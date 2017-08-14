Курортный сезон в разгаре ‒ всего за несколько десятков километров от линии фронта. Пляжи донецкого Приазовья переполнены. Сюда, где слышны взрывы, туристы едут отдыхать со всей Украины, в частности, с неподконтрольной территории. Купаются даже там, где море заминировано. Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» проехали по прибрежной полосе ‒ от пляжей «серой зоны» до благополучного Мелекино, чтобы понять: насколько опасен отдых на местных курортах?

Индустриальный Мариуполь ‒ центр донецкого Приазовья, в 20 километрах от линии фронта. На городском пляже ‒ аншлаг. Курортники приехали со всей Украины.

«Двадцать девять часов мы ехали, но очень хорошо. Супер! Тепло, пляж хороший, водичка теплая! Мы довольны и дети тоже. Не боимся, потому что знаем, что здесь спокойно», ‒ делится впечатлениями отдыхающая из Львова Оксана.

За относительным спокойствием сюда едут даже с неподконтрольной территории. Мила ‒ жительница оккупированной Макеевки, привезла на море внука.

«Здесь сравнительно нестрашно. Здесь будто бы мирный город. А у нас там... Люди боятся, потому что каждый раз то там взорвется, то там взорвется», ‒ рассказывает женщина.

Она признается: дорога к морю ‒ сложная, дорогая и, к тому же, рискованная.

«Ужасно, 400 гривен на человека в такси. Вы посчитайте: две сумочки можно, а за следующую сумку дополнительно берут 200 гривен. Конечно, трудно, можно там и два, и три часа... Ужасно тяжело и страшно», ‒ сетует жительница Макеевки.

На третий год войны в местной мэрии появился настоящий повод для радости ‒ в Мариуполе курортный бум.

«Буквально в эти выходные на мариупольских пляжах было зафиксировано практически рекордное количество отдыхающих. Мариупольский пляж посетили около 35 тысяч человек», ‒ говорит первый заместитель Мариупольского городского главы Александр Голтвенко.

В чем секрет популярности прифронтовых курортов?

Чтобы понять секрет популярности прифронтовых пляжей, едем на запад ‒ в поселок Мелекино. Здесь и море чище, и от боевых действий подальше.

А вот и ответ ‒ здешние курорты привлекают низкой ценой. Домик с кондиционером и душем на «первой линии» относительно моря ‒ 200 гривен с человека в сутки.

Лежак ‒ 20 гривен. Два раза съехать с надувной горки в бассейн ‒ всего 10 гривен. Трудно поверить, что еще в 2014 году эти базы отдыха не работали, а были заселены переселенцами.

«Уже потихоньку люди начали ездить, вернулся донецкий клиент. Появился клиент харьковский, днепропетровский. Ну вот киевляне стали понемногу сюда подтягиваться», ‒ рассказывает администратор базы отдыха «Солнечная» Анжела Пилипенко.

Курорты вблизи линии огня

Неужели война больше совсем не касается курортных окрестностей Мариуполя? Всего в 12 километрах на восток ‒ поселок Сопино.

Это недалеко от линии фронта, здесь постоянно слышны взрывы. Их последствия показывает сотрудница местного медпункта Илона Войтова.

«Отошел, как видите, потолок из-за постоянных обстрелов. Просел пол», ‒ говорит Войтова.

Осенью прошлого года военные, несмотря на протесты жителей, заминировали море у поселка. Часть мин взорвалась зимой из-за ледохода. Но купаться все же опасно, об этом предупреждают таблички по дороге на местный пляж.

«Война рано или поздно закончится, а что будем делать с вот этим? Какие отголоски будут после этого? На земле можно мину найти, есть все эти миноискатели. А как там?» ‒ спрашивает жительница Сопино Арина Филипповна.

Осторожно спускаемся к морю. В воде видно рыболовную сетку ‒ местные ловят креветки. На первый взгляд, пляж пустой. Но и здесь «Донбасс.Реалии» встретили настоящего туриста. Иван Демьянович приехал к родственникам из другой «серой зоны» на Донбассе ‒ из Станицы Луганской.

‒ Как вода? ‒ интересуемся.

‒ Ну, как вода... Хороша! ‒ отвечает человек.

‒ Не страшно купаться?

‒ А че?

‒ Ну мины, говорят. Заминировано все, таблички висят.

‒ Я здесь был с ноября того года по март. Они все здесь взорвались! ‒ ответил Иван Демьянович.

Военные лишь разводят руками ‒ насильно удерживать людей вдали от моря бесполезно.

«Вы сами видите, рыбалка на море продолжается. Люди все-таки ходят купаться на пляже, хотя по всему побережью есть таблички, где указано, что акватория заминирована», ‒ говорит начальник группы военно-гражданского сотрудничества Николай Патыка.

Такая же ситуация в соседних селах ‒ в прифронтовом Бердянске, в Широкино, и в Пионерском. Таблички стоят, а люди, под звуки обстрелов, купаются и рыбачат.

«Бывают случаи так называемого, я не знаю, вандализма даже: несколько табличек, к сожалению, сняты были», ‒ рассказывает специалист по вооруженной безопасности Международного комитета Красного креста Дмитрий Гура.

А в Мариуполе совсем другая атмосфера: пик сезона, легкая музыка, приморские кафе, загорелые отдыхающие. Город будто хочет забыть о близости войны. Но она все равно напоминает о себе. «По ночам иногда стреляют... Очень слышны звуки», ‒ признается девочка Татьяна.