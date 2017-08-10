Крымчане жалуются, что в банкоматах «Генбанка» не выдают деньги

В различных банкоматах крымского «Генбанка», в котором 10 августа назначили временную администрацию, в Симферополе с вечера 9 августа невозможно получить деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Слухи о возможном закрытии банка появились в социальных сетях накануне и вызвали панику среди населения. Многие клиенты «Генбанка» отправились в срочном порядке снимать деньги в банкоматах. Однако уже вечером во многих из них при попытке обналичить средства появлялась надпись «Операция отклонена». Похожая ситуация наблюдается и в четверг, 10 августа.

В самом банке операторы сообщили корреспонденту Крым.Реалии, что средства в указанных банкоматах вероятно закончились. Они посоветовали обратиться в другой банкомат либо снять средства через кассу «Генбанка».

В отделениях банка больших очередей пока не наблюдается, снять деньги можно в кассах.

На сайте «Генбанка» комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Российские власти аннексированного Крыма призвали клиентов «Генбанка» не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.