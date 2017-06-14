Блеск и нищета крымской «витрины»

Специально для Крым.Реалии

Недавний День России в Крыму был самым блеклым с начала аннексии. Эйфория от пребывания в «родной гавани» давно прошла. Мероприятия представляли собой скучный официоз, на который «мобилизовали» артистов второго дивизиона и бюджетников. Крымские «власти», не имея реальных достижений в экономике, рассказывали о скором улучшении жизни на полуострове.

В этот раз «глава» республики Сергей Аксенов ограничился тем, что пообещал сделать Крым наиболее успешным регионом, не уточнив, когда именно произойдут желанные изменения. Поздравляя крымчан с праздником, он заявил, что республика «обязательно станет процветающим, самодостаточным регионом... настоящей витриной» соседней России. Дату 12 июня «глава» Крыма назвал символом преображения России, а аннексированный полуостров – символом надежды для всего «русского мира».

«Мы гордимся победами и достижениями современной России. В этом заслуга всего нашего многонационального народа», – заявил Аксенов.

Прежде крымский «глава» говорил более содержательно, называл конкретные «достижения» Кремля и республиканских «властей». Для сравнения, в июне прошлого года он в своем поздравлении с Днем России обратил внимание на строительство Керченского моста и инфраструктурные проекты.

Провалы Москвы и местного «начальства» в «освоении» Крыма настолько очевидны, что врать просто нет смысла

«Полным ходом идет строительство моста через Керченский пролив. Это один из крупнейших в мире мостовых переходов. Президент (России Владимир Путин – КР) запустил энергетический мост, соединивший наш полуостров с Единой энергосистемой России. Строятся новые базовые электростанции в Симферополе и Севастополе. Ведется реконструкция аэропорта «Симферополь», который уже сегодня входит в пятерку крупнейших в России по объему пассажиропотока», – говорил тогда Аксенов. Он утверждал, что на полуострове «получила развитие судостроительная промышленность, возрождается село, растет туристический поток, идет масштабная модернизация экономики и социальной сферы».

Теперь Аксенов высказывается более обтекаемо, и этому есть простое объяснение. К концу 2016 года провалы Москвы и местного «начальства» в «освоении» Крыма стали настолько очевидными, что нагло врать, рискуя быть высмеянным, нет смысла.

Первый и наиболее болезненный вопрос – санкции, торговая блокада полуострова со стороны Украины и Турции. Западные ограничения на поставку промышленного оборудования привели к тому, что «власти» не смогли далее развивать проект «энергетической независимости» полуострова. В российском правительстве признали, что технологические ограничения, наложенные США и ЕС, мешают завершить строительство ТЭЦ на полуострове. И поскольку в прошлом году Аксенов хвастался «энергомостом», сейчас нужно предъявить дальнейшие успехи в этом направлении – а их нет.

Летом прошлого года крымские «власти» с подачи Кремля рассчитывали на смену власти в Вашингтоне и последующее ослабление санкционного режима. Приход Дональда Трампа в Белый дом и череда скандалов в его окружении, заподозренном в связях с россиянами, лишь углубили российско-американскую конфронтацию. Крым оказался наиболее удобной мишенью, по которой американцы били при первой же возможности.

С Крымом не захотели связываться даже предприниматели из тех стран, которые санкции против России не вводили

Второй провал Аксенова касается привлечения инвесторов на полуостров. Крупный бизнес отказывается иметь дело с аннексированной территорией из-за санкций. С конца прошлого года Сергей Аксенов зазывал российский и иностранный бизнес в Крым, обещая скрывать персональные данные предпринимателей. В Госдуме пошли навстречу крымским «властям» и подготовили пакет поправок к российским законам. По задумке депутатов, в Крыму планировали создать офшорную зону для инвесторов, обеспечив им не только освобождение от налогов, но и полную анонимность. Но проект похоронили прямо на старте. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на днях заявил, что обеспечить анонимность бизнесу не удастся.

«В Госдуме есть соответствующий законопроект, мы его обсудили с участием экспертов Центрального банка, Минфина. Пока все, кто там выступал, говорят, что имплементировать это решение сложно», – сказал он.

На самом деле, отказ российских властей обеспечить анонимность инвесторам в Крыму объясняется особенностями законодательства и отсутствием предложений со стороны предпринимателей. Проще говоря, желающих зайти на полуостров немного – с Крымом не захотели связываться предприниматели даже из тех стран, которые санкции против России не вводили. Особенно на фоне позиции ведущих российских банков, которые остерегаются открывать отделения на аннексированной территории.

После аннексии Крыма Госдума с подачи президента Владимира Путина приняла закон о «деофшоризации». Бизнес обязал декларировать офшорные активы. Пропаганда преподносила это в качестве «ответа» на западные санкции. Населению рассказывали, что олигархи в патриотическом порыве изымут деньги из заморских заначек и вложат их в Россию, создав новые производства и рабочие места. В результате получилось совершенно иначе. Крупные предприниматели предпочли стать налоговыми резидентами в других странах. Таким образом, идея сделать в Крыму свободную от налогов и анонимную экономическую зону полностью противоречила экономической стратегии Кремля. И теперь в крымском «совмине» рассказывают о неких мифических инвесторах, не указывая конкретные российские предприятия.

Падение личных доходов крымчан – самое заметное «достижение» команды Аксенова. Через три года «властям» хвастаться нечем

Третье и наиболее заметное «достижение» команды Аксенова и российских властей вообще – падение личных доходов крымчан. Жителей полуострова зазывали на «референдум», обещая высокие зарплаты и пенсии. Щедрый социальный пакет, а не страх перед мифическими «бандеровцами» был основным мотивом кремлевской пропаганды в ходе аннексии. Через три года «властям» хвастаться нечем. Крымские старики получают по 10-12 тысяч рублей, а некоторые – и вовсе минимальное пособие в 8 тысяч. Из них около половины уходит на продукты и лекарства. Высокими доходами могут похвастаться только военные, полицейские, сотрудники спецслужб и чиновники. Заработная плата в пределах 15-20 тысяч рублей считается в Крыму «хорошей», но все равно она отстает от окладов силовиков. По сравнению с 2013 годом, крымчане стали жить беднее.

Россия и ее ставленники в республике не могут создать из Крыма «витрину» – образцовый регион. У них нет четкого плана экономического развития полуострова в условиях санкций. «Власти» выдумывают различные «хитрые планы», которые противоречат российским законам или труднореализуемы на практике. Сомнительно, что в следующий День России Сергей Аксенов расскажет, как проходит создание крымской «витрины». Скорей всего, «глава» республики поблагодарит Кремль и лично Путина за «мир и безопасность» и призовет крымчан еще теснее сплотиться вокруг «национального лидера». Рост благосостояния и сытую жизнь крымчанам обещать уже не будут.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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