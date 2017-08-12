Крымские газеты пишут об охватившей жителей полуострова панике вокруг «Генбанка», платных пляжах в Крыму, а также о строительстве нового терминала симферопольского аэропорта.

«Крымская правда» в статье «Не спешите его хоронить» рассказывает о ситуации вокруг крымского «Генбанка». Из-за слухов о закрытии учреждения некоторые крымчане сразу бросились к банкоматам ‒ снимать деньги со своих карточек, а другие предпочли не спешить и подождать дальнейшего развития событий. Как отмечает газета, причиной паники и ажио­тажа стало сообщение Центробанка России о назначении временной администрации в один из крупнейших банков Крыма. Между тем повода для паники нет ‒ во всяком случае, такой позиции придерживается подконтрольное России руководство Крыма. «Остановки платежей нет и не предвидится. Угрозы для вкладчиков нет. Так что сегодня правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие», ‒ заявил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что все крупные компании-монополисты Крыма («Крым­энерго», «Черноморнефтегаз») продолжают доверять банку. Так же поступает и сам Аксенов, средства которого хранятся на счетах этого банка. Однако, как подчеркивает газета, аргументы эти действуют не на всех: «Многие, памятуя историю с «ПриватБанком», все равно предпочитают обналичивать средства, хранящиеся в «Генбанке».

«Крымский телеграф» в материале «Море по заоблачному тарифу» пишет о том, как в Партените за вход на пляж берут 500 рублей. По информации издания, такую таксу установил санаторий «Айвазовский» для тех, кто хочет попасть на пляж, который по закону должен быть бесплатным. Жители и гости пгт Партенит возмущены: с прайсами по 100-200 рублей люди мирились, но очередное повышение стоимости (с 400 до 500 рублей) приводит большинство туристов в замешательство, пишет газета.

Издание отмечает, что еще не так давно местные жители могли бесплатно пройти на пляж, показав крымскую прописку в паспорте. Однако как только цену за проход повысили, главную проходную закрыли, а людей стали посылать на южный вход. Однако, чтобы добраться до него, приходится пешком преодолевать расстояние в 1,5 км ‒ доехать туда на машине невозможно из-за узкой дороги и находящейся неподалеку стройки.

Как пишет «Крымский телеграф», официально санатории полуострова обосновывают поборы с отдыхающих необходимостью платить зарплату обслуживающему пляжи персоналу. «Все это понять можно, но должна быть цена обоснованная, а не 500 рублей! Люди просто боятся, что в следующем году она дойдет до 1000 рублей», ‒ возмущается общественность. Газета подчеркивает, что «бюджетным» туристам отдых на таком пляже уже не по карману, но более обеспеченные и желающие провести там время продолжают приезжать.

«Южная столица» сообщает о том, что строительство нового терминала аэропорта Симферополь выходит на финишную прямую. По информации еженедельника, рабочие начали чистовую отделку помещений и подготовку к монтажу новейшего оборудования, которое позволит сделать аэропорт «одним из лучших в Европе». На привокзальной площади появится благоустроенный ландшафтный парк площадью 11 га, сухой фонтан и зона отдыха с детской площадкой. Площадь перед терминалом флористы поделят на три части, зонирование решено выполнить с помощью паркового пространства, засаженного различными растениями, произрастающими в Крыму. Завершение кровельных работ планируется до конца августа. При этом весь потолок здания будет смонтирован до конца года, а облицовку фасада планируют завершить в середине октября. Новый аэровокзал крымской столицы будет иметь 8 телетрапов, 55 строек регистрации и 28 лифтов.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове