Специально для Крым.Реалии

В минувший вторник Владимир Путин на пару часов заехал в им же оккупированную Абхазию, чтобы посетить поселок городского типа Пицунда. Там в годовщину российской агрессии в Грузии (война в августе 2008 года) он встретился с марионеточным «президентом» Рулем Хаджимба, после чего уехал с ним в Сочи посмотреть турнир по самбо. Цель визита Путина так и не прояснилась, кроме подписания очередных бумажек.

Расстояние от Сочи до поселка городского типа Пицунда составляет 80 километров – на вертолете лететь 45-50 минут. Путин уже четвертый раз в оккупированной Абхазии, последний был в 2013 году. Но в Сухуми он больше не ездит – после того, как 12 августа 2009 года, в день его визита, в результате двух взрывов – в Сухуми и в Гаграх – погибли два человека. С тех пор Путин в Сухуми ни ногой – лишь 2 июня 2011 года приезжал на похороны «президента Абхазии» Сергея Багапша, внезапно умершего в московской больнице. Это тот случай, когда обойти вниманием сепаратистов было нельзя.

Встречу 8 августа 2017 года с главой марионеточного режима Раулем Хаджимба представили таким образом, чтобы и сопровождающие, и журналисты прониклись духом прошедшей эпохи – официальное мероприятие проходило на даче Никиты Хрущева, построенной в 1960 году. Чудом сохранившаяся за годы абхазской «независимости», когда были разграблены санатории и бывшие правительственные особняки, дача Хрущева собрала страждущих абхазских чиновников, чтобы за 10 минут протокола подписать всего один документ – соглашение по медицинскому страхованию, согласно которому около 190 тысяч жителей оккупированной Абхазии могут получить медицинскую помощь, оплаченную российскими налогоплательщиками.

Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку

И все. После подписания документов, Путин забрал с собой Хаджимба в свой вертолет, на котором они улетели в Сочи на турнир по боевому самбо. Как в советские времена, когда первый секретарь обкома сажал обожаемого секретаря райкома и вез его в большой город на балет. Перед посадкой в вертолет Путин обрадовал абхазов заявлением, что «объем финансирования инвестиционной программы составит на 2017-2019 годы около 6 миллиардов рублей» – что больше бюджетов нескольких российских областей. Но то безропотные российские области, а Абхазия – нахлебник уже 24 года, получающий более 60 процентов собственного бюджета из российской казны.

«Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», – заявил Путин по итогам российско-абхазских переговоров. Собственно, «социально-экономическое развитие» сепаратистского региона заключается в перечислении бюджетной подачки, поскольку зарабатывать деньги себе на проживание Абхазия не может. Единственная прибыльная статья доходов – туризм – в ближайшие годы, скорее всего, станет убыточной. Уже в этом году спрос на отдых в Абхазии упал на 30-50 процентов, и изменения ситуации не предвидится.

О причинах катастрофы в туристическом бизнесе Путин и Хаджимба тоже упоминали: за две недели до встречи «парламент» Абхазии утвердил Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Это означает, что МВД России теперь будет в курсе всего, что происходит на территории оккупированной Абхазии, и если раньше военная российская разведка и ФСБ работали негласно, то теперь МВД России будет действовать открыто на основания заключенного соглашения. Хотя и после объединения «вооруженных сил» Абхазии с российским оккупационным контингентов, все спецслужбы получили карт-бланш.

Убийства, изнасилования, грабежи российских туристов, хамство в обслуживании, отсутствие элементарного сервиса ставит Путина в положение вечного донора

Избавит ли создание Информационного центра от криминального засилья, сказать сложно. Ситуация в Абхазии ухудшается: как пишет газета «Московский комсомолец», только за семь месяцев 2017 года здесь возбудили более 400 уголовных дел – это в три раза больше, чем за весь 2016 год. Убийства, изнасилования, грабежи российских туристов, хамство в обслуживании, отсутствие элементарного сервиса ставит Путина в положение вечного донора, и ситуация вряд ли изменится «объединением усилий», поскольку жители Абхазии уже привыкли жить на российские подачки. К тому же не все 6 миллиардов рублей абхазские марионетки получат сразу, а что будет с российским рублем и российским бюджетом – сейчас, после введения новых санкций, уже не ясно.

