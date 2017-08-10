Второй по величине крымский банк – российский «Генбанк» – объявил о привлечении нового инвестора. Им стал «Собинбанк», входящий в финансовую группу «АБ Россия» Юрия Ковальчука. По версии экспертов, новый инвестор зашел по инициативе Центробанка России, чтобы спасти системно значимое для полуострова финучреждение. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как данные изменения могут повлиять на работу «Генбанка», и стоит ли крымчанам переживать за свои вклады и расчетные счета.

Первые тревожные сообщения о том, что «Генбанк» нуждается в докапитализации, появились в российских медиа в июле. И несколько дней назад по Крыму начали расползаться слухи о возможном банкротстве финучреждения. Вечером 9 августа в региональных СМИ появились сообщения о том, что у «Генбанка» появится новый крупный инвестор. Утром следующего дня эту информацию подтвердили в самом «Генбанке» и Центробанке России.

«Правительство Республики Крым как акционер АО «ГЕНБАНК» вело работу по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала. Итогом этой работы и взаимодействия с Банком России стало решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для его дальнейшего развития как одного из ведущих банков Крыма», – говорится в сообщении, размещенном на сайте «Генбанка».

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка позволит расширить программы кредитования и перечень оказываемых банковских услуг

​Новым инвестором учреждения стал «Собинбанк», входящий в структуру финансовой группы «Россия». В официальных сообщениях говорится, что вхождение инвестора никоим образом не скажется на непрерывности осуществления всех видов банковских операций.

«Собинбанк» решил влить свой капитал в «Генбанк» после приглашения от Центробанка России. Пока банк будет передаваться инвестору, им будет руководить временная администрация. Соответствующий приказ Центробанк издал 10 августа.

«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечень оказываемых банковских услуг», – заявили в пресс-службе Центробанка России.

Нехватка 5-ти миллиардов

«Генбанк» стал одним из первых банков, которые зашли в Крым в 2014 году. В апреле упомянутого года он выкупил несколько отделений у украинского банка «Пiвденний» и затем совершил еще серию подобных сделок с другими учреждениями Украины, покинувшими полуостров по решению НБУ.

В настоящий момент у «Генбанка» 100 подразделений во всех регионах Крыма и еще 25 – в соседней России. До 2016 года у него было гораздо больше отделений на территории Российской Федерации, но в июле руководство учреждения приняло решение закрыть 40 офисов в Москве и Московской области. Это сокращение было связано с тем, что в декабре 2015 года «Генбанк» попал под санкции и с тех пор не может предлагать клиентам международные денежные переводы.

7,2 % акций банка принадлежит бизнесмену Евгению Двоскину, но в российских медиа его называют основным владельцем. В августе 2015 года по 25 % акций банка безвозмездно получили российские правительства Крыма и Севастополя. Двоскин имеет скандальную репутацию. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах, начиная с 2004 года.

Низкий норматив достаточности капитала ограничивает «Генбанк» в кредитовании крымских предприятий

​По информации газеты «КоммерсантЪ», в конце 2016 года «Генбанк» обратился в Центробанк России с просьбой увеличить капитал банка за счет государства в размере 5 миллиардов рублей. В ответ на это российский регулятор устроил банку проверку, которая продолжалась несколько месяцев. Источник «Коммерсанта» сообщает, что по итогу ревизии «ничего катастрофичного» не нашли, но сразу решили устроить еще одну проверку.

«Сейчас в Крыму катастрофически не хватает банков, в основном все кредитование приходится на РНКБ и «Генбанк». При этом крупнейший банк Крыма РНКБ очень консервативен и не кредитует ряд важных для региона направлений, что, в свою очередь, компенсируется деятельностью «Генбанка». Однако низкий норматив достаточности капитала ограничивает «Генбанк» в кредитовании крымских предприятий», – заявил источник «Коммерсанта».

​В конечном итоге после анализа работы «Генбанка» российский регулятор принял решение не вливать в учреждение бюджетные деньги и вместо этого найти ему частного инвестора.

«Нехватка капитала не критична»

Крупнейшим акционером банка «Россия», в состав которого входит «Собинбанк», является Юрий Ковальчук. Этот бизнесмен попал под санкции в марте 2014 года. В этот же период Visa и MasterCard заблокировали проведение платежных операций по картам «Собинбанка», мотивируя это тем, что 100% его акций принадлежит банку «Россия». Через некоторое время работоспособность карт удалось частично восстановить.

Как сообщает РБК, расчеты по ним стали возможны благодаря межхостовым соединениям, созданным «Собинбанком» с неподпавшими под санкции банками. В этом случае информация о транзакциях не передается в международные платежные системы, а циркулирует между банками.

По данным Forbes, Юрий Ковальчук – давний друг Владимира Путина, который в 1991 стал акционером банка «Россия» благодаря будущему президенту России, работавшему тогда в администрации Санкт-Петербурга. В 2014 году, когда банк «Россия» попал под международные санкции, в знак поддержки Путин публично открыл там счет и перечислил на него свою зарплату.

​На каких условиях финансовая группа «Россия» зашла в «Генбанк» – пока не разглашается. Возможно, свой пакет продаст Евгений Двоскин. РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что ранее банкир был готов продать акции за символические деньги.

Собеседник издания также сообщил, что новый инвестор у «Генбанка» появился, потому что у финучреждения есть некая нехватка капитала, но она не критична для продолжения его деятельности и произошла из-за недооценки кредитного риска. Источник РБК указал, что сам «Генбанк» ликвиден. Он без перебоев обслуживает свои обязательства, имеет миллиарды рублей на счетах в Центробанке. Однако, по словам источника, в данной ситуации Банк России, вводя нового инвестора, решил действовать на упреждение потенциального возникновения проблем.

То, что у «Генбанка» сейчас очень большой запас ликвидности, подтверждает и аналитик российского кредитного агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, в данный момент это позволяет банку выполнять все текущие обязательства.

Если не будет сильной паники вкладчиков, то банк будет жив и будет своевременно выполнять свои обязательства

​«В принципе текущего запаса ликвидности банку хватает для того, чтобы расплатиться почти с половиной своих кредиторов. Это очень большой запас ликвидности, который позволяет исполнять текущие обязательства банка. Поэтому, если не будет сильных колебаний по пассивам, например, сильной паники вкладчиков, то банк будет жив и будет своевременно выполнять свои обязательства», – сказал аналитик в комментарии для Крым.Реалии.

По его мнению, конкурентные позиции в крымском регионе говорят в пользу того, что паники среди клиентов все-таки не будет. Юрий Беликов считает, что «Собинбанк» для «Генбанка» является сильным инвестором, поскольку он приближен к государству.

Аксенов: прошу не волноваться

Хотя эксперты прогнозируют, что паника среди вкладчиков «Генбанка» маловероятна, с вечера 9 августа многие клиенты банка ринулись обналичивать свои средства.

Люди ссылались на информацию о том, что якобы банк в скором времени объявит о банкротстве, что не соответствует действительности

​«Со вчерашнего вечера люди начали активно подходить. В основном, сотрудники государственных предприятий, которые обслуживаются в банках, снимали зарплату, и пенсионеров тоже достаточно было. Ссылались на информацию о том, что якобы банк в скором времени объявит о банкротстве, что не соответствует действительности», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии сотрудник банка, пожелавший остаться анонимным.

По прогнозам источника, проблем с загрузкой банкоматов, а также с выдачей наличных денежных средств не предвидится. Сотрудник крымского «Генбанка» отметил, что сейчас ажиотаж является частичным, поскольку до настоящего времени не коснулся депозитных вкладов.

Депозиты пока что не трогают. Что будет дальше, пока что не известно

​«Депозиты пока что не трогают. Работа этого сегмента в штатном режиме проходит. Что будет дальше, пока что не известно», – сказал источник.

9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги. Операторы «Генбанка» предположили, что, возможно, в некоторых из них закончились наличные.

10 августа клиентов учреждения призвал не паниковать назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

«Генбанк» в полном объеме продолжит свою деятельность. Прошу крымчан не волноваться

​«Генбанк» в полном объеме продолжит свою деятельность. Никаких угроз для физических и юридических лиц нет. Правительство Крыма полностью контролирует ситуацию. Стабильность банка гарантирована Центральным Банком Российской Федерации. Прошу крымчан не волноваться», – говорится в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

Привлечение нового инвестора Аксенов назвал «процедурой оздоровления для финансовой системы» и «возможностью создания более устойчивой конструкции», в результате которой крымчане получат доступ к расширенной линейке кредитных продуктов, при этом, возможно, по более взвешенным ценам.

Кроме «Генбанка», в данный момент в Крыму действуют еще 9 банков. Все они находятся под западными санкциями.