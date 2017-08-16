«Кошмарные годы в российском Крыму»

После публикации блога «Охота на «совестливых блогеров» по-крымски» мне удалось пообщаться с Олегом Зубковым.

В той статье речь шла о состоявшемся 7 августа эфире на радио «Крым». В программе «Итоги дня» на тему «совестливые блогеры» в крымском сегменте социальных сетей» приняли участие политолог Иван Мезюхо, руководитель «Белорусской общины Крыма» Роман Чегринец, вел программу журналист Алексей Давыдов.

«Вот эта история с крымскими зоопарками. И владелец крымских зоопарков сколько уже наговорил! Сколько он выдал на гора различных заявлений, граничащих с рамками закона», – возмутился в эфире провластный политолог Мезюхо. Его поддержал ведущий программы, заявив, что владелец крымских зоопарков «перешел красные линии».

Как оказалось, эту программу Олег Зубков не слышал (что неудивительно – радио «Крым» в Крыму давно никто не слушает), но, по его словам, после моей статьи с интересом прослушал.

Боятся эти «гоблины» честного слова – земля у них начинает гореть под ногами

«Здравствуйте, Зарема! Спасибо за то, что проинформировали меня об этом эфире, я о нем ничего не знал. Из услышанного делаю вывод, что боятся эти «гоблины» честного слова. Делаю вывод о том, что очень громко звучит мой голос, Ваш голос. Делаю вывод о том, что их это очень волнует, т. к. земля у «гоблинов» начинает гореть под ногами. После фиаско с разбирательством Общественной палаты Крыма, целью которой было утихомирить говорящего Зубкова, столкнуть с общественностью, поставить в зависимость судьбу зоопарков от решения главы Крыма, окружение Аксенова ищет другие методы противодействия Олегу Зубкову и таким как он. Поздно!!!» – написал крымский бизнесмен.

Конечно, боятся, еще как. Кто кроме Зубкова в Крыму может публично говорить о таких вещах, о которых некоторые крымчане и думать боятся? Кого еще знают миллионы людей? У кого еще такая огромная аудитория, как у Зубкова? Боятся его громкого голоса «гоблины» и их «гоблинята».

Я со своими зоопарками – одна из самых больших ошибок Сергея Аксенова

«Я со своими зоопарками – одна из самых больших имиджевых ошибок Сергея Аксенова и его никчемной, глупой команды. Меня эта «кампашка» слишком достала, сделав много горя моим паркам, моей семье и мне. Мне от этих «гоблинов» ничего не нужно, я их никогда не боялся и бояться не собираюсь. Не молчал и молчать не буду никогда, пока смогу говорить и выражать свои мысли через любые доступные мне источники распространения информации. Они хотели меня посадить, хотели уничтожить меня и мои объекты физически, пытались уничтожить мой авторитет среди крымчан, зомбируя населения через крымские придворные СМИ. И что?! Приезжайте в любой день в мои парки и посмотрите, сколько крымчан ежедневно приезжают в парки и привозят своих гостей и послушайте, что они говорят о крымской власти», – рассказал мне крымский борец с «командой разрушителей».

Трудно с ним не согласиться. Война «команды победителей» с Зубковым стала одной из самых громких и скандальных тем – о ней говорят далеко за пределами Крыма. Сотни европейских, американских, украинских и российских журналистов побывали за последние три года в парке львов «Тайган» и рассказали про этот конфликт в своих СМИ.

«Слова мои все честные, может, иногда не очень культурные и вовсе не культурные, но тут уж извините, как говорится: «с волками жить – по волчьи выть...». Знаю одно: что я говорю правду, искренне и от души, пусть эта моя правда, но ее очень легко проверить, ее очень легко можно увидеть и пощупать. Никуда не денем мы:

– расстрел ветеринарами с прокуратурой обезьян в зоопарке «Сказке»;

– снятый крымскими властями генератор во время блэкаута и смерть белых тигрят;

– уничтожение подсобной свинофермы в Ульяновке;

– снос рекламных бордов и указателей;

– уничтожение парковки возле парка «Тайган» и коррупционный захват парковки перед Ялтинским зоопарком;

– никуда не денем Поклонскую и ее возбужденные, а затем развалившиеся в судах уголовные дела;

– никуда не денем полоумного ветеринара с топором, обложившего зоопарк по указке «шефа» миллионными штрафами;

– никуда не денем историю с попыткой закрыть зоопарк «Сказка» в марте этого года по указанию Аксенова.

И многое, многое другое, что было за эти кошмарные 3,5 года жизни в родном, теперь российском, Крыму», – рассказал Зубков.

Сколько еще придется всего испытать от этой шайки «гоблинов» – никто не знает

«Команда победителей» и в самом деле устроила постоянный прессинг и стресс для Зубкова. Любой другой, наверное, уже бы сломался или морально, или физически от такого бесконечного давления. Но Зубков не просто все выдерживает, но и ведет успешную «оборону», отбиваясь в судах от многочисленных уголовных и административных дел. Он проводит успешные информационныеконтатаки через СМИ. Вокруг него сформировалась внушительная общественная поддержка.

«А сколько еще придется всего испытать от этой шайки «гоблинов» – никто не знает... Но их штаб над этим упорно и ежедневно работает. Уж очень им хочется «заткнуть» неугодного Зубкова. Вот и появляются подобные эфиры «совестных блогеров». Обратите внимание, эфир о «совестливых блогерах», размещенный на Ютубе 7 августа, на сегодня набрал лишь 200 с лишним просмотров. А, к примеру, репортажи центральных СМИ о рождении белых львят в «Тайгане» и о том, что назвал я их Матильда, Царь, Режиссер и Няша, набрали только в соцсетях десятки и сотни тысяч просмотров и миллионы на ТВ! Так что, помните, как в том фильме: «В чем сила, брат?»...

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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