В абхазских группах социальных сетей бурно обсуждается подписание медицинского соглашения – как «крупная удача» внешней политики и благосклонность российского руководства. Однако мало кто понимает, что это совсем не означает лечение в крупных московских клиниках, а всего лишь поездки на прием к врачу в Краснодарском крае. «Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник», – отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще одно важное уточнение – речь идет только о гражданах России, проживающих в Абхазии.

Медицинское обслуживание жителей Абхазии всегда было предметом бурных споров в социальных сетях, когда любая поездка на лечение или неотложную операцию в Тбилиси сопровождалась руганью в адрес спасших свою жизнь. Уже более десяти лет медицинское обслуживание жителей Абхазии в клиниках Грузии оплачивается из государственного бюджета, что вызывает недовольство и части грузин, которые считают бесполезным тратить деньги на лечение сепаратистов, которые по возвращении домой проклинают «грузинских фашистов». Как сообщает научно-практический центр инфекционной патологии, СПИД и клинической иммунологии, в 2017 году 449 жителей Абхазии лечатся в Грузии от ВИЧ. Жители Абхазии и «Южной Осетии» смогут бесплатно пройти лечение от гепатита С на территории, контролируемой властями Грузии, заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны Давид Сергеенко.

Официально «власти» Абхазии запрещают ездить на лечение, особенно после громкого скандала десять лет назад, когда в Тбилиси нелегально приехал племянник первого «президента» Владислава Ардзинба. Кемал Ардзинба был привезен в тяжелом состоянии и был помещен в наркологическую клинику, но в Сухуми подсчитали, что этот поступок является чудовищным предательством «национальных интересов». Все эти годы люди приезжали на свой страх и риск, сэкономив большие деньги, которые от них требовали врачи-взяточники в России. Радость абхазов омрачают скептики, утверждающие, что российская страховая медицина мало чем отличается от другой и взятки все равно придется платить.

Путин приехал в сепаратистский регион исключительно ради того, чтобы отметиться в российских новостях совершением очередного «подвига»

Визит Путина в Абхазию осудил не только официальный Тбилиси, но и руководство НАТО, Евросоюза и несколько западных стран. Одни связывали его с годовщиной войны в Грузии в 2008 году и своеобразным путинским хамство совершать поступки, не принятые в дипломатии. К тому же, война была на территории «Южной Осетии», а не в Абхазии. Скоропостижность визита и незначительность для такого «высокого уровня» подписанного документа свидетельствует о том, что Путин приехал в сепаратистский регион исключительно ради того, чтобы отметиться в российских новостях совершением очередного «подвига». Вряд ли за этим визитом что-то последует, даже если бы российский президент привез с собой партию закаленных туристов, способных выдержать абхазский сервис и попытки изнасилования. Скорее всего, эта поездка замышлялась для того, чтобы в очередной раз «укусить» Тбилиси, а в патриотически настроенных россиянах выработать новую партию адреналина и волну восхищения своим вождем.

У самих жителей Абхазии визит «старшего брата» вызвал скептицизм, особенно когда днем раньше, 7 августа «председатель Сухумского городского собрания» Константин Пилия направил «президенту» Хаджимба обращение с предложением назвать центральный городской парк именем Владимира Владимировича Путина. В обращении было написано, что «жители Абхазии с одобрением воспримут это решение», однако в социальных сетях поднялся бунт. Ilona Otyrba: «Раз уж на то дело пошло, давайте парку Сказка присвоим имя Жириновского»; Заира Бигуаа: «Партия дураков у нас самая многочисленная, найдутся последователи»; Иза Ардзинба: «Город приведите в порядок, это ваша обязанность, умники»; Ибрагим паша: «Начинается жоп..лизание»; Adgur Agrba: «Бред какой-то!!!»; Аста Ласария: «Офигеть! У них что, коллективная шизофрения?».

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