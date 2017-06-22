Специально для Крым.Реалии

Правительство США расширило крымский пакет санкций. В Вашингтоне подтвердили готовность давить на Москву до тех пор, пока она не покинет захваченные украинские территории.

Во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в США стало известно, что американские власти ввели очередной пакет «крымских санкций». Американские власти действовали синхронно с Брюсселем – на днях Евросоюз еще на год продлил финансовые и технологические меры против аннексированного полуострова. Под новые санкции США попали несколько десятков физических и юридических лиц из России, Крыма и «республик». Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции будут оставаться в силе, пока Кремль не уберется с Донбасса. «Пока они (российские войска – КР) не покинут восточную Украину, мы будем продолжать применять санкции в отношении России», – отметил Спайсер.

В числе прочих под американские ограничения попал и «министр» экономического развития Крыма Андрей Мельников. В комментарии журналистам он пытался отшутиться в лучших традициях телевизионной пропаганды. Дескать, санкции являются неким признаком «патриотизма», и они якобы не влияют на экономику полуострова. «Я рад, что мое участие в экономическом развитии Крыма было замечено правительством США. Хочу сообщить, что у меня нет денег за рубежом, нет активов, поэтому мне фиолетовы вообще эти санкции. Зачем США такое делают? Наверное, у них такая последовательная позиция, которая нас вообще не затрагивает», – сказал Мельников.

В вопросе санкций крымские «власти» продолжают использовать двойные стандарты

В вопросе санкций крымские «власти» продолжают использовать двойные стандарты. На публику они утверждают, что экономические меры Запада «никак не отразились» на жизни крымчан. Особенно усердствует «депутат» Госдумы Руслан Бальбек. Решение Брюсселя о продлении санкционного режима он назвал прогнозированным и «полезным» для жителей республики. «Я бы даже сказал, что санкции стали некой защитой нашего полуострова от пагубного влияния из вне, по крайней мере мы не видим размалеванных сомнительных личностей, прибывших в Крым навязывать нам европейские ценности», – съехидничал Бальбек.

С другой стороны, «власти» радуются приезду любого иностранца, рассказывая о якобы прорыве «информационной блокады» и предстоящей отмене финансовых и технологических ограничений. Кремлевские ставленники «забыли», как упрашивали новоизбранного президента США Дональда Трампа отменить санкции и признать Крым российским.

Подлинную реакцию Москвы можно проследить по заявлению российского МИД. Там пригрозили Вашингтону «ответными мерами», но не уточнили, какими именно. Кремль в любом случае будет вынужден реагировать, и на то есть несколько причин.

Российский ответ на санкции может быть только «гибридным»

Первое. Российский ответ на санкции может быть только «гибридным». Белый дом, приняв Петра Порошенко раньше, чем Владимира Путина, отвесил российской власти звонкую пощечину. С точки зрения дипломатического этикета, Киев более важен для Вашингтона, нежели Москва. Не важно, что скажут телевизионные «эксперты» по российскому ТВ. Кремль устами путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова неоднократно упрашивал администрацию Трампа провести встречу с российским президентом, но тщетно. Сам факт того, что украинский президент переговорил с Трампом раньше Путина, Москва рассматривает как политическое унижение. Очевидно, что Киеву и его западным партнерам стоит опасаться эскалации на Донбассе и возможных провокаций на «границе» с Крымом.

Второе. Некоторые наблюдатели обратили внимание, что Шон Спайсер, комментируя новые санкции, упомянул только восток Украины. Слово «Крым» не прозвучало. На самом деле, это не имеет существенного значения. Политические элиты на Западе приходят к пониманию, что Путину не нужны Крым или Донбасс сами по себе. Для Кремля оккупированные территории – инструмент дестабилизации Украины и давления на ЕС, проверка устойчивости западных политических институтов. Прежде всего, НАТО. Если коллективный Запад закроет глаза на Крым, следующей целью Кремля станет Прибалтика. Путин не станет двигать танки на Нарву, но провоцировать там беспорядки, прикрываясь «ущемлением» русских – вполне может. И если Альянс не найдет в себе политической воли усмирить кремлевских диверсантов, то под угрозой окажется весь восточный фланг НАТО. Как бы громко это не звучало, но безопасность всей Европы зависит от ситуации вокруг Крыма. Равно как аннексия в 1938 году Судетской области, отданной на растерзание Адольфу Гитлеру, предопределила начало Второй мировой войны.

Очередной пакет санкций – это сигнал российской элите: «Убирайтесь из Крыма»

Третье. Очередной пакет «крымских санкций» является сигналом российской элите: «Убирайтесь из Крыма. Мы вас все равно заставим это сделать». Крымские и российские чиновники могут сколько угодно ехидничать, но их тревожат западные ограничения. Сомнительно, что они хранят деньги в рублях, отдыхают на российских курортах или лечатся в московских больницах. Классические примеры показного «патриотизма» – певец Иосиф Кобзон и пропагандист Дмитрий Киселев, оказавшиеся в «черных списках» за поддержку аннексии Крыма. На публику они рассказывали, что санкции – признание их государственнической позиции. В итоге Кобзон просил разрешения въехать в Италию на лечение, а Киселев безуспешно судится за возможность посетить страны ЕС, где он привык проводить отпуск.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что Путин не покинет ОРДЛО, потому что для него это станет мощным внутриполитическим поражением. Следовательно, санкции – долгоиграющая история. Конечной целью может быть максимальное ослабление и демонтаж кремлевского режима. В таком случае вопрос возвращения Крыма Украине решится автоматически.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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