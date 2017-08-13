Дружба военных флотов России и Украиныв подтверждение благих намерений стран – так было в 2011 году. С того времени Украина, по распоряжению экс-президента Виктора Януковича, перенесла День флота на последнее воскресенье июля, объединив свою дату с праздником российских военных моряков. Совместные парады двух флотов проходили в Севастополе до 2014 года, когда стало ясно, что Россия дружила на словах, а на деле – готовилась к аннексии полуострова. Теперь общего праздника тоже не стало, украинских военных в Крыму нет, но российский Черноморский флот продолжает «накачивать мышцы». Против кого теперь собралась дружить Россия, разбирались журналисты телевизионного проекта «Крым.Реалии».

В 2014 году над единственной украинской подводной лодкой, которая еще годом ранее в параде шла за российскими ракетными кораблями, подняли Андреевский флаг. «Запорожье» была захвачена и перешла под контроль России, где из военного орудия предложили создать музейный экспонат.

С момента аннексии Крыма Россией украинский флот пополнился двумя катерами. Однако не потерю боевых единиц отмечают украинские эксперты, как главное разочарование при утрате доступа к Крыму.

Вместо того, чтобы находиться практически в центре Черного моря, Украина теперь вынуждена базироваться в районе Одессы

«Это был кусок советского флота, то есть он был устаревший. Украина потеряла стратегические точки базирования. То есть вместо того, чтобы находиться практически в центре Черного моря, Украина теперь вынуждена базироваться в районе Одессы», – говорит замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Захватив стратегическую точку, Россия начала наращивать флот. За три года он получил более 50 кораблей, заявил командующий Черноморским флотом, российский адмирал Александр Витко. Правда, в этот подсчет включены не только боевые единицы, но и немало вспомогательных судов.

«До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата «адмиральской серии» – «Адмирал Макаров» – и еще двух подводных лодок проекта 636.3 «Колпино» и «Великий Новгород», – заявил Витко в мае 2017 года.

«Россия на протяжении трех лет после аннексии Крыма без устали набивает войсками эту территорию. Появление новых сторожевиков – то есть три новых сторожевых корабля – это уже серьезное увеличение, не считая кораблей меньших классов», – отмечает член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, народный депутат Дмитрий Тымчук.

С 2015 года Минобороны России распространяет кадры запуска крылатых ракет «Калибр», впервые удар ими был нанесен по объектам в Сирии. Есть такие ракеты и на вооружении российского Черноморского флота, их демонстрируют на военно-морском параде в Севастополе.

Россия не построила и не ввела в состав Черноморского флота больших кораблей на сегодняшний день

«На самом деле Россия не построила и не ввела в состав Черноморского флота больших кораблей на сегодняшний день. Наращивание пошло как раз в направлении авиации и ракетных сил, то есть крылатых ракет», – подчеркивает украинский эксперт Самусь.

По данным открытых источников, по состоянию на весну 2017 года, можно посчитать количество боевых единиц флотов в Черном море.

Во время событий в Крыму в 2014 году Россия захватила, но не отдала украинским военным, 10 кораблей и одну подводную лодку. Сегодня в распоряжении Военно-морских сил Украины боевых единиц немного больше, чем украли – 13 кораблей. Тогда как у Черноморского флота России 55 боевых единиц, с учетом 6 подводных лодок. Среди стран черноморского бассейна крупнейший военный флот у Турции – 69 кораблей плюс 14 подлодок. А соседние Болгария (17 кораблей) и Румыния (19 кораблей, 1 подводная лодка) не намного опередили Украину.

«У России в этом регионе есть еще, будем говорить, традиционный соперник – это Турция. Если взять во внимание то, что Турция с сорока семи вдруг увеличивает количество кораблестроительных верфей до более чем ста, то вы прекрасно понимаете, что Турция пытается сохранить это господство», – отмечает военный эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Но беспокоиться о возможной агрессии со стороны России следует не только черноморским соседям, напоминает экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

«Если мы на карту положим кальку дальностей поражения этих крылатых ракет, мы поймем, что под угрозой нанесения ударов по береговым целям находятся практически все страны Восточной Европы», – отмечает он.

По мнению экспертов, наращивая количество вооружения в Крыму и увеличивая ракетный арсенал, соседняя Россия превращает и сам полуостров в один большой ракетоносец.