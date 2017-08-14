В Симферополе пожилые крымские татары вышли на одиночные пикеты с плакатами «Наши дети не террористы». Таким образом они решили выразить солидарность с Сервером Караметовым – 76-летнего активиста с болезнью Паркинсона несколько дней назад арестовали на десять суток за такой же пикет. Без задержаний не обошлось и в этот раз.

76-летний активист крымскотатарского национального движения Сервер Караметов вышел к зданию Верховного суда Крыма 8 августа. В руках он держал плакат с надписью «Путин! Аксенов! Наши дети – не террористы! Хватит обвинять крымских татар!». Караметов проводил пикет в тот момент, когда в Верховном суде шло заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Российские полицейские обратили внимание на активиста и под руки вывели его с территории Верховного суда. Подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя позже признал его виновным в нарушении порядка проведения пикетирования и арестовал на 10 суток.

Такое отношение к больному старику возмутило его соотечественников. 14 августа в знак протеста против действий силовиков как минимум пятеро пожилых крымских татар вышли с одиночными пикетами к зданиям, в которых располагаются крымские органы власти.

Пикетировать крымское управление МВД России вышел Осман Аблаев. Он встал через дорогу от здания полицейского главка и развернул плакат с надписью: «Наши дети не террористы! Освободите Сервер агъа Карамета». На ватмане также был изображен его портрет, а также портреты фигурантов крымского дела «Хизб ут-Тахрир». На случай непредвиденных ситуаций рядом с Османом был его сын Ремзи.

Через несколько минут после начала пикета к протестующему подъехал полицейский наряд. Один из силовиков забрал у него паспорт. После этого Аблаеву стало нехорошо. Он свернул плакат, отошел в сторону и присел, облокотившись об дерево. «Я вышел в поддержку старого человека, которого задержали на десять суток. Сам инсульт перенес недавно. И сейчас от этих нервов, переживаний давление поднялось», – сказал Аблаев, кивая в сторону наряда.

Через десять минут к месту пикета подъехал полицейский автомобиль и забрал протестующего и его сына. Свои действия силовики объяснили тем, что им необходимо взять письменные пояснения.

Человек старый, больной, у него болезнь Паркинсона. Вы этого человека закрыли. Из солидарности с ним я и вышел сюда – потому что понимаю, как ему тяжело

В полицейском участке Османа и Ремзи Аблаевых держали несколько часов, после чего отпустили без составления протокола. По словам протестующего, полицейские посчитали, что пикет был не одиночным, поскольку помимо него самого рядом находилась еще группа людей. «Я им сказал, что ничего подобного не было. Я человек больной после инсульта, мне нужны таблетки. И если мне станет плохо, чтобы я не оказался один на один с этой проблемой, я сына взял с собой», – рассказал Осман Аблаев после того, как его отпустили.

В ОВД полицейские пытались взять у пикетчика отпечатки пальцев и составить протокол, но после его отказа настаивать не стали. По словам Аблаева, один из силовиков, предположительно сотрудник ФСБ, обвинял его в том, что он устроил акцию протеста за деньги. На это протестующий категорически возразил. «Я говорю: какие деньги?! Посмотри: человек старый, больной, у него болезнь Паркинсона. Вы этого больного человека закрыли. Из солидарности с ним я и вышел сюда. Потому что я тоже больной человек и понимаю, как ему там тяжело», – говорит Аблаев.

«Сидеть дома – трусость»

В то же время и с таким же плакатом к зданию Совета министров вышел 63-летний бахчисараец Синавер Ниметуллаев.

«Я пришел в поддержку Караметова Сервера. Считаю, что сидеть дома – трусость», – пояснил он свои действия.

С Ниметуллаевым произошла та же ситуация, как и с Аблаевым. К нему подъехал полицейский наряд и отвез его в ОВД «Центральный».

Там же оказался и Решат Эмирсуюнов из поселка Октябрьское, который вышел на пикет в поддержку Сервера Караметова к зданию крымского парламента. Также в ОВД «Центральное» привезли молодого активиста Артема Осипова, который вел на пикетах прямые трансляции в фейсбуке. Троих задержанных продержали в участке несколько часов, после чего отпустили.

«Хватило здравого смысла. Получилось убедить, что не нужно никого задерживать, и всех отпустили. Лично у меня по двум старикам претензий нет. Главное, что выпустили без последствий. Власти не нужно усугублять и без того сложную ситуацию», – отметил адвокат Джемиль Темишев, который представлял интересы Синавера Ниметуллаева, Решата Эмирсуюнова и Артема Осипова.

Пикет в поддержку Караметова также состоялся и у здания Верховного суда Крыма. Туда с плакатом «Наши дети не террористы!» вышел Ярикул Давлатов. Его, как и остальных протестующих, задержали и отвели в ОВД «Железнорожный».

В этот же отдел полиции доставили троих молодых активистов: Сейтумера Сейтумерова, Александра Дьячкова и Селима Тейфукова. По информации очевидцев, они снимали на смартфоны пикет возле здания Представительства президента России в Крыму.

Со временем из ОВД «Железнодорожный» отпустили всех, кроме Ярикула Давлатова. На него составили протокол по статье 20.2 КоАП – нарушение порядка проведения пикетирования. Около 17 часов в Железнодорожном суде Симферополя, подконтрольном России, началось заседание с участием Давлатова. В 21:00, на момент подготовки этой статьи, вердикт пикетчику еще не вынесли. Адвокат Эмиль Курбединов дважды ходатайствовал о переносе заседания на следующий день, ссылаясь на то, что его клиент изнурен и плохо себя чувствует. В обоих случаях ему отказали.​

Еще один одиночный пикет прошел рядом с Киевским районным судом, подконтрольном России. Его проводил крымский татарин по имени Шевхи. О том, чем завершилось его стояние, на момент публикации материала не известно. Информацию о судьбе пикетчика пытаются найти активисты и правозащитники.