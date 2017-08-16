В этом выпуске «Элифбе» поговорим о выпечке. Мимо ее манящего аромата бывает очень сложно пройти.

Утром особенно хочется полакомиться свежей хрустящей выпечкой.

Luğat (словарь): выпечка, сегодняшняя выпечка – bugün pişirilgen ötmek, хлебо-булочные изделия – pişken ötmek, pişirilgen ötmek, манящий – ögüne çekken, хрустящий – şatırdağan, şıtırdağan, аромат – qoqu.

Выпечка – bugün pişirilgen ötmek, аромат – qoqu, манящий – ögüne çekken

Уважение к хлебу и сегодня имеет большое значение.

Luğat (словарь): уважение к хлебу – ötmekke ürmet.

В отличие от других видов приготовления пищи, выпечка не требует большого мастерства. Все что нужно – это точно следовать рецепту. Но есть нечто магическое в том, чтобы смешать множество ингредиентов, поставить в печь – и получить пышный вишневый пирог.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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