведь не могу это объяснить своим детям сегодня

«При Украине годовой бюджет полуострова составлял сумму, эквивалентную 22 миллиардам рублей. Сейчас бюджет составляет 40 миллиардов рублей. К тому же, 100 миллиардов рублей ежегодных субсидий идут на инфраструктуру», – рассказывает Сергей Марков, политолог тесно связанный с Кремлем.

В то же время во время бесед с людьми по всему Крыму чувствуется их разочарование в связи со скромными темпами перемен, происходящих на полуострове в последние три года. «Они говорят, что все будет хорошо через пять лет, но я ведь не могу это объяснить своим детям сегодня», – говорит Олег Петров, бывший офицер флота из портового города Севастополь.

Продление западных санкций в июне тоже не улучшило настроение в Крыму. Санкции означают, что на полуострове не будет западных компаний, но могут быть сложности с использованием кредитных карт».

«Берлин отверг либеральное предложение «принять» российскую оккупацию Крыма», – сообщает колумбийский портал W Radio.

«Правительство Германии отвергло возможность принять российскую оккупацию Крыма, чтобы улучшить отношения с Москвой. С таким преждложением ранее выступил лидер Либеральной партии Кристиан Линднер, который может стать новым коалиционным партнером канцлера Ангелы Меркель.

И ЕС, и федеральное правительство занимают очень твердую позицию по этому вопросу. Нарушение норм международного права нельзя игнорировать

«И ЕС, и федеральное правительство занимают очень твердую позицию по этому вопросу, – заявила заместитель официального представителя правительства Ульрика Деммер. Нарушение норм международного права и территориальной целостности нельзя игнорировать».

Еще более категоричным был отказ от этого предложения пресс-секретаря Министерства иностранных дел Мартина Шефера, согласно заявлению которого санкции против Москвы не будет отменены до тех пор, пока продолжается нынешняя ситуация оккупации Крыма».

«Фидель Кастро на земле Крыма», – видеорепортаж с таким заголовком опубликовало испанское информагентство АВС.

«Победа – это упорство», – гласит российский памятник Фиделю Кастро в украинском Крыму. Хотя Куба запрещает ставить памятники ему после его смерти в ноябре прошлого года, «Мы уже говорили, что, прежде всего, Фидель Кастро был большим другом Советского Союза, а затем России». Нежелание Фиделя на Западе известно, а его памятник находится в самой западной части полуострова. Вице-премьер крымского Совета министров заявил, что памятник может стать частью 4-километрового пирса, посвященного кубинскому лидеру: «Само название причала является символом того, что Республика Крым, как и Куба, борется за свободу».

Россия захватила Крым в 2014 году».

«Дочь союзника Владимира Путина высмеяли после посещения крымской верфи для продвижения «патриотического бизнеса», – пишет британская газета Independent.

«Юная дочь представителя Владимира Путина была высмеяна после того, как она побывала на крымской верфи с предложением деловых консультаций, несмотря на нехватку знаний об этой отрасли. Елизавета Пескова утверждала, что она побывала там, чтобы содействовать «патриотической деятельности», и сказала, что она «не знает ни одного человека», кто догадывается о существовании судостроителей.

Наша страна разваливается именно из-за таких вещей. Все настоящие специалисты гниют, работая на 20 000 рублей в месяц

19-летняя Пескова изучала маркетинг в Париже и носила дизайнерское платье на южной Севастопольской верфи, где она позировала для фотографий с работниками. Во время визита Песковой на верфь она выступила на пресс-конференции, где сказала, что молодым россиянам нужно учиться, что «судостроение не является чем-то, чего можно стыдиться», сообщает The Times.

Ее поездка была частью визита пророссийской лоббистской группы Avanti, с которой она начала работать в июле. Назначение Песковой подверглось широкой критике с многочисленными заявлениями о том, что это еще один пример непотизма в России Путина. Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, писал: «Новая звезда, наконец, появилась на горизонте феодальной политики нашего правительства». Один пользователь Twitter сказал: «Наша страна разваливается именно из-за таких вещей. Все настоящие специалисты гниют, работая на 20 000 рублей (255 фунтов стерлингов) в месяц».