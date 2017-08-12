Напомнить Турции о ее санкциях

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью местной газете Türkiye, что Анкара в прошлом очень страдала из-за санкций, и ограничения против «соседей и партнеров» нанесли серьезный ущерб турецкой экономике.

«Поэтому, когда мы слышим о санкциях, мы не суетимся необдуманно. Мы обдумываем, можем ли мы найти другие способы решения проблем», ‒ сказал турецкий министр.

Чавушоглу добавил, что Турция предпочитает «политический диалог».

«Россия и США пытаются вводить санкции друг против друга. ЕС размышляет о мерах против США на основании того, что санкции также на них повлияют. А мы попробуем решить проблемы через диалог, чтобы ничто не мешало нашей экономике», ‒ подчеркнул министр.

Еще на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверял лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, что считает украинскую границу неизменной и осуждает аннексию Россией украинского полуострова. А в январе тот же глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что нормализация отношений Турции и России не означает, что Анкара изменит отношение к крымскому вопросу.

Реджеп Тайип Эрдоган уверял Мустафу Джемилева, что считает украинскую границу неизменной и осуждает аннексию Россией украинского полуострова

В Министерстве иностранных дел Украины на вопрос Радіо Свобода ответили, что сейчас формируют позицию относительно заявления Мевлюта Чавушоглу.

В посольстве Турции в Украине сказали, что пока нет представителя дипломатического ведомства, который мог бы оперативно прокомментировать слова министра иностранных дел Турции.

Турция несколько обижена на Евросоюз, ведь до сих пор не является его членом ‒ Чубаров

Позиция у них такая: «мы в вопросах взаимодействия с соседями будем искать свои формы давления, которые соответствуют нашим интересам»

Заявление Мевлюта Чавушоглу ничего принципиального в позиции Турции не меняет, говорит председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.

В то же время Анкара не считает необходимым поддерживать общеевропейскую линию санкций, ведь Турция после длительных разговоров о вступлении в Евросоюз до сих пор не является его членом, говорит Чубаров.

«Я лично чувствую обиду турецких политиков в том, что десятилетиями объединенная Европа не принимала решения о вступлении Турции в Европейский союз», ‒ добавил Чубаров.

«Проблема целостности ‒ это, в первую очередь, украинская проблема»

Турция разделяет вопросы международного права и бизнес-интересов с Россией, прокомментировал турецкий политолог, профессор Университета экономики и технологий TOBB Тогрул Исмаил.

Проблема территориальной целостности Украины ‒ это, в первую очередь, проблема Украины. И Турция в этом смысле стоит на позиции законности

Анкара с первого дня поддерживает территориальную целостность Украины, и в этом ее позиция относительно Киева неизменна. Однако она не присоединяется к санкциям против России, так как считает их неэффективным механизмом противодействия, говорит он.

«Проблема территориальной целостности Украины ‒ это, в первую очередь, проблема Украины. И Турция в этом смысле стоит на позиции законности. Если бы, другое дело, велась такая общая война ‒ другие моменты к агрессору применялись бы. Ни Америка не воюет с Россией, ни ЕС не воюет с Россией», ‒ прокомментировал Исмаил для Радіо Свобода.

За последние годы отношения Анкары и Киева значительно потеплели, говорит турецкий политолог. И чем больше интересов Турции в дальнейшем будет в Украине, тем благосклоннее она будет в дипломатических вопросах, добавил Тогрул Исмаил.

Анкара сигнализирует, что не разделяет общеевропейской политики ‒ Трюхан

Заявление, которое сделал глава турецкого МИД, довольно неожиданное для Украины, однако для него были предпосылки, говорит дипломат, председатель правления общественного объединения «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

После неудачной попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года отдельные политики и чиновники из ЕС начали довольно резко критиковать Эрдогана и созданный им режим. Звучали также призывы остановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, говорит Трюхан.

«Де-юре они есть, де-факто не ведутся», ‒ говорит дипломат.

Да и когда в конце 2015 года Турция сбила российский самолет Су-25 на границе с Сирией после десятка предупреждений, Анкара рассчитывала на большую поддержку Евросоюза, говорит Трюхан. Поэтому когда сейчас в отношениях России и Турции началась оттепель, Эрдоган постепенно «нащупывает» собственный политический путь, обособленный от ЕС в некоторых вопросах.

Поэтому Эрдоган сделал ставку на блеф, испытывая, в первую очередь, реакцию западных партнеров на заявление о не поддержке санкций.

«Достаточно длительное время Украине удавалось удерживать баланс в отношениях с Турцией. И все официальные представители Турции говорили, что Анкара осуждает аннексию Крыма. Но Турция никогда не присоединялась к санкциям ЕС, так же, как и Сербия, определяя таким образом свою особую позицию», ‒ говорит Вадим Трюхан.

Все официальные представители Турции говорили, что Анкара осуждает аннексию Крыма. Но Турция никогда не присоединялась к санкциям ЕС

По мнению этого дипломата, Украине нужно сделать взвешенное и несколько циничное заявление в ответ. Скажем, апеллировать к тому, что хоть Анкара и заявляет о том, что санкции ‒ это не выход, однако она много лет практиковала те же ограничительные меры в отношении Кипра, на чью территорию турецкие войска вошли в 1974 году.

Однако Киеву следует помнить, что результаты Анкары от экономической дружбы с Москвой значительно больше, чем польза от поддержки Киева, говорит Трюхан. Поэтому следует на всех уровнях поддерживать дружеские отношения с Турцией, которая является еще и лоббистом интересов коренного крымскотатарского народа Крыма.

Европейский союз 4 августа добавил к санкционному списку трех чиновников и три компании из России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

По данным ЕС, теперь санкции распространяются на 153 российских гражданина и 40 компаний.

Турция с самого начала агрессии России против Украины, в Крыму, а затем на Донбассе, заявляет о поддержке территориальной целостности Украины, но вне дипломатических заявлений никаких «материальных» шагов в отношении Москвы по этому поводу не делала.