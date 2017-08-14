Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Путешествие в Крым: Линднер полетит через Москву», – рассуждает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. «После аннексии Крыма не так-то просто посчитать звезды в Крыму. Многие семьи разделены. Бабушкам и дедушками из Киева, которые навещают своих внуков в Крыму, приходится преодолевать трудности. Перелетов из Украины в Симферополь, столицу Крыма, больше нет. Билеты на поезд в Крым сейчас хронически в дефиците, они (поезда – КР) и не проезжают прямиком в Крым, нужно ехать с пересадкой. Остается путь по суше. Хочешь отправиться из Киева в Ялту? Пожалуйста – 900 км. Многочасовое ожидание на границе. Транспортные компании переживают расцвет, прежде всего, ветхие микроавтобусы без лицензии на пассажирские перевозки, которые не платят налоги. Если хочешь отправиться из Германии в Крым, есть две возможности, обе слабо связаны с туристической отраслью. Нужно получить специальное разрешение на посещение аннексированной территории украинской республики. Для этого надо обратиться в украинское посольство в Берлине и в два ведомства в Киеве. Затем садишься в Киеве в автобус. Лучше бронировать место заранее, иначе можно оказаться в ветхом минивене, водители которого так любят слушать техно. Или вторая возможность. Нужно получить российскую визу и полететь через Москву в Крым. Или через Санкт-Петербург. Для российских авиалиний перелет Москва-Симферополь – внутренний. Украина этого, конечно же, не признает. Кто летает таким маршрутом, тот нарушает украинские законы, и ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время Украина ведет следственные мероприятия против немецкой группы Scooter, которая в прошлую пятницу выступала в Крыму. Немолодые члены группы Scooter, конечно, летели через Россию. Но и глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, которому нет еще и 40 лет, вероятно, также полетит через Россию, если в скором времени надумает посетить Крым».

«Российский Центробанк ввел временную администрацию крымскому кредитору», – сообщает американское информагентство Reuters. «Центральный банк России заявил в четверг, что он ввел временную администрацию в крымский «Генбанк» для обеспечения его финансовой стабильности и пригласил подразделение Банка России для спасения проблемного кредитора. «Генбанк» и Банк России в Симферополе находятся под западными санкциями, введенными после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров у Киева в 2014 году. Центральный банк заявил, что назначил временную администрацию для управления «Генбанком», который будет действовать как обычно до его поглощения «Собинбанком», входящим в группу Банка России. Меры по повышению финансовой стабильности позволят «Генбанку» расширить свои программы кредитования, приоритетные для экономики и населения Крыма, а также масштабы банковских услуг, добавил Центральный банк».

«Новое дно для российских властей в Крыму», – резюмирует правозащитная организация Human Rights Watch. «Если вы думаете, что ситуация с крымскими татарами в Крыму уже не ухудшится, то это не так. Вчера суд в Симферополе приговорил 76-летнего крымского татарина Сервера Караметова к 10 суткам ареста за «неповиновение полиции» во время проведения одиночного пикета. 8 августа 2017 г. Караметов, решительный, но слабый здоровьем, стоял перед Верховным судом Крыма с плакатом «Путин, наши дети не террористы». К нему подошли трое полицейских и предложили пройти с ними. Когда Караметов отказался, его увели силой. Его адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что у Караметова диагностирована болезнь Паркинсона, которая может вызывать непроизвольные сокращения мышц. Эти непроизвольные движения, по словам Курбединова, возможно, были неправильно поняты полицией. Но 9 августа судья отказался назначить медицинское освидетельствование и быстро приговорил этого пожилого человека с инвалидностью к аресту. Накануне в рамках отдельного дела Караметов был оштрафован за нарушение порядка организации или проведения публичных мероприятий. По российскому законодательству одиночные пикеты не требуют согласования, однако власти регулярно привлекают пикетчиков к ответственности за «несанкционированные» акции. Произвольное задержание и административный арест Караметова за мирную реализацию им основополагающих прав стали очередным проявлением кампании тотальных притеснений – кампании, которую российские власти должны, наконец, прекратить».

«Гауланд в крымском вопросе следует за главой Свободной демократической партии Германии Линднером», – информирует немецкая радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg 24. «Лидер избирательного списка партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд поддержал предложение лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера принять на нынешнем этапе российскую аннексию украинского полуострова Крым. «Конфликт юридически не урегулирован», – сказал Гауланд rbb24. «Противоречила ли аннексия Крыма международному праву или нет – это серьезный спор среди юристов». Политик также высказался в пользу прекращения санкций против России. «Санкции еще никогда ничего не приносили. Санкции вредят как России, так и нам, но Крым назад они не вернут... Думать, что санкции вернут Крым, я считаю абсолютно неверным. И в связи с этим полагаю, что господин Линднер прав».