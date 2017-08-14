Более месяца в Херсоне под представительством президента Украины в Автономной Республике Крым (ППУ в АРК) проходит протестная акция. Активисты сформировали «общественный совет по вопросам Крыма» и требуют замены нынешнего руководства представительства, в котором через неделю после начала пикета прекратили личный прием граждан. На происходящее отреагировали в офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и призвали непосредственно подчиненный президенту государственный орган прекратить нарушение украинского законодательства.

Требования срочной замены руководства ППУ в АРК были изложены в резолюциях участников траурных митингов памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, проведенных 18 мая 2017 года.

Активисты утверждают, что так и не получили ожидаемой реакции властей на требования не одной тысячи людей, и потому вышли на пикет возле представительства.

Попытка захвата или желание попасть на прием?

С 10 июля участники пикета пытались попасть на прием в представительство. Попытки предпринимались в рабочие дни и часы приема в присутствии журналистов и помощников народных депутатов, однако старания не приносили ожидаемых результатов – двери ведомства остались закрытыми. Происходящее участники пикета фиксировали на видео и размещали на страничках в Фейсбуке.

​С 17 июля на сайте ведомства размещена информация о прекращении личного приема граждан. В тексте указывается, что те, кто «действительно нуждаются в помощи», могут обращаться в этот госорган по электронной почте или Скайпу.

Общественные деятели провели пресс-конференции в Херсоне и Киеве и озвучили требования отставки нынешней главы представительства президента Украины в АРК Натальи Попович, а также потребовали организовать встречу народных депутатов-крымчан с президентом Украины.

В комментарии для Крым.Реалии постоянный представитель президента в АРК Наталья Попович еще в июле назвала гражданскую акцию «саботажем деоккупации» и обвинила протестующих в попытке захвата помещения в здании, где расположено представительство. По ее словам, входные двери ведомства «при проникновении были сломаны, поврежден электромагнитный замок, из-за чего невозможно их автоматическое закрытие и открытие». В связи с чем она и обратилась в прокуратуру.

​Активисты отрицают обвинения в попытке захвата здания.

Мы ничего не взламываем, мы не прибегаем к каким-то насильственным действиям. Мы просто хотим, чтобы они принимали людей

​«Никто там в представительстве не работает и работать не собирается. Позиция их не просто непонятная, а совершенно ненормальная. Мы ничего не взламываем, мы не прибегаем к каким-то насильственным действиям. Мы просто хотим, чтобы они принимали людей, чтобы они открыли двери, как и положено», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии крымский блогер и участница акции Лиза Богуцкая. Она добавила, что на дверях ведомства в рабочем графике по-прежнему указываются часы личного приема.

В свою очередь, начальник Херсонского отдела Национальной полиции Александр Говорун сообщил Крым.Реалии, что с начала пикета к правоохранителям поступило 15 обращений: как от участников протестной акции, так и от сотрудников ППУ в АРК.

В частности, 9 человек заявили в полицию, что не могут попасть на прием в представительство президента Украины в Крыму, а три обращения касались «препятствованию деятельности сотрудников представительства». По одному из них было открыто уголовное производство по статье 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или гражданских зданий или сооружений).

​Пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская рассказала Крым.Реалии, что процессуальное руководство по данному уголовному производству осуществляет Херсонская местная прокуратура. Проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Активисты «в режиме ожидания»

9 августа на официальном сайте Меджлиса крымскотатарского народа сообщалось о проведении лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым рабочей встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Среди прочего в сообщении говорилось и о том, что в ходе встречи «была подчеркнута важность эффективной работы органов государственной власти Украины, в частности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, временно размещенного в Херсоне, чьими прямыми функциями является рассмотрение обращений граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму».

После проведения этой встречи, которой добивались активисты, последние перешли в «режим ожидания».

Лиза Богуцкая рассказала, что сейчас они рассматривают возможность расширения географии акции и проведения мероприятий в Киеве.

