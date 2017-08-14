Административный арест 76-летнего жителя Старого Крыма Сервера Караметова за одиночный пикет в поддержку крымских политзаключенных вызвал новые протесты на полуострове. И пока крымчанин находится в изоляторе, информация о нем вышла за пределы Украины. Международные правозащитные организации призывают освободить активиста.

Российские правоохранители задержали Сервера Караметова 8 августа. В этот день в Симферополе он пришел к зданию Верховного суда Крыма с плакатом: «Путин, наши дети не террористы!». Таким образом он решил поддержать политзаключенного Ахтема Чийгоза, который в тот день выступал в суде с последним словом.

В отношении Караметова составили два административных протокола: первый – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», а второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Его отправили под арест на десять дней и взыскали штраф в размере 10 тысяч рублей.



«Сервер-ага – рабочий человек, трудяга»

В Старом Крыму активиста знают как патриота своего народа, который, несмотря на возраст и ряд болезней, участвует в публичных мероприятиях в защиту прав крымских татар.

Дедушка всегда с крымскотатарским флагом, он приходит в любую погоду

«Сервер-ага всегда выступает 18 мая, в годовщину депортации крымских татар. Дедушка всегда с крымскотатарским флагом. Его семья тоже была депортирована из Крыма, и потому участие в траурных мероприятиях для него – это святое, он приходит в любую погоду», – рассказывает землячка о Сервере Караметове.

Всю жизнь 76-летний активист трудился разнорабочим. В Узбекистане, куда в 1944 году депортировали его семью, он работал инженером-механиком в газовой службе. А после возвращения в родной Старый Крым – трактористом и пастухом в местном колхозе, рассказывают его близкие.

В молодые годы Сервер Караметов служил матросом во Владивостоке, говорит его защитник, российский режиссер Валерий Балаян:

«Он четыре с половиной года прослужил на Тихоокеанском флоте Военно-морских сил СССР. Был простым матросом на надводных кораблях во Владивостоке. Отдал долг этой так называемой советской родине. В гражданской жизни Сервер-ага тоже рабочий человек, трудяга».

Несмотря на возраст и болезни, Караметов активно поддерживает соотечественников, ставших объектами репрессий в Крыму.

Он понимает, что отсиживаться дома нельзя – идет дискриминация крымскотатарского народа

«Несмотря на то, что Сервер-ага в возрасте и болен, он понимает, что отсиживаться дома нельзя, потому что идет дискриминация крымскотатарского народа. Поэтому сегодня этого человека можно увидеть во дворе у Ахтема-ага Чийгоза, завтра – во дворе суда над крымскими татарами по «делу Хизб-ут-Тахрир» и так далее. Человек полжизни ведет активную деятельность, он ветеран крымскотатарского национального движения и таким будет до конца жизни. Он добропорядочный человек, верующий мусульманин, который соблюдает заветы Аллаха, держит пост, совершает намаз», – рассказали активисты общественного движения «Крымская солидарность».

Сейчас Сервер Караметов живет один, он вдовец. Его дети и внуки живут отдельно, но присматривают за ним. Младший сын активиста, Энвер Караметов, говорит, что семья отговаривала отца от поездки в Симферополь 8 августа. Но он не послушал – взял билет на автобус и уехал, никому ничего не сказав. Когда Караметова арестовали, он не хотел давать телефоны своих детей, чтобы не тревожить их, рассказывает Валерий Балаян.

Он все время спрашивал: «Деньги? Деньги?»

Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя назначил активисту десятидневный арест и штраф в размере 10 тысяч рублей. Сервер Караметов решение суда не признает и виновным себя не считает. «Я никогда не признавал (решение суда – КР) и не признаю, потому что я ни в чем не виноват. Надо нам собираться вместе – не десять человек, а десять-сто тысяч», – заявил он после заседания суда.

Во время оглашения постановления на процесс не допустили адвокатов Караметова. Защита попыталась оспорить решение Железнодорожного суда Симферополя, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Когда он понял, что будет арест, он был в шоке, как и мы все

«Сервер-ага сначала не понял, что ему присудили. Он все время спрашивал «Деньги? Деньги?», думая, что нужно будет заплатить штраф. И когда он понял, что будет арест, он был в шоке, как и мы все», – рассказывает Валерий Балаян.

Адвокаты апеллировали к тому, что сопротивления правоохранителям в действиях активиста не было – его поведение обусловлено болезнью. У Караметова нарушены речь и координация опорно-двигательного аппарата, что приводит к непроизвольным движениям его тела.

Мы говорили судье, что любое волнение очень влияет на его здоровье. Но судья не внемлет нашим доводам

Адвокаты настаивали на том, что нельзя помещать его в изолятор – по состоянию здоровья. «Караметов Сервер должен постоянно принимать лекарства. В день суда он забыл одно из лекарств дома и отправился в спецприемник без него. Мы также говорили судье, что любое волнение очень влияет на его здоровье. В частности, на состояние его глаз – он может ослепнуть. Но судья не внемлет нашим доводам», – говорит юрист Эльвина Семедляева.

Сейчас Караметов находится в следственном изоляторе Симферополя. Родные передают ему передачи, а защитники могут навещать. Они рассказывают, что активист переносит арест «мужественно, спокойно». Свои впечатления от содержания в изоляторе Караметов выразил так: «Это напоминает мне больницу».



«Это абсолютно людоедское бесчеловечное решение»

Соотечественники Сервера Караметова считают несправедливым его арест.

«Сколько раз были акции в Симферополе – он всегда был впереди. Он наш старший брат, отец всегда стоял в первых рядах защиты прав крымских татар. Для него все были братья и сыновья и поэтому он переживал за каждого. Очень многие наши старики, которые пережили депортацию, борются, но каждый своим методом. А этот человек всегда публично высказывал свое мнение о нарушении прав человека», – рассказывают знакомые активиста.

Он всегда был патриотом своего народа, он всегда душу за него отдавал

«Мы его знаем, он всегда был патриотом своего народа, он всегда душу за него отдавал. Он хороший человек. Благодаря ему у меня дома даже газ есть – он добился проведения газа, который нам не проводили. Он постоянно в мечети, постоянно намаз читает», – говорит сосед Караметова.

За активиста вступились международные правозащитные организации.

«Произвольное задержание и административный арест Караметова за мирную реализацию им основополагающих прав стали очередным проявлением кампании тотальных притеснений – кампании, которую российские власти должны, наконец, прекратить», – заявили в Human Rights Watch.

В организации Amnesty International призвали российских властей немедленно освободить Караметова.

Также арест Караметова и задержания тех, кто проявил солидарность с ним, 14 августа обсуждали в офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в связи с арестом Сервера Караметова обратился в прокуратуру АРК, которая базируется на материовой части Украины. В ведомстве по этому факту возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 146 (незаконное лишение свободы) и 340 (незаконное препятствование организации или проведения собраний, митингов и демонстраций). Они предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Защитник Караметова Валерий Балаян подозревает, что решение об аресте активиста лоббировал кто-то из российской власти:

Это абсолютно людоедское бесчеловечное решение страшным позором ляжет на российскую Фемиду

«Весь ход процесса абсолютно не предвещал такой развязки. Мне кажется, то, что судья больше трех часов сама с собой или с кем-то совещалась, дает ответ на то, что это решение идет откуда-то сверху. Это абсолютно людоедское бесчеловечное решение, которое навсегда страшным позором ляжет на российскую Фемиду. Мы не забудем имен тех, кто участвовал в расправе над беспомощным стариком. Люди, которые кривосудие осуществляют здесь, видят, что у человека зрения нет, что он еле двигается и отправляют его на нары! Это фашизм! Больше я никак не могу это назвать».

Кто посадил Караметова

В Железнодорожном районном суде Симферополя административный протокол в отношении Сервера Караметова рассматривала Марина Колоцей. Впервые ее назначили судьей всего полгода назад – она приняла присягу 2 марта.

Решение об аресте и штрафе в отношении Караметова подтвердила судья Верховного суда Крыма Наталья Терентьева. Она входит в совет судей и в комиссию по вопросам статуса судей, пребывающих в отставке. Крымскую должность Терентьева получила в декабре 2014 года. До этого она десять лет работала судьей Ленинского районного суда российского города Саратова, где рассматривала гражданские дела – чаще всего имущественные споры. В прошлом году Терентьева вынесла решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, признав его экстремистской организацией. За это имя судьи внесли в базу «Миротворца». А прокуратура Автономной Республики Крым возбудила против нее уголовное производство. Действия Натальи Терентьевой квалифицировали по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) и по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица). Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.