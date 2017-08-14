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Общество

Крымский бунт в Херсоне: как пикетируют представительство президента в АРК

Херсон, пикет под представительством президента Украины в АРК

Более месяца в Херсоне под представительством президента Украины в Автономной Республике Крым (ППУ в АРК) проходит протестная акция. Активисты сформировали «общественный совет по вопросам Крыма» и требуют замены нынешнего руководства представительства, в котором через неделю после начала пикета прекратили личный прием граждан. На происходящее отреагировали в офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и призвали непосредственно подчиненный президенту государственный орган прекратить нарушение украинского законодательства.

Требования срочной замены руководства ППУ в АРК были изложены в резолюциях участников траурных митингов памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, проведенных 18 мая 2017 года.

Активисты утверждают, что так и не получили ожидаемой реакции властей на требования не одной тысячи людей, и потому вышли на пикет возле представительства.

Попытка захвата или желание попасть на прием?

С 10 июля участники пикета пытались попасть на прием в представительство. Попытки предпринимались в рабочие дни и часы приема в присутствии журналистов и помощников народных депутатов, однако старания не приносили ожидаемых результатов – двери ведомства остались закрытыми. Происходящее участники пикета фиксировали на видео и размещали на страничках в Фейсбуке.

Табличка на здании представительства президента Украины в АРК
Табличка на здании представительства президента Украины в АРК

​С 17 июля на сайте ведомства размещена информация о прекращении личного приема граждан. В тексте указывается, что те, кто «действительно нуждаются в помощи», могут обращаться в этот госорган по электронной почте или Скайпу.

Общественные деятели провели пресс-конференции в Херсоне и Киеве и озвучили требования отставки нынешней главы представительства президента Украины в АРК Натальи Попович, а также потребовали организовать встречу народных депутатов-крымчан с президентом Украины.

В комментарии для Крым.Реалии постоянный представитель президента в АРК Наталья Попович еще в июле назвала гражданскую акцию «саботажем деоккупации» и обвинила протестующих в попытке захвата помещения в здании, где расположено представительство. По ее словам, входные двери ведомства «при проникновении были сломаны, поврежден электромагнитный замок, из-за чего невозможно их автоматическое закрытие и открытие». В связи с чем она и обратилась в прокуратуру.

Наталья Попович
Наталья Попович

​Активисты отрицают обвинения в попытке захвата здания.

Мы ничего не взламываем, мы не прибегаем к каким-то насильственным действиям. Мы просто хотим, чтобы они принимали людей
Лиза Богуцкая

​«Никто там в представительстве не работает и работать не собирается. Позиция их не просто непонятная, а совершенно ненормальная. Мы ничего не взламываем, мы не прибегаем к каким-то насильственным действиям. Мы просто хотим, чтобы они принимали людей, чтобы они открыли двери, как и положено», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии крымский блогер и участница акции Лиза Богуцкая. Она добавила, что на дверях ведомства в рабочем графике по-прежнему указываются часы личного приема.

Лиза Богуцкая
Лиза Богуцкая

В свою очередь, начальник Херсонского отдела Национальной полиции Александр Говорун сообщил Крым.Реалии, что с начала пикета к правоохранителям поступило 15 обращений: как от участников протестной акции, так и от сотрудников ППУ в АРК.

В частности, 9 человек заявили в полицию, что не могут попасть на прием в представительство президента Украины в Крыму, а три обращения касались «препятствованию деятельности сотрудников представительства». По одному из них было открыто уголовное производство по статье 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или гражданских зданий или сооружений).

Херсон, пикет под представительством президента Украины в АРК
Херсон, пикет под представительством президента Украины в АРК

​Пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская рассказала Крым.Реалии, что процессуальное руководство по данному уголовному производству осуществляет Херсонская местная прокуратура. Проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Активисты «в режиме ожидания»

9 августа на официальном сайте Меджлиса крымскотатарского народа сообщалось о проведении лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым рабочей встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Среди прочего в сообщении говорилось и о том, что в ходе встречи «была подчеркнута важность эффективной работы органов государственной власти Украины, в частности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, временно размещенного в Херсоне, чьими прямыми функциями является рассмотрение обращений граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму».

После проведения этой встречи, которой добивались активисты, последние перешли в «режим ожидания».

Лиза Богуцкая рассказала, что сейчас они рассматривают возможность расширения географии акции и проведения мероприятий в Киеве.

Мы надеемся, что реакция власти будет, акция продолжается
Эрфан Кудусов

​«Активисты перешли в выжидающий режим, если не будет результатов, будем что-то предпринимать. Мы надеемся, что реакция власти будет, акция продолжается», – пояснил в комментарии для Крым.Реалии участник пикета Эрфан Кудусов, который в 2014 году вместе с семьей переехал из Крыма в Киев.

Эрфан Кудусов
Эрфан Кудусов

​Кудусов говорит, что повсеместно встречал крымчан, которые сталкивались с различными проблемами, вопросами по документам, предвзятым отношением со стороны соотечественников на материковой части страны и так далее. Поэтому в июле он присоединился к гражданской инициативе в Херсоне, чтобы требовать эффективной работы представительства президента Украины в Крыму.

Участник пикета рассказал, что активисты установили две армейские палатки, где постоянно пребывают несколько человек. На улице выставили казан, готовят еду на дровах и по очереди дежурят. Протестующие за свой счет сняли жилье, где могут восстановить силы и принять душ.

Палатка участников пикета под представительством президента Украины в АРК, Херсон
Палатка участников пикета под представительством президента Украины в АРК, Херсон

«Ресурсы у нас свои собственные, меценатов нет. Пока обходимся своими силами. Власть должна нас услышать. Частично она нас уже услышала, потому что встреча депутатов с президентом уже состоялась», – убежден Эрфан Кудусов.

Приезжают поддержать акцию «против бездеятельности» главы ППУ в АРК и представители крымскотатарского народа из мест компактного поселения в приграничном с Крымом Геническом районе Херсонской области. Говорят, что поездки так же организовывают своими силами и стараются привезти гостинцы тем, кто дежурит в палатках в Херсоне.

Люди сохраняют верность Украине, а украинский представитель просто игнорирует крымчан
Амина Аметова

​«Как можно говорить о возврате Крыма, если крымчане, приезжая на материк за консультацией и за помощью, не могут попасть на прием к представителю президента, которая даже в рабочие дни отсутствует на рабочем месте?! У людей просто опускаются руки, они разочаровываются. Люди сохраняют верность Украине, а украинский представитель просто игнорирует крымчан», – высказала свое мнение гражданская активистка, волонтер из Новоалексеевки Амина Аметова, которая уже дважды ездила поддержать участников протестной акции из своего поселка в Херсон (расстояние между двумя населенными пунктами около 200 километров).

Херсон, пикет под представительством президента Украины в АРК
Херсон, пикет под представительством президента Украины в АРК

Михаил Чаплыга: «​Происходящее – это нонсенс»​

Не осталось незамеченным сообщение о прекращении личного приема граждан на сайте ППУ в АРК и для офиса украинского омбудсмена.

Не может орган самостоятельно решить, что вдруг не будет исполнять закон про обращения граждан
Михаил Чаплыга

​«Я вам приведу пример. У нас под офисом в это же время протестовал молодой человек. Он хотел, чтобы ему дали жилье и вернули жену с детьми. Это в нашей компетенции? Не в нашей. Но он поставил палатку и требовал предоставить ему место жительства. Это было поводом прекратить прием граждан? Закрыть офис или что? Нет! Это его право. Кто мешал так же подойти к этому вопросу и там. Протестуют, вам неприятно, но вы должны работать. Даже если бы и были там правонарушения, не может орган самостоятельно решить, что вдруг не будет исполнять закон про обращения граждан. Для меня происходящее – это вообще нонсенс», – отметил Крым.Реалии представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга

В письме, датируемом 31 июля, он призвал представительство «неотложно принять меры по прекращению нарушения закона Украины «Про обращения граждан» путем восстановления личного приема граждан», а также напомнил, что за нарушения закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

На момент публикации в представительстве президента так и не ответили на вопросы корреспондента Крым.Реалии, в том числе и о том, когда планируется возобновление личного приема граждан. Хотя, согласно сообщению, размещенному на сайте ППУ в АРК, на недавней встрече с представителем ОБСЕ Наталья Попович проинформировала, что «о нормальной работе учреждения говорить еще рано».

Согласно официальной информации, 11 августа Наталья Попович провела встречу с руководителем группы наблюдателей ОБСЕ СММ в Украине Питером Чилверзом. В ходе мероприятия, среди прочего, она рассказывала о «текущей деятельности участников так называемого общественного совета по вопросам Крыма» и «обо всех фактах и обстоятельствах, которые произошли в течение последнего месяца».

«Говорить сегодня о нормальной работе учреждения в контексте полной гарантии безопасности работникам и гражданам пока рано, отметила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович во время встречи», – говорится в сообщении.

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