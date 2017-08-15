«Подконтрольный России Гондурас»

Специально для Крым.Реалии

Не успел российский глава Крыма Сергей Аксенов отчитаться о «бурном экономическом росте» на полуострове, как россияне представили рейтинг экономического развития регионов. И в этом списке «Республика Крым» и «город федерального значения Севастополь» оказались на последних позициях.

По данным крымского «министерства экономического развития», реальный сектор крымской экономики в «составе России» вырос с 26 до 42%, инвестиции в основной капитал – на 28,2%, продукция сельского хозяйства – на 2,8%, доходы местного бюджета – почти на треть.

Но почему-то при этих прекрасных показателях Крым оказался в конце рейтинга экономического развития «российских регионов» – хуже обстоят дела только в Чечне и Ингушетии. А «город федерального значения Севастополь» и вовсе занял последнюю строчку, сообщает российская Независимая газета.

Крым по уровню развития экономики находится на одном уровне с Самоа, Гондурасом, Ганой и Суданом

​В ходе проводимого исследования валового регионального продукта (ВРП – аналог ВВП в региональном масштабе) по пакету покупательной способности оказалось, что ВРП Крыма составил 5993 доллара на душу населения, а в Севастополе и того меньше – 4264 доллара. Между ними разместились Чечня и Ингушетия – самые дотационные регионы России (порядка 80% местных бюджетов состоит из федеральных дотаций).

Если сравнить эти цифры с мировыми показателями, то окажется, что Крым по уровню развития экономики находится на одном уровне с Самоа, Гондурасом, Ганой и Суданом.

Оппоненты, конечно, начнут рассказывать о том, что все эти проблемы – результат политики Украины, под «гнетом» которой Крым был два десятилетия. Но не будем забывать, что аннексируя полуостров, россияне обещали ему экономический взлет, однако смогли обеспечить крымчанам лишь уровень Гондураса.

Российские экономисты в свете такой негативной динамики бьют тревогу – в стране насчитывается уже не менее четверти регионов, которые по уровню экономического развития находятся в одном сегменте с беднейшими государствами мира. И опасения экспертов вполне обоснованы, поскольку экономические проблемы тянут за собой социальные – рост заболеваемости и преступности, снижение продолжительности жизни, падение потока инвестиций и прочее.

Все эти признаки уже отчетливо видны в Крыму. Например, естественная убыль населения за первое полугодие 2017 года возросла на 11,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За три года (2014-16) этот показатель вырос на 26%. Преступность в сравнении с 2014 годом увеличилась на 23%.

Российские эксперты предлагают решать вопросы экономического развития регионов индивидуально, с учетом местных особенностей. Но главный вывод экономистов один: им нужно срочно оказывать федеральную поддержку. «Они все бедные, но с каждым нужно работать специально. Им нужно срочно оказывать федеральную поддержку», – считает председатель научного совета Института экономики роста им. Столыпина Яков Миркин.

Однако опыт Чечни свидетельствует, что российские миллиарды не меняют положения вещей. Так, Чеченская Республика за 9 лет (с 2007 по 2015 гг.) получила из федерального бюджета в виде дотаций и субвенций 539 млрд рублей (примерно по 60 млрд рублей в год). Однако уровень ВРП на душу населения возрос лишь на 300 долларов – с 1591 до 1903 долл. И сегодня самый дотируемый регион России по уровню ВРП немногим превосходит уровень Самоа.

Крымская экономика становится для российского бюджета такой же бездонной бочкой, как и чеченская

​Учитывая то, как Сергей Аксенов восхищается политикой чеченского главы Рамзана Кадырова, опыт «осваивания» российских денег он уже хорошо усвоил. Поэтому крымская экономика становится для российского бюджета такой же бездонной бочкой, как и чеченская. Правда, дань Москвы Грозному имеет стратегическую цель по удержанию под контролем Кавказа, а вот зачем платить Крыму – непонятно.

Несмотря на рост на бумаге инвестиций, основную массу из них составляют бюджетные средства. А вот частный капитал, который мог бы стать основой для роста, в Крым идти не хочет. Уровень частных инвестиций на полуострове неуклонно сокращается – с 61,4% в 2014 до 22,9% в 2016 году. Об иностранных инвестициях и говорить не приходится – сюда могут прийти разве что представители Зимбабве да Венесуэлы, поддержавшие аннексию Крыма, но им просто нечего вкладывать.

Вот и получается, что дополнительная финансовая федеральная поддержка экономике Крыма мало поможет – сколько денег ни давай, толку, как в Чечне, не будет. Да и сами россияне, как свидетельствуют данные весеннего соцопроса, не горят желанием предоставлять дополнительные субсидии Крыму. Так, по данным ВЦИОМ, 84% россиян уверены, что Крым и Севастополь не должны получать дополнительные средства из федерального бюджета.

Крымский «кормчий» Сергей Аксенов, конечно, может продолжать, жонглируя данными статистики, регулярно повторяя слово «халва», но слаще жить от этого крымчанам не станет. Хотя, справедливости ради, следует признать, что Крыму еще есть куда падать – его ВРП гораздо выше показателей дружественного Зимбабве, а также Нигера или Центрально-Африканской Республики.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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