Нынешний июль в Украине проходит под знаком НАТО. В начале месяца президент Петр Порошенко подписал Закон о признании членства в НАТО государственным приоритетом. Затем состоялся визит в Украину генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга, его выступление в Верховной Раде и на открытии в Киеве офиса Представительства Североатлантического альянса. До 23 июля будут проходить международные маневры «Си Бриз-2017» ‒ наиболее масштабные за 20 лет своей истории. В этом году в них принимают участие 16 стран, причем не входят в Альянс только три из них. Как сотрудничают и находят взаимопонимание во время маневров украинские и иностранные военные?

«Отработали совместно с военнослужащими Грузии и США. Все задания выполнили слаженно», ‒ заявил корреспонденту Радіо Свобода сразу после десантирования с украинского среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» командир многонационального батальона морской пехоты Владимир Роман.

Один из самых зрелищных эпизодов международных учений «Си Бриз-2017» состоялся на Тендровской косе, на Херсонщине, 14 июля.

Знание английского

Привести Вооруженные силы Украины к стандартам НАТО означает не только достичь оперативной, технической совместимости. Составляющих в процессе немало. Например, знание английского.

Представитель командования ВМС Украины Олег Чубук вспомнил времена, когда на украинском флоте, включая штаб ВМС, английским владели немногие офицеры.

«На сегодняшний день по меньшей мере треть офицеров штаба командования ВМС неплохо знает английский. Хотя, конечно, надо совершенствоваться», ‒ сказал он в эфире Радіо Свобода. Относительно стандартов НАТО Олег Чубук считает, что «с ними надо расти с академической скамьи».

«Когда водолаз хлопает по воде в определенном ритме, это значит ‒ что-то не в порядке, он нуждается в помощи», ‒ рассказывает капитан ВМС Канады и дебютант водолазной компоненты учений «Си Бриз» Эндриан Лаланцети.

Канадский офицер уверяет, что хотя бы между военными дайверами разных стран языкового барьера не существует ‒ выручает унифицированная международная система водолазных сигналов. А вот укладка снаряжения и оборудования, используемого, например, для поиска и идентификации взрывоопасных подводных предметов, может отличаться.

Приоритет ‒ безопасность военнослужащих

Человек и его безопасность ‒ приоритет в армиях НАТО. Скажем, во время учений «Си Бриз-2017» были продемонстрированы ситуации использования управляемых роботов как морских саперов.

«Мы сотрудничаем не только на уровне стран. Еще работаем над тем, чтобы обезопасить военнослужащих», ‒ рассказала лейтенант саперной части ВМС Соединенных Штатов Америки Анна Мансуэти.

Безопасность военнослужащих в западных армиях достигается прежде всего благодаря правильным управленческим решениям. Такую точку зрения в эфире Радіо Свобода высказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

«Там в алгоритм подготовки офицера закладывается порядок действий, которые должны максимально обезопасить солдата», ‒ рассказал вице-адмирал Гайдук. Автоматизация, когда техника вместо человека выполняет задачи, также, по его мнению, является составной частью безопасности личного состава.

Также по примеру армий НАТО, основными коммуникаторами между офицерами и солдатами (или матросами) в ВСУ должны быть сержанты. В рамках учений «Си Бриз-2017» для старшин и сержантов был проведен курс лидерства. А осенью в Военно-морских силах Украины начнет работу школа подготовки сержантов. Об этом корреспонденту Радіо Свобода рассказал руководитель учений «Си Бриз-2017» с украинской стороны, капитан 1-го ранга Алексей Неижпапа.

Гендерная политика

Женщинам в армиях НАТО доверяют на земле, в воздухе и на море.

«На моем корабле женщины составляют примерно треть команды. Всего их около 60», ‒ рассказал Дэниел Гилен, командир ракетного крейсера ВМС США. Корабль находится в Одессе и впервые участвует в маневрах «Си Бриз».

«В свое время мы имели опыт службы женщин на украинских кораблях. Эксперимент был неудачным, после чего женщина получила новое назначение в береговую часть», ‒ рассказал экс-командующий ВМС Сергей Гайдук.

14 июля во время авиационной компоненты учений «Си Бриз-2017 на аэродроме в Николаеве в украинское небо впервые поднялся американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 «Poseidon». В его экипаже также есть женщины.

На «Си Бризе-2017» впервые в истории учений работают два штаба. Это непосредственно руководство маневров и отдельный штаб морского командования, разработанный по стандартам НАТО. На это обратил внимание директор маневров с украинской стороны Алексей Неижпапа.