Юридическая профанация крымских «властей»

Специально для Крым.Реалии

В политике стараются избегать слов «никогда» и «навсегда», но это не касается захвата Крыма. Цивилизованный мир никогда не признает «присоединение» украинского полуострова к России. При этом крымские «власти» безуспешно пытаются доказать мировой общественности «законность» кремлевской авантюры, манипулируя правовыми нормами и передергивая факты.

Так называемое «представительство» Крыма при президенте России презентовало «аналитический доклад», посвященный обоснованию «легитимности» захвата полуострова. Документ подготовила рабочая группа юристов по главе с Александром Молоховым. Он сообщил российским журналистам, что текст ориентирован на иностранную публику.

«Доклад подготовлен в двух вариантах – на русском и английском. Мы очень надеемся, что он найдет отклик у западных ученых, политологов, юристов и просто международной общественности. Для нас крайне важно, чтобы они знали правду», – отметил Молохов. Он и его коллеги озабочены тем, что Евросоюз и США не признали итоги «референдума» и ввели санкции против России. Со слов Молохова известно только общее содержание документа: российские войска законно находились на территории полуострова; в Украине произошел «госпереворот»; «народ» Крыма воспользовался «правом на самоопределение» в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права.

«Очень надеюсь, что доклад прозвучит на международном уровне. Я надеюсь, что он свою лепту внесет в борьбу за международное признание Крыма и, безусловно, поможет снять крымские санкции, потому что, на самом деле, крайне важно снять эту блокаду, чтобы крымчане перестали чувствовать себя гражданами второго сорта», – сказал глава рабочей группы.

Текст «аналитического доклада» авторы не опубликовали. О его содержании известно только со слов Александра Молохова и «депутата» Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, присутствовавшего на презентации. Российское государственное информагенство ТАСС, в котором проходила пресс-конференция, выпустило новость общего плана. Выступающие рассказали, насколько этот «аналитический доклад» важный и нужный в деле защиты «российского» Крыма.

«Доклад» Молохова-Бальбека – юридическая профанация и пропагандистская агитка

Авторы не стали детализировать правовые тонкости документа и этому есть рациональное объяснение. «Доклад» Молохова-Бальбека – юридическая профанация и пропагандистская агитка. Не существует отдельного «народа» Крыма, имеющего право на самоопределение. Если вести речь о русском этносе, то он уже самоопределился в пределах России. Повторное «самоопределение» возможно лишь в частном порядке. Крымчане, искренне желающие жить в России, могут туда перебраться самостоятельно, а не вместе с украинской территорией.

Основополагающие документы ООН трактуют право народов на самоопределение более широко, нежели это хочется крымским «властям». Указанное право предполагает, что народы, не имеющие собственного государства, могут заявить о независимости, потребовать автономии в составе другой страны или вообще отвергнуть идею суверенитета. Отказ от создания отдельного государства – тоже вариант самоопределения. Крымские «власти» трактуют эти нормы однобоко, настаивая на «законности» перехода республики под российский контроль.

Участие российских войск в аннексии украинской территории прямо противоречило Договору о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Статья 2 документа провозглашает, что стороны обязаны уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость границ. «Присоединение» Крыма противоречило российской конституции и законам страны. Конституционный суд (КС) России не имел права рассматривать запрос президента Владимира Путина относительно правомерности «принятия» Крыма в состав федерации. Согласно профильному закону, КС правомочен рассматривать такие запросы, если имеются стороны, возражающая против «присоединения» территории. Таковых не было. В итоге суд пошел на явную подтасовку, одобрив аннексию.

Разговоры о том, что после Евромайдана Украина якобы «прекратила» существование и, следовательно, у Москвы были развязаны руки – политическая манипуляция. После оккупации Крыма Кремль поставлял через Украину газ в Европу на основании прежних соглашений. Никто в Газпроме даже не заикнулся, что возникло «другое государство» и нужно подписать новый контракт. Российский президент Владимир Путин признал выборы в Верховную Раду и избрание Петра Порошенко главой Украинского государства, а не «обновленной» республики.

С мая месяца по сети «гуляет» некий документ, заголовок которого полностью совпадает с названием доклада Молохова-Бальбека – «О легитимности крымского референдума». Его подлинность под вопросом. «Аналитический» доклад выполнен в виде текстового документа, без официальной «шапки» и реквизитов. Единственная зацепка – в числе авторов фигурирует Александр Молохов. Указана его официальная должность в крымском «представительстве» – глава рабочей группы по правовым вопросам.

Крымские депутаты не имели права голосовать за проведение «референдума»

Если Молохов и Бальбек, выступая на пресс-конференции, имели в виду этот документ, то переводить его на иностранные языки нет смысла. «Аналитический доклад» на 90% состоит и из передергиваний и демагогии, которые легко обнаружить. Например, законность крымского «референдума» авторы пытаются обосновать, ссылаясь на (!) Конституцию Украины, которая (статья 138) наделяет власти АРК право организации местных референдумов. Дескать, Основной закон Украины не детализирует механизм референдума. Из чего авторы сделали вывод, что полуостров якобы законно провозгласил «республику Крым» в составе с Севастополем. Поборники аннексии «не заметили» статью 73 Конституции, в которой сказано, что вопрос территории страны решается только путем всеукраинского референдума.

В цивилизованных странах нормы Конституции детализируются отдельными законами. На момент оккупации Крыма в стране действовал закон «О всеукраинском референдуме», который подтверждал (статья 3) норму об изменении территориального устройства только путем всенародного голосования, а не регионального. Конституция и нормативные акты АРК были ограничены известной «поправкой Зайца», которая предполагала примат украинского законодательства. Крымские депутаты не имели законного права голосовать за проведение оккупационного «референдума».

Аксенову и его подчиненным стоит адресовать претензии только одному человеку – президенту Путину

Подготовка аналитического доклада, судя по контексту, является инициативой крымских «властей» и их представителей в Москве. И это в очередной раз указывает на нервозность, которая царит в крымском «совмине». Республиканское начальство в очередной раз себя высекло, признав, что санкции им серьезно досаждают. На публику «глава» Крыма Сергей Аксенов называет американские и европейские санкции «ничтожными», а затем раздает поручения писать «аналитические доклады» с целью убедить США и ЕС снять ограничения.

Республиканскую элиту бесит, что они вынуждены постоянно оправдываться перед Западом, получая в ответ только тумаки и затрещины. Аксенову и его подчиненным стоит адресовать все претензии только одному человеку – президенту Путину, который приказал захватить Крым, совершенно не задумываясь о политических и юридических последствиях такого решения.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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