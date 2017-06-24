«Крымский стиль» мышления Кремля

Специально для Крым.Реалии

Французскому дипломату Нового времени Шарлю де Талейрану приписывают известную фразу: «Это не просто преступление. Это ошибка!». Смысл в том, что промахи руководства страны могут слишком дорого обойтись ее гражданам. После аннексии Крыма российский политический класс стал заложником собственной коррумпированности и некомпетентности.

Фраза, приписываемая Талейрану, стала актуальной после недавней истории с кремлевским фейком. В фильме-интервью режиссера из США Оливера Стоуна президент России Владимир Путин показал ему с экрана смартфона видео якобы ударов российских военных по позициям ИГИЛ в Сирии. Интернет-активисты выяснили: Путин солгал. Показанное им видео – американские удары по талибам в Афганистане. Ролик «содрали» из YouTube. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков бросился защищать начальника. Он назвал выводы пользователей социальных сетей и журналистов «полной чушью». Песков утверждает, что скандальная видеозапись является материалом Министерства обороны России и частью доклада министра президенту Путину.

Судя по высказываниям Путина, он верит тому, что приносят ему в «красных папках». Туда могут вложить какой угодно документ

Инцидент можно расценивать как политический курьез или очередной пример беззастенчивого вранья президентской администрации, но проблема гораздо глубже. После заявления Пескова возник вопрос: знал ли Путин, что показывает Стоуну фальшивку? Если был в курсе, то это в очередной раз подчеркивает, что блеф стал частью его политического стиля. Есть такой тип людей, которые испытывают почти физиологическую потребность во лжи. Они врут даже там, где можно сказать правду. Нужно было показать американскому гостю эффектную картинку. Дали команду сотрудникам администрации, чтобы те «сообразили» подходящий ролик. Подлинность материала никого не интересовала.

Со слов пресс-секретаря следует, что Путин не знал о фальшивке – президент демонстрировал то, что ему принесли военные. И вот тут начинается самое интересное. Сомнительно, что министр обороны Сергей Шойгу лично готовил видеоролик – он получил материал от подчиненных. То есть между администрацией российского президента и государственными ведомствами нет «фильтра», который бы проверял поступающую информацию. Судя по высказываниям Владимира Путина, он верит тому, что приносят ему в «красных папках». Туда могут вложить какой угодно документ.

Это своеобразная манера кремлевского руководства – врать до последнего

Это своеобразная манера кремлевского руководства – врать до последнего. Признание вины или ошибки они рассматривают как проявление слабости и подрыв основ государственной «стабильности». Такой стиль мышления можно назвать «крымским», потому что подобный подход Владимир Путин и его приближенные активно начали демонстрировать во время оккупации украинского полуострова и последующих событий на Донбассе.

В Европе и США существует множество исследовательских центров, занимающихся анализом российской политики. Кремленология вновь стала актуальной. Специалисты внимательно следят за информацией в российских СМИ, пытаются вникнуть в скрытый смысл заявлений кремлевского руководства, прочесть между строк. На самом деле, все гораздо проще. История с фальшивым видео в очередной раз подтвердила, что практически любое решение или действия Москвы можно объяснить двумя вещами: воровством бюджетных денег и чудовищной некомпетентностью.

Любое решение Москвы можно объяснить воровством и некомпетентностью

Например, «пакет Яровой». Общественность возмутило введение тотальной слежки за гражданами, но многие не заметили финансовой составляющей. Провайдеров и мобильных операторов обязали закупить новое оборудование для СОРМ. Но приобрести его можно только у специальных дилеров, имеющих сертификат от ФСБ. Своего оборудования в России нет. Его закупают его в Китае, «чекисты» приклеивают этикетку «сертифицировано». Потом оно поступает в продажу. И эта этикетка может стоить дороже, чем сам прибор.

Весь Крым является огромным проектом по «освоению» бюджетных денег. Львиная доля расходов на полуостров – строительство Керченского моста, которым занимается российский олигарх Аркадий Ротенберг. В СМИ его неоднократно называли «другом Путина». Сумма расходов уже перевалила за 300 млрд рублей. В то время как вся страна ощущает на себе последствия санкций, окружение Путина чувствует себя вольготно. На днях власти в очередной раз пошли навстречу кремлевским клептократам, засекретив данные об имуществе высших чиновников и членов их семей. Крымчане ждут обещанное российское «благоденствие», а оно уже наступило у господина Ротенберга.

До аннексии Крыма российский режим рассматривался Западом как «своеобразный», но в рамках цивилизованности. После оккупации украинской территории и начала «гибридной войны» такие выводы подвергли сомнению. После Крыма стало ясно, что Кремль создал систему, которая способна лишь паразитировать на бюджетных деньгах и продуцировать заведомо ошибочные решения: в дипломатии, военной сфере, экономике и внутренней политике. Все, что выходит за рамки парадигмы «украли-сглупили», в путинской России нещадно подавляется. Социальная система (в том числе, государство), находясь на последней стадии деградации, совершает поступки, которые ей же и вредят.

Путин совершил преступную ошибку, за которую будут рассчитываться следующие поколения россиян

«Крымнаш» – финальная стадия политической и интеллектуальной деградации российского правящего класса. Владимир Путин на протяжении всей политической карьеры избегал принципиальных решений, предпочитал половинчатые меры. Он «замораживал» проблемы, а не решал их. Аннексия украинского полуострова стала его первой и последней попыткой кардинально изменить правила большой политики после краха СССР.

Теперь ясно, что он решился на самоубийственный для него шаг, начитавшись фантазий из «красных папок» и насмотревшись видео о необычайном потенциале российской армии. Объем информации, скопившийся за три года, указывает, что изначальный проект был иным – «независимый» Крым, очередное Приднестровье. Захватив украинский полуостров, Путин совершил преступную ошибку, за которую будут рассчитываться следующие поколения россиян. Врать бесконечно нельзя, а красть скоро будет нечего.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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