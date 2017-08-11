Несмотря на взаимные угрозы, которыми обмениваются Северная Корея и США, эксперты-международники не склонны ожидать скорого начала вооруженного, тем более ядерного, конфликта в Тихоокеанском регионе. Однако напряжение пока не идет на спад, а главным его бенефициаром некоторые называют Россию. При этом, отмечают некоторые специалисты, виной всему явное бессилие международных соглашений, призванных регулировать нераспространение ядерного оружия.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что нарастание напряжения в Тихоокеанском регионе не приведет к обмену ядерными ударами, ведь это не выгодно никому.

Если Пхеньян попытается запустить ракету, это будет блицкриг в плане уничтожения самого Пхеньяна и Северной Кореи

​«В Южной Корее развернута противоракетная оборона, Китай держит на границе около 40 тысяч (военных ‒ КР), два авианосца США с кораблями сопровождения, а Россия стянула туда около 30 тысяч. Если Пхеньян попытается запустить ракету, это будет блицкриг в плане уничтожения самого Пхеньяна и Северной Кореи», ‒ объясняет он.

Журналист-международник Алексей Коваль напоминает, что с 2003 до 2009 года КНДР, Южная Корея, Китай, Япония, Россия и США участвовали в переговорах по ядерной программе Северной Кореи, ища пути к урегулированию этого вопроса.

Китай до сих пор выступает за такую позицию: Северная Корея прекращает свои разработки ядерного оружия, а США и Южная Корея прекращают большие военные учения

​«Китай до сих пор выступает за такую позицию: Северная Корея прекращает свои разработки ядерного оружия, а США и Южная Корея прекращают большие военные учения, ‒ говорит он. ‒ Таким образом уже будет достигнута определенная деэскалация на Корейском полуострове».

В первую очередь, по оценкам журналиста, с начала военного противостояния проигрывает Южная Корея, территория которой наиболее уязвима как для ядерного оружия Пхеньяна, так и для его артиллерии. По тем же причинам не заинтересована в начале войны и Япония.

Ни одна страна не готова к такой войне ни военно, ни политически

​«Ни одна страна не готова к такой войне ни военно, ни политически. Заявления политиков не имеют под собой реальных планов подготовки к вторжению США в Северную Корею или наоборот», ‒ заключает он.

В готовности Соединенных Штатов нанести первый удар по КНДР сомневается и бывший посол Украины в США Юрий Щербак. По его мнению, это возможно лишь при условии, что корейцы перейдут «красную черту» и начнут атаковать, например, Южную Корею, где Соединенные Штаты имеют более 28 тысяч личного состава.

«Пока война не грозит, так как известно, особенно американцам, какие сильные корейские военные. Если режим Северной Кореи не перейдет эту «красную черту», то американцы, очевидно, будут ограничиваться угрозами. Если какой-то инцидент произойдет, не исключена какая-то ограниченная атака американская», ‒ рассуждает он.

Как только будет нанесен Кореей удар по базе американской, то американцы мгновенно совершат массированный удар

​Эксперт по военным вопросам и вопросам безопасности Григорий Перепелица считает, что именно корейская сторона больше всего не заинтересована в начале войны.

«Да, (КНДР ‒ КР) может нанести ракетный удар, но они не осуществляют этого. Потому что, как только будет нанесен Кореей удар по базе американской, то американцы мгновенно совершат массированный удар. Корее нечем будет просто ответить», ‒ считает Перепелица.

Кто в выигрыше?

Олег Жданов склонен предполагать, что КНДР нагнетает ситуацию в регионе не по своей инициативе ‒ по его мнению, ракетные технологии ей передает близкий сосед.

«Немецкие инженеры подтверждают, что комплектующие ракеты изготовлены в России, ‒ рассказывает эксперт. ‒ Происхождение самых ракетных комплексов очень напоминает старые советские комплексы».

В отличие от Алексея Коваля, Жданов уверен, что все стороны в Тихоокеанском регионе вполне готовы к войне, однако она никому не выгодна. Впрочем, Россия, по его мнению, заинтересована в том, чтобы поддерживать напряжение.

Думаю, Россия толкнула Северную Корею на эскалацию, чтобы поссорить всех в Тихоокеанской экономической зоне

«Думаю, Россия толкнула Северную Корею на эскалацию, чтобы поссорить всех в Тихоокеанской экономической зоне, где есть большие противоречия между США, Китаем и Японией. Пока там идет противостояние, здесь, на восточном театре (в Украине ‒ КР), Россия может дальше продолжать свои дела, ‒ говорит он и приводит аргументы: пока продолжается решение конфликта с КНДР, мировым игрокам не до Украины. ‒ Видим, что обстрелы продолжаются, о перемирии речи быть не может, мы продолжаем нести потери, и нам постоянно напоминают, что лучше плохой мир, чем хорошая война».

Такое мнение разделяет и Юрий Щербак. Он считает, что любое ухудшение международной ситуации угрожает Украине.

В мутной воде международного обострения Путин может ловить себе ту рыбку, которую хочет

«В мутной воде международного обострения Путин может ловить себе ту рыбку, которую всегда хочет: осуществить наибольший удар, экономический, политический или даже военный, по Украине, угрожать балтийским странам и так далее», ‒ говорит дипломат.

Северная Корея ‒ одна из стран, которые фактически получили статус ядерных вопреки международным договоренностям, напоминает Алексей Коваль. Он связывает это с тем, что такие соглашения не имеют практической ценности, и приводит пример Украины.

«Она (Северная Корея ‒ КР) поняла, что даже если страна, которая имела второй по величине ядерный потенциал, добровольно разоружится, большие ядерные страны не могут гарантировать ей безопасность», ‒ говорит он. Хотя журналист признает, что последние санкции, наложенные на Северную Корею ООН, нанесут ей ущерб в один миллиард долларов, однако он не думает, что это остановит КНДР от производства ядерного оружия.

Ранее Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» планы ракетной атаки по окрестностям тихоокеанского острова Гуам ‒ территории США. Пуск стратегической баллистической ракеты может быть осуществлен в любой момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение. Такой удар будет иметь целью показать готовность «поразить основные военные базы США на Гуаме».

С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы встретят «огнем и яростью».

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.