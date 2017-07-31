30 июля на военном полигоне Вазиани в Грузии стартовали военные учения НАТО Noble Partner-2017 («Благородный партнер-2017»). Наряду с вооруженными силами стран-членов Альянса, в них также примут участие военные подразделения Армении, Грузии и Украины. О том, что эти учения означают для безопасности всего Черноморского региона, а также о причинах сближения Еревана с Североатлантическим Альянсом в интервью Крым.Реалии поведал эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

По словам аналитика, основной причиной участия Армении стало продолжение дестабилизации Москвой Южного Кавказа путем увеличения поставок оружия Азербайджану. Крым.Реалии и раньше сообщали, что Россия «накачивает» регион оружием, однако теперь, по словам Рубена Меграбяна, его объемы существенно возросли.

«Основные поставки сейчас идут по Каспийскому морю, через порт Баку, и это делается настолько открыто, что даже нынешнее пророссийское в целом руководство Армении отмечает, что объяснения россиян на этот счет не выдерживают критики. К тому же нельзя забывать, что Армения уже до этого принимала участие в многонациональных военных учениях в Румынии», – напомнил он.

По словам Рубена Меграбяна, Noble Partner представляет собой лишь часть серии учений НАТО в Черноморском бассейне, и черноморская безопасность сегодня объявлена одним из приоритетов Альянса.

Когда на западный берег распространяется 5-я статья Устава НАТО, а на восточном тем временем царствует евразийская фрагментация, это создает большие угрозы

«С одной стороны, это объясняется действиями России в Крыму. С другой стороны, нельзя забывать, что безопасность Черного моря в принципе неделима. В условиях же, когда на западный его берег распространяется 5-я статья Устава НАТО, а на восточном тем временем царствует евразийская фрагментация, это создает большие угрозы существующему сейчас неустойчивому равновесию. Кроме этого, учения НАТО призваны частично сдержать и неоимперские амбиции Турции. Интересно, что в логистических схемах учений ее территория в принципе не охвачена. Возможно, что это связано с очередным сближением Стамбула с Москвой. К примеру, на днях Эрдоган публично заявил, что подписал с Россией соглашения о поставках в Турцию ракетных комплексов С-400. До этого Москва заявляла о строительстве атомной станции в Турции. Это довольно тревожно, учитывая, что обе эти страны объединяет антизападный тренд. Вполне возможно, что Россия пытается превратить Турцию в своеобразный ледокол против Европы», – считает эксперт.

Аналитик отмечает, что если раньше, в советское время, Черное море воспринималось как «внутреннее озеро» между Россией и Турцией, то сейчас ситуация существенно изменилась.

Участие Армении в подобных учениях – это серьезный шаг в сторону диверсификации системы безопасности и оборонной политики страны

«Болгария и Румыния стали членами НАТО, Грузия и Украина получили независимость, и черноморская безопасность зависит от поведения всех этих стран. Более того, в эту общую логику органично вписывается и безопасность Армении», – поясняет Мергабян. – «Я очень рад, что Ереван примет участие в учениях Noble Partner, в которых, по словам министра обороны Грузии Левана Изории, ожидается рекордное число участников – 2800. Всего же в разных учениях, связанных с безопасностью Черноморского бассейна, задействовано 50 тысяч военнослужащих разных армий».

По мнению эксперта, участие Армении в подобных учениях – это серьезный шаг в сторону диверсификации системы безопасности и оборонной политики страны, позволяющий ей гармонизировать отношения с Западом и Грузией.

Это также безусловный успех Украины и Грузии, который, возможно, ускорит тот день, когда 5-я статья Устава НАТО будет распространяться и на регион Южного Кавказа

«Конечно, это также безусловный успех Украины и Грузии, который, возможно, ускорит тот день, когда 5-я статья Устава НАТО будет распространяться и на регион Южного Кавказа, что серьезно изменит всю архитектуру региональной безопасности. Для Украины тоже крайне важно сближение с НАТО в логике черноморской безопасности, показывающее, что сдерживание России должно осуществляться также на этом направлении», – отмечает Меграбян.

По словам аналитика, участие в учениях стало не единственным направлением, по которому происходит сближение Армении с Западом, и в частности, с США.

«Так, министр финансов Армении заявил о подготовке соглашения с Соединенными Штатами об упразднении системы двойного налогообложения. Это резко увеличит объем торговли между странами. К тому же, американский посол уже отмечал, что шесть американских компаний, включая таких гигантов, как General Electric и Caterpillar, готовы инвестировать в армянский рынок солнечной энергетики, и уже имеют разработанные и готовые к реализации программы. Это предложение до сих пор остается в силе, и есть признаки, что переговоры по нему продолжаются. Поддержка развития торгового и промышленного сотрудничества существует и в Армянском корпусе Конгресса США (двухпартийной группе конгрессменов по армянским вопросам, созданной в 1995 году – КР), а это более пятидесяти весьма влиятельных конгрессменов», – сообщил Рубен Меграбян.

Аналитик напоминает, что не так давно американский конгрессмен Брэд Шерман анонсировал также продолжение обсуждения вопроса Нагорного Карабаха.

Для армянской стороны сейчас важно избегать сепаратных российских инициатив по организации каких-то встреч сторон конфликта на российских площадках

«Трудно сказать, насколько США сейчас готовы возглавить переговорный процесс. О предметных договоренностях речи пока не идет, но для армянской стороны сейчас важно избегать сепаратных российских инициатив по организации каких-то встреч сторон конфликта на российских площадках, в обход тройного сопредседательства Минской группы. Опыт показывает, что такие инициативы оборачиваются на практике ущербом и армянской стороне, и самому мирному процессу», – заключил Рубен Меграбян.