Мы надеемся, что реакция власти будет, акция продолжается

​«Активисты перешли в выжидающий режим, если не будет результатов, будем что-то предпринимать. Мы надеемся, что реакция власти будет, акция продолжается», – пояснил в комментарии для Крым.Реалии участник пикета Эрфан Кудусов, который в 2014 году вместе с семьей переехал из Крыма в Киев.

​Кудусов говорит, что повсеместно встречал крымчан, которые сталкивались с различными проблемами, вопросами по документам, предвзятым отношением со стороны соотечественников на материковой части страны и так далее. Поэтому в июле он присоединился к гражданской инициативе в Херсоне, чтобы требовать эффективной работы представительства президента Украины в Крыму.

Участник пикета рассказал, что активисты установили две армейские палатки, где постоянно пребывают несколько человек. На улице выставили казан, готовят еду на дровах и по очереди дежурят. Протестующие за свой счет сняли жилье, где могут восстановить силы и принять душ.

«Ресурсы у нас свои собственные, меценатов нет. Пока обходимся своими силами. Власть должна нас услышать. Частично она нас уже услышала, потому что встреча депутатов с президентом уже состоялась», – убежден Эрфан Кудусов.

Приезжают поддержать акцию «против бездеятельности» главы ППУ в АРК и представители крымскотатарского народа из мест компактного поселения в приграничном с Крымом Геническом районе Херсонской области. Говорят, что поездки так же организовывают своими силами и стараются привезти гостинцы тем, кто дежурит в палатках в Херсоне.

Люди сохраняют верность Украине, а украинский представитель просто игнорирует крымчан

​«Как можно говорить о возврате Крыма, если крымчане, приезжая на материк за консультацией и за помощью, не могут попасть на прием к представителю президента, которая даже в рабочие дни отсутствует на рабочем месте?! У людей просто опускаются руки, они разочаровываются. Люди сохраняют верность Украине, а украинский представитель просто игнорирует крымчан», – высказала свое мнение гражданская активистка, волонтер из Новоалексеевки Амина Аметова, которая уже дважды ездила поддержать участников протестной акции из своего поселка в Херсон (расстояние между двумя населенными пунктами около 200 километров).

​Михаил Чаплыга: «​Происходящее – это нонсенс»​

Не осталось незамеченным сообщение о прекращении личного приема граждан на сайте ППУ в АРК и для офиса украинского омбудсмена.

Не может орган самостоятельно решить, что вдруг не будет исполнять закон про обращения граждан

​«Я вам приведу пример. У нас под офисом в это же время протестовал молодой человек. Он хотел, чтобы ему дали жилье и вернули жену с детьми. Это в нашей компетенции? Не в нашей. Но он поставил палатку и требовал предоставить ему место жительства. Это было поводом прекратить прием граждан? Закрыть офис или что? Нет! Это его право. Кто мешал так же подойти к этому вопросу и там. Протестуют, вам неприятно, но вы должны работать. Даже если бы и были там правонарушения, не может орган самостоятельно решить, что вдруг не будет исполнять закон про обращения граждан. Для меня происходящее – это вообще нонсенс», – отметил Крым.Реалии представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

В письме, датируемом 31 июля, он призвал представительство «неотложно принять меры по прекращению нарушения закона Украины «Про обращения граждан» путем восстановления личного приема граждан», а также напомнил, что за нарушения закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

На момент публикации в представительстве президента так и не ответили на вопросы корреспондента Крым.Реалии, в том числе и о том, когда планируется возобновление личного приема граждан. Хотя, согласно сообщению, размещенному на сайте ППУ в АРК, на недавней встрече с представителем ОБСЕ Наталья Попович проинформировала, что «о нормальной работе учреждения говорить еще рано».

Согласно официальной информации, 11 августа Наталья Попович провела встречу с руководителем группы наблюдателей ОБСЕ СММ в Украине Питером Чилверзом. В ходе мероприятия, среди прочего, она рассказывала о «текущей деятельности участников так называемого общественного совета по вопросам Крыма» и «обо всех фактах и обстоятельствах, которые произошли в течение последнего месяца».

«Говорить сегодня о нормальной работе учреждения в контексте полной гарантии безопасности работникам и гражданам пока рано, отметила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович во время встречи», – говорится в сообщении.