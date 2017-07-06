Терзания «второсортного» Крыма

Специально для Крым.Реалии

Крым окончательно надоел российскому «креативному классу». Россию вышвырнули из респектабельного клуба мировых лидеров, ее экономика пробивает очередное «дно», а плана по выходу из кризиса у правительства нет. Аннексия Крыма загнала Кремль в геополитическую ловушку: сохранить украденное, сняв при этом последние штаны, или избавиться от полуострова, пойдя на унизительное соглашение с Украиной и Западом.

Российские интеллектуалы все чаще задают вопрос: «Зачем России Крым?». И все громче звучат голоса тех, кто уверен, что удерживать полуостров бесперспективно, дорого и опасно.

Известный блогер Илья Варламов опубликовал анонимное письмо, которое ему якобы прислал житель Крыма. Текст полон отчаяния и вопиющей «русофобии». Автор сокрушается, что на полуостров не зашли крупные российские предприятия – они фактически присоединились к санкциям Запада против Крыма. Сбербанк, Газпром, Российские железные дороги, Почта России, Роснефть и другие казенные учреждения не имеют официальных представительств на полуострове.

Российским мобильным операторам разрешили не работать на захваченной территории. Если ритейлеры прикрываются низкой капитализацией крымского рынка и малыми доходами населения, то руководители государственных банков открыто заявляют, что не намерены иметь дело с Крымом.

Было ужасно, а стало еще хуже... Даже хваленые дороги хуже украинских

«Всего через каких-то полтора года будет 5-летний юбилей возвращения Крыма, а тут как было ужасно, так стало еще хуже. Я сам постоянно мотаюсь в СПб (Санкт-Петербург – КР), Краснодар и понимаю всю разницу. Даже хваленые дороги хуже украинских. Они просто разваливаются сразу», – пишет анонимный крымчанин. Стилистика и орфография авторские.

Автор письма уверен, что за те деньги, что Кремль тратит на полуостров, можно было навести порядок в республике. В реальности все иначе. «Команда победителей» во главе с «премьером» Сергеем Аксеновым и «спикером» Владимиром Константиновым утратила доверие крымчан. Чиновников нужно посадить – лишь после этого жизнь в Крыму, возможно, наладится, полагает автор письма.

Может, не стоит оставлять Крым в составе РФ, раз РФ не хочет его у себя внутри?

«Все «топили за Россию» (я, кстати, не из них, я нейтрален), а сегодня у всех постепенно происходит лютый облом. Почему против нас соблюдаются санкции США внутри России? Почему VPN нужно юзать (использовать – КР), чтобы тебя не запалил российский банк, пусть у тебя в нем долларовый счет? Почему у нас нет мобильных операторов, которым, блин, публично на законодательном уровне разрешают не работать в Крыму, если они не хотят? Может, не стоит тогда оставлять Крым в составе РФ, раз РФ не хочет его у себя внутри?» – вопрошает анонимный крымчанин.

Отношение российского политического класса к жителям полуострова он называет «лицемерным». Крымчан фактически объявили «второсортным людом». Аргументы, что в Украине «еще хуже», давно не работают. После получения Киевом безвизового режима с ЕС все большее число крымчан склоняется к мысли, что до аннексии жилось лучше, заявил автор письма.

Такие тексты напоминают «письма трудящихся» в советской прессе. Не имеет значение, подлинное письмо или нет. Публикация такого текста на сайте топового блогера указывает на ряд тенденций. Обсуждение «крымского вопроса» среди российского среднего класса не утихает, невзирая на заверения Кремля, что полуостров якобы «навсегда» останется в России. Администрация президента специально назначила дату перевыборов Владимира Путина на день «присоединения» полуострова. Аннексия украинской территории – шаткая основа нынешней путинской легитимности. Даже лояльные к власти эксперты признают, что аншлюс Крыма провели крайне неумело, без международного соглашения, но иных козырей у Кремля нет.

Крым окончательно надоел российскому «креативному классу». Думающая публика не верит, что Кремль сможет легализовать украденное. Постоянные санкции и нарастающая конфронтация с Западом больно бьют по российскому карману. Варламов и ему подобные деятели понимают, что Путин равно или поздно покинет Кремль. И новой власти придется решить, что делать с оккупированными территориями. За эти годы Россия в обнимку с Крымом обнищает и деградирует еще больше.

Крымская проблема находится в «точке кипения» – полуостров тянет Россию на дно

Эпоха «геополитических достижений», захлестнувшая страну в 2014 году, надоела всем, кроме безнадежных зрителей кремлевского ТВ. «Крымнаш» положил начало окукливанию политического режима в России, превращению страны в корпоративное государство фашистского типа. Политическая цензура, фактическая отмена права на мирные собрания, уголовные дела за лайки и репосты, запрет анонимности в сети, попытки «чекистов» подмять весь интернет – прямой вызов среднему классу. Варламов и прочие бизнесмены, зарабатывающие в cети, понимают, что северокореизация России вредит их личным интересам. Первопричина происходящего – «сакральный» Крым, на котором пытаются удержать всю путинскую «вертикаль».

Российская интеллигенция не может заявить прямым текстом о необходимости «слить» полуостров, пока не поздно. В путинской России за такое сажают в тюрьму. Но и молчать они тоже не хотят. Как следствие, крымская проблема постоянно находится в «точке кипения». Публичная дискуссия о необходимости избавления от обузы «Крымнаша» началась еще в прошлом году. Неудачные попытки Москвы договориться с Западом за спиной Киева лишь укрепили их во мнении, что Крым тянет страну на дно. Теперь российский «креативный класс» будет постоянно выражать недовольство аннексией, прикрываясь терзаниями «второсортных» крымчан.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции