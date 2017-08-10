В «Генбанке» – «частичный ажиотаж»: крымчане снимают деньги с карточек

В отделениях «Генбанка» в аннексированном Крыму и Севастополе наблюдается ажиотаж в части обналичивания денежных средств с зарплатных и социальных карт. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили два сотрудника отделений банка в Крыму и Севастополе.

По словам сотрудников «Генбанка», с вечера 9 августа наблюдается повышенный спрос на обналичивание денежных средств с карт через банкоматы и кассы отделений.

«Со вчерашнего вечера люди начали активно подходить. В основном, сотрудники государственных предприятий, которые обслуживаются в банках, снимали зарплату, и пенсионеров тоже достаточно было. Ссылались на информацию о том, что якобы банк в скором времени объявит о банкротстве, что не соответствует действительности», – рассказал представитель крымского отделения «Генбанка».

Сотрудник банка в Севастополе отметил, что ситуация в городе аналогична той, которая сложилась в целом в Крыму.

Оба работника «Генбанка» сообщили Крым.Реалии, что проблем с загрузкой банкоматов, а также с выдачей наличных денежных средств не предвидится.

Сотрудник крымского отделения Генбанка подчеркнул, что ажиотаж является частичным, поскольку до настоящего времени не коснулся депозитных вкладов.

«Депозиты пока что не трогают. Работа этого сегмента в штатном режиме проходит. Что будет дальше, пока что не известно», – подытожил он.

9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги. При этом операторы «Генбанка» предположили, что, возможно, в некоторых банкоматах закончились наличные.

На сайте «Генбанка» комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Российские власти аннексированного Крыма призвали клиентов «Генбанка» не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.