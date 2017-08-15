В украинском городе Очакове под Николаевом американские военные возводят Центр оперативного командования для ВМС Украины. В Москве это строительство называют провокацией и предполагают, что речь может идти о сооружении американской военной базы. В Киеве такие утверждения опровергают и рассчитывают, что США и далее будут оказывать Украине помощь в восстановлении ее военного флота, базировавшегося до аннексии Россией Крыма в Севастополе.

Строительство в Очакове операционного центра Военно-морских сил Украины началось почти три недели назад. Церемония закладки первого камня этого здания состоялась еще 25 июля, и в сети уже появились первые фотографии грандиозной стройки. Работы в рамках программы по предоставлению Украине военной помощи (Foreign Military Sales) ведет американский мобильный инженерно-строительный батальон морской пехоты (Naval Mobile Construction Battalion 1, NMCB). На родине его военных называют "морскими пчелами" (Seabees).

– Сооружаемые объекты – наш вклад в поддержку Украины. И результатом этой работы будет улучшение инфраструктуры, повышение ее обороноспособности и новые возможности для организации обучения, – говорит представитель Seabees младший лейтенант Джейсон Макги.

Кроме самого центра в Очакове, американские военные возведут корабельный док с ремонтными мастерскими и контрольно-пропускные пункты с забором по периметру базы. Все это, как говорят в Киеве, будет использоваться во время будущих международных военно-морских учений в регионе с участием стран НАТО, в том числе и традиционных украино-американских маневров "Си Бриз".

– Этот центр нужен для совместных действий (во время международных учений. – РС) с кораблями НАТО в Черном море. Это адекватная реакция на то, что в результате аннексии Российской Федерацией Крыма у нас были захвачены многие корабли и мы оказались без военно-морской базы. Поэтому это строительство призвано в том числе восстановить наш военный флот, – отмечает бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

До аннексии Россией Крыма украинские ВМС базировались в Севастополе, и после Украина потеряла около 70 процентов военных кораблей. Среди них – большой десантный корабль "Константин Ольшанский", а также корветы "Тернополь" и "Луцк", которые сейчас находятся в распоряжении российского Черноморского флота.

Вашингтон пообещал выделить Киеву для модернизации ее ВМС 30 миллионов долларов, в рамках общего пакета военно-технической помощи в размере 500 миллионов долларов для всех Вооруженных сил Украины, которые Киев рассчитывает получить до конца нынешнего года.

В минувшем месяце в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря состоялись учения "Си Бриз-2017". В них были задействованы свыше 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, более трех тысяч военнослужащих из 16 государств – Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Франции. Американские военные после этих маневров сообщили, что передадут Украине патрульные катера Islands. По словам Игоря Романенко, чтобы предотвратить возможное нападение России с моря, не только США, но и другие страны НАТО готовы помочь Украине восстановить свой военный флот, но пока на этом пути есть проблемы.

– Не только США, но другие страны НАТО могут в этом помочь Украине. Но пока нет окончательного решения, что Украина получит от США летальное оружие. Пару лет назад Канада предлагала нам самолеты F-18, однако они нам без вооружения не нужны – а вооружение, исходя из общих подходов, они не давали. Та же история и с военными кораблями. Вопрос непростой. Сейчас мы ждем лишь те корабли, на которые, увы, мы можем установить лишь свое вооружение.

Между тем, как заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, Украина рассматривает строительство в Очакове операционного центра национальных Военно-морских сил "как насущную необходимость в рамках повышения своей обороноспособности, развития ВМС Украины, а также проведения и координации совместных мер безопасности со странами – членами НАТО. Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ, направленной на уничтожение украинской независимости и суверенитета, а с 2014 года – ведением необъявленной войны". В то же время в Москве считают, что центр в Очакове может стать полноценной американской базой, из которой в том числе будут координировать и перемещение кораблей НАТО в Черном море.

О строящемся американскими военными объекте ВМСУ рассказывает украинский военный обозреватель Алексей Арестович:

Никто не ждет, что у Украины появятся подводные лодки и атомные авианосцы

– Мне известно, что это будет операционный центр нашего военного флота, где будут находиться его органы управления. Этот центр – часть программ по восстановлению украинских ВМС. Никто не ждет, что у Украины появятся подводные лодки и атомные авианосцы. Это будет флот, способный выполнять задачи преимущественно в акватории Черного моря, то есть малые корабли. Сейчас реализуется программа по строительству объекта, в котором, грубо говоря, будет размещаться командование нашего флота.

– Бежавший после Евромайдана в Россию экс-премьер-министр Украины Николай Азаров допускает, что строительство американцами этого центра "станет очередным витком конфликта между Москвой и Киевом", а зампредседателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал строительство военного объекта провокацией со стороны ВМС США, предполагая, что в Очакове Пентагон будет обучать собственную морскую пехоту и украинских военных.

– Я думаю, что эта истерика пройдет. Не вижу здесь никакой провокации. Украина строит этот центр на своей территории, с другим государством, в рамках военно-технического союза – как объект инфраструктуры национальных ВМС. С этой точки зрения любые действия самой России касательно Крыма, Южной Осетии, Абхазии и сейчас Белоруссии, где РФ реализует государственную программу по модернизации своих военных объектов и баз, – это куда большая провокация со стороны России, чем строительство одного комплекса зданий на территории Украины.

​– Как подчеркивают в украинском парламенте, строительство оперативного центра ВМС американскими военными полностью соответствует действующему национальному законодательству, поскольку после аннексии Россией Крыма и начала российской агрессии на Донбассе Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса государства и несколько месяцев назад восстановила курс на вступление Украины в НАТО.

– Как суверенное государство Украина может осуществлять любые внешнеполитические шаги и принимать у себя подразделения какой-либо страны. Истерика России по этому поводу, конечно же, понятна. Там опасаются, что американские военные будут высаживаться в ста километрах от Крыма и мешать Кремлю превращать полуостров в масштабную военно-морскую базу, – убежден военный обозреватель Алексей Арестович.