«Крымнаш» в тисках НАТО

Специально для Крым.Реалии

Российский президент Владимир Путин и кремлевские пропагандисты объясняли оккупацию Крыма «защитой» русскоязычных и необходимостью противостоять Североатлантическому альянсу. Сюжет «НАТО в Севастополе» был одним из стержневых элементов информационной войны, развязанной Москвой. Проект «Крымнаш» не достиг поставленной цели. Действия России спровоцировали системное сближение Киева с США и остальными странами НАТО.

Американцы наращивают давление на аннексированный Крым с целью защиты южных рубежей Украины от возможного вторжения российских войск. Инженерные части Военно-морских сил США строят в Очакове Николаевской области центр оперативного управления для ВМС Украины. Согласно сообщению американского военного ведомства, батальоны находятся в Очакове с апреля текущего года для установления контактов, получения разрешений и решения формальных вопросов. «Оперативный центр – один из трех проектов, строительство которых запланировано в Очакове американскими строительными батальонами. Он будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых Украиной», – сообщили в ВМС США.

Такие действия прогнозировано вывели Москву из равновесия. Зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал работу американских военных. «В данном случае идет процесс подготовки вступления Украины в НАТО. Со стороны Украины я воспринимаю это как провокацию», – заявил Клинцевич. Он пригрозил, что действия американцев «не останутся без последствий».

Площадная ругань и надувание щек в телевизоре – единственное, что власти России могут предложить адептам «Крымнаша»

Пока «российский ответ» выразился в телевизионных истериках лидера ЛДПР Владимира Жириновского в эфире ток-шоу «60 минут». «Ничего не будет построено. Здесь (в Очакове – КР) будет могила. Всех утопим в Черном море! Киевское правительство уничтожим. Это русская земля…Всех уничтожим, расстреляем!», – кричал Жириновской в адрес украинской журналистки Янины Соколовской. Политик угрожал расправиться с американскими солдатами и оскорблял украинцев. Обсуждая базу в Очакове, лидер ЛДПР превзошел сам себя. Стоит напомнить, что после аннексии Крыма он угрожал Польше и странам Балтии ковровыми бомбардировками, если они вздумают помочь Украине. Дальше громких слов дело у россиян не пошло. Теперешняя истерика Жириновского указывает, что у Москвы нет внятного ответа на действия США. Площадная ругань и надувание щек в телевизоре – единственное, что власти страны могут предложить адептам «Крымнаша».

Оперативный центр в Очакове – лишь один из примеров военного сотрудничества Киева со странами НАТО. Во Львовской области проводятся учения ВСУ и военных США. Американцы не только тренируются, но и контактируют с местным населением, помогают жителям в случае экстренных ситуаций. Они ведут себя именно как союзники. Недавно в Одессе завершились очередные учения «Sea Breeze». В Киеве открыли представительство НАТО. По предварительной информации, в ходе военного парада, приуроченного ко Дню независимости Украины, по Киеву будут маршировать войска альянса. Такого не было даже при экс-президенте Викторе Ющенко, политика которого была полностью обращена на Запад.

До аннексии Крыма агенты Кремля открыто продвигали в парламенте Украины инициативы по «внеблоковому статусу» и противодействовали даже теоретической интеграции страны с Североатлантическим альянсом. На юго-востоке Украины Москва располагала сетью «общественных организаций», которые устраивали акции протеста против НАТО. До весны 2014 года у Владимира Путина имелись союзники в Европе, которые всячески блокировали продвижение Украины и Грузии в сторону западного военного блока. Захватив Крым и устроив бойню на Донбассе, Кремль оказал медвежью услугу собственной агентуре.

Американцы откровенно загоняют Путина в угол. В такой ситуации Кремль традиционно поднимает ставки, угрожая большой войной или «ядерным пеплом»

Важная деталь. Иностранные военные находились в Очакове с апреля. О строительстве объекта ВМС США проинформировали только после вступления в силу американского закона об антироссийских санкциях. Российская пропаганда старательно замалчивает наиболее принципиальные статьи документа. В разделе 257 указано, что внешнеполитический курс США предполагает полное восстановление территориальной цельности Украины. Закон содержит важнейшую норму: «никогда не признавать незаконную аннексию Крыма правительством Российской Федерации или отделение любой части территории Украины с помощью военной силы». В тексте прописан «предохранитель», чтобы россияне не рассчитывали даже на неформальное признание «Крымнаша». Жесткая формулировка «never recognize» («никогда не признавать» – КР) предполагает, что «дарить» Путину Крым в какой-либо форме Вашингтон не будет. Это касается и московской «демократической оппозиции», мечтающей прикарманить полуостров после краха чекистского режима.

Американцы откровенно загоняют Путина в угол. В такой ситуации Кремль традиционно поднимает ставки, угрожая большой войной или «ядерным пеплом». Наличие на территории Украины войск США предполагает, что массированное наступление России со стороны Крыма и Донбасса будет означать прямое столкновение с Вашингтоном. Аналогичную политику США проводили в 2014-2016 годах в отношении Прибалтики, наращивая там военное присутствие. Дабы Кремль не организовал продвижение «русского мира» в Эстонии или Латвии. Не факт, что американцы напрямую будут воевать за Украину, но США располагают обширным арсеналом политических и экономических инструментов, способных нанести России существенный ущерб и в короткие сроки.

Что в итоге? «Крымнаш» не выполнил стратегической задачи по развалу Украины и деморализации западной политической элиты. Напротив, аннексированный полуостров оказался в тисках НАТО. С каждым месяцем давление на него будет усиливаться. И как только кремлевский режим окажется в глубоком кризисе, Украина как законный владелец вернется в Крым и ОРДЛО. Время, когда западные политики искали компромисс и пытались «умиротворить» Путина, ушло безвозвратно.